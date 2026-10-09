জ্ঞানেশ ইস্যুতে ইন্ডি জোটের নেতাদের সময় দিলেন রাষ্ট্রপতি, দেখা করবেন রাত 8টায়

জ্ঞানেশ ইস্যুতে ইন্ডি জোটের নেতাদের সময় দিলেন রাষ্ট্রপতি, দেখা করবেন রাত 8টায়
opposition to meet president: কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধি এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ 10 সদস্যের প্রতিনিধিদল দেখা করবেন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ৷
By PTI
Published : October 9, 2026 at 2:18 PM IST
নয়াদিল্লি, 9 অক্টোবর: মুখ্য় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে ইন্ডি জোটের নেতারা আজ রাত 8টায় রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করবেন বলে জানা গিয়েছে ৷ এদিন সকালেই রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে এই সাক্ষাতের সময় দেওয়া হয়েছে বলে দাবি ৷
কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, লোকসভার বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধি এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ 10 সদস্যের প্রতিনিধিদল রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করবেন বলে মনে করা হচ্ছে ৷
গত 2 দিন ধরেই বিরোধী শিবিরের সাংসদেরা রাজধানীতে মুখ্য় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবি জানিয়ে প্রতিবাদ-বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন ৷ বারবার রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাতের সময় চাওয়া হলেও তা না পাওয়ায় আজ দুপুরে রাষ্ট্রপতি ভবন অভিযানের পরিকল্পনা করেছিলেন বিরোধীরা ৷ তার আগেই সময় দেওয়া হল রাষ্ট্রপতি ভবন সূত্রে ৷