মণিপুর নিয়ে বিরোধীরা 'কুমিরের কান্না' কাঁদছে: অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন
By PTI
Published : December 2, 2025 at 6:11 PM IST
নয়াদিল্লি, 2 ডিসেম্বর: কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী মণিপুর জিএসটি (দ্বিতীয় সংশোধনী) বিল, 2025 উত্থাপন করেন, যা জিএসটি কাউন্সিলের 56তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য উত্থাপিত হয়েছিল। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ এই বিলের উপর আলোচনার জবাব দেন৷ এই প্রসঙ্গে আলোচনার সময় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন মঙ্গলবার রাজ্যসভায় বিরোধীদের বিরুদ্ধে মণিপুরের জন্য 'কুমিরের কান্না' কাঁদছে বলে কড়া ভাষয় সমালোচনা করেছেন এবং বলেছেন যে বিরোধীরা রাজ্যের স্বার্থ সম্পর্কিত বিলগুলির উপর সংসদের আলোচনায় অংশগ্রহণ করে না। মণিপুর পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি দ্বিতীয় সংশোধনী) বিল, 2025 নিয়ে সংসদে আলোচনার জবাবে অর্থমন্ত্রী এই মন্তব্য করেন।
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেন, "2024 জুড়ে, তারা (বিরোধী নেতারা) মণিপুরের জন্য'কুমিরের কান্না' কেঁদেছেন ৷ প্রধানমন্ত্রী কি সেখানে গিয়েছিলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কি সেখানে গিয়েছিলেন, সেখানে আইনশৃঙ্খলা ফিরেছে? তারা বারবার মণিপুর সম্পর্কিত বিষয়গুলি উত্থাপন করেছিলেন।"
মণিপুরে বর্তমানে রাষ্ট্রপতি শাসন বলবৎ রয়েছে। অর্থমন্ত্রী সীতারামন কড়া সমালোচনা করে বলেন, মণিপুরে রাষ্ট্রপতি শাসনের কারণে, রাজ্য বাজেট বিলটি এখানে পেশ করার সময়ও বিরোধী সদস্যরা আলোচনায় অংশ নেননি। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেন, "তখনও তারা মণিপুরের জনগণের স্বার্থ বিবেচনা করেনি... আজও তারা মণিপুর সম্পর্কিত বিলের আলোচনায় অংশ নেয়নি।"
অর্থমন্ত্রী সীতারামন বলেন, "মণিপুর সম্পর্কে তাদের (বিরোধীদের) সমস্ত উদ্বেগ, প্রধানমন্ত্রীকে দোষারোপ করা, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে দোষারোপ করা, শুধুই নাটক।"
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেন, বিরোধী দলের একটি দায়িত্বশীল ভূমিকা রয়েছে এবং যখন তারা বারবার যে রাজ্যের কথা বলে সেই রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত বাজেট বা আইন পাস হয় তখন তাদের আলোচনায় অংশগ্রহণ করা উচিত। তিনি বলেন, "বিরোধীরা কুমিরের অশ্রু বর্ষণ করছে। মণিপুর সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিল এলে তারা পালিয়ে যান এবং আলোচনায় অংশ নেন না।"
প্রসঙ্গত, রাজ্যসভা মঙ্গলবার মণিপুর পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) বিল, 2025 লোকসভায় ফেরত পাঠিয়েছে, যা উত্তর-পূর্ব রাজ্যে জিএসটি 2.0 সংস্কার বাস্তবায়নের জন্য প্রণীত একটি অধ্যাদেশ প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যে কাজ করে। সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভা সোমবার বিলটি পাস হয়েছে। বুধবার সকাল 11টা পর্যন্ত রাজ্যসভা মুলতবি করা হয়েছে।
ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) এবং অন্যান্য কিছু বিষয় নিয়ে বিরোধী সদস্যদের হট্টগোলের মধ্যে বিলের উপর আলোচনা শুরু হয়। পরে বিরোধী সদস্যরা সংসদ থেকে ওয়াকআউট করেন।