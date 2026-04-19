নয়া পদক্ষেপ, জ্ঞানেশ কুমারকে অপসারণের দাবিতে ফের ইমপিচমেন্টের ভাবনা

নয়া পদক্ষেপ, জ্ঞানেশ কুমারকে অপসারণের দাবিতে ফের ইমপিচমেন্টের ভাবনা
ফের জ্ঞানেশ কুমারকে সরাতে ইমপিচমেন্টের ভাবনা বিরোধীদের ৷ এনিয়ে বেশ ক'য়েকজন বিরোধী দলনেতা একসঙ্গে খসড়া তৈরির কাজ শুরু করে দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ৷
By PTI
Published : April 19, 2026 at 12:32 PM IST
নয়াদিল্লি, 19 এপ্রিল: SIR থেকে ভারতের নির্বাচনী ব্যবস্থার নিরপেক্ষতা নিয়ে কম কাটাছেঁড়া হচ্ছে না ৷ হাতে আগ মাত্র 4দিন ৷ তারপরই বঙ্গ বিধানসভার প্রথম দফার ভোট ৷ এরই মধ্যে জ্ঞানেশ কুমারকে (Gyanesh Kumar) সরাতে তৎপর তৃণমূল-সহ বিরোধীরা ৷ বিরোধী জোট আবারও মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (CEC) জ্ঞানেশ কুমার-এর অপসারণের দাবিতে সংসদে নতুন নোটিশ আনার প্রস্তুতি নিচ্ছে ৷ এর আগে গত 12 মার্চ একই ধরনের একটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও তা সংসদের উভয় কক্ষে তা খারিজ করা হয়।
সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, মূল উদ্যোক্তা অবশ্যই তৃণমূল কংগ্রেস। আগেরবারও তৃণমূল কংগ্রেসই জ্ঞানেশ কুমারকে সরাতে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনার শুরুটা করেছিল ৷ শনিবার জানা গিয়েছে, বেশ ক'য়েকটি বিরোধী দলের নেতারা আলোচনা করছেন জ্ঞানেশ কুমারকে অপসারণের দাবিতে ৷ তালিকায় রয়েছে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি ও ডিএমকে-সহ আরও ক'য়েকটি দল ৷
বিরোধী দলগুলির অন্তত পাঁচ জন প্রবীণ সাংসদ জ্ঞানেশের অপসারণ প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য একটি নতুন নোটিশের খসড়া তৈরির কাজ করছেন। সংসদে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের ইমপিচমেন্টের জন্য ফের বিরোধী সাংসদরা দুই কক্ষে নোটিশ দেবেন। তবে, নোটিশটি কোন কক্ষে উত্থাপন করা হবে, নাকি গতবারের মতো উভয়কক্ষেই পেশ করা হবে, সে বিষয়ে এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি বলে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে ৷
উল্লেখ্য, গত 12 মার্চ সংসদের দুই কক্ষেই এই অপসারণের নোটিস জমা পড়ে। তবে প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে নোটিশটি গ্রহণ করা হবে কি না, তা নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত জানানো হয়নি, যা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। তারও আগে 3 ফেব্রুয়ারি তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সংসদ সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সূত্রের খবর, সেই বৈঠকেই জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনার প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়।
বিরোধী শিবিরের অভিযোগ, জ্ঞানেশ কুমার-এর নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশন (ECI)-এর নিরপেক্ষতা প্রশ্নের মুখে পড়েছে। বিশেষ করে 2024 সালের লোকসভা নির্বাচন এবং সাম্প্রতিক ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়ে একাধিক বিতর্ক সামনে এসেছে। বিরোধী জোটের পক্ষ থেকে অভিযোগপত্রে দাবি করা হয়েছে, CEC 'পক্ষপাতদুষ্ট ও বৈষম্যমূলক আচরণ' করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, নির্বাচনী জালিয়াতির তদন্তে ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা দেওয়া হয়েছে এবং এসআইআর (SIR) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্দিষ্ট ভোটারদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।