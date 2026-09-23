জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে সোচ্চার কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা, গ্রেফতারের দাবি কেজরি-উদ্ধবদের
Election Commission Dissent Report: SIR ইস্যুতে জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে বিরোধ হয় দুই কমিশনারের ৷ এরপরই কড়া মন্তব্য করেন রাহুল গান্ধি-সহ বিরোধীরা ৷
By PTI
Published : September 23, 2026 at 6:25 PM IST
নয়াদিল্লি, 23 সেপ্টেম্বর: মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে সোচ্চার বিরোধীরা ৷ SIR নিয়ে কমিশনের অন্দরে অন্তর্কলহ প্রকাশ্যে আসতেই সরাসরি জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়েছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি ৷ বুধবার লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি বলেন, "ভোট চুরি সংবিধানের উপর সরাসরি আঘাত ৷ এর আয়োজক বিজেপি, আরএসএস ও নির্বাচন কমিশন ৷ দেশদ্রোহিতামূলক কাজ করেছে তারা। এর বিচার হবেই।" অন্যদিকে, জ্ঞানেশ কুমারের গ্রেফতারির দাবি জানিয়েছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল, উদ্ধব ঠাকরেরা ৷
একটি সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টে লেখা হয়, SIR ইস্যুতে জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে বিরোধ হয় দুই নির্বাচন কমিশনারের ৷ সেই খবর সামনে আসার পরই কড়া মন্তব্য করেন রাহুল গান্ধি-সহ বিরোধীরা ৷ ওই রিপোর্টে বলা হয়, নির্বাচন কমিশনের তিন সদস্যের মধ্যে দু'জন সুখবীর সিং সান্ধু ও বিবেক জোশী—ভোটার তালিকা সংশোধনের বিশেষ সংশোধনী প্রক্রিয়া বা এসআইআর সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে বারবার প্রশ্ন তুলেছিলেন।
এদিন এই ইস্যুতেই কমিশনের পক্ষপাতিত্ব ও অনিয়ম নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধিও ৷ নির্বাচন কমিশনের সমালোচনা করে তিনি বলেন, "নির্বাচন কমিশনাররাও মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের কাছে এই বিষয়গুলি তুলে ধরে ছিলেন।" বিষয়টিকে গণতন্ত্রের জন্য গুরুতর হুমকি হিসেবে অভিহিত করে প্রিয়াঙ্কা সতর্ক করে বলেন, "কমিশনের যোগসাজশে কারচুপি করে নির্বাচন দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার সামিল ৷ রাষ্ট্রদ্রোহিতার সমান। এর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের জবাবদিহির আওতায় আনা হোক ৷ তাদের বিরুদ্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ ও নিরপেক্ষ তদন্ত করা প্রয়োজন।"
শিবসেনা (ইউবিটি) প্রধান উদ্ধব ঠাকরেও নির্বাচন কমিশনের অভ্যন্তরে নজিরবিহীন স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ তুলেছেন। তিনি জানান, তিনজন কমিশনারের মধ্যে দু'জনই মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের কার্যকলাপ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। উদ্ধব একে গণতন্ত্রের জন্য গুরুতর হুমকি হিসেবেও মনে করেন ৷ ভিন্নমত পোষণকারী কমিশনারদের সাহসিকতার প্রশংসাও করেছেন তিনি। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলিকে ভেঙে দেওয়া এবং ভোটার তালিকা কারচুপির অভিযোগও করেছেন উদ্ধব ৷ জ্ঞানেশ কুমারের গ্রেফতারির দাবি জানিয়ে মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গে ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ফের নির্বাচন করতে হবে বলেও দাবি করেন উদ্ধব ৷
অরবিন্দ কেজরিওয়ালও মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন ৷ সম্পূর্ণ SIR প্রক্রিয়া বাতিলেরও দাবি তুলেছেন তিনি। নির্বাচন কমিশনের অভ্যন্তরীণ মতপার্থক্যের খবর সামনে আসার পরই কেজরিওয়াল জোর দিয়ে জানান, গত দুই-তিন বছরে ভোটার তালিকায় করা সমস্ত পরিবর্তন বাতিল করা উচিত।
সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদবও নির্বাচন কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি অভিযোগ করেন, "সুপরিকল্পিতভাবে এসপি-র ভোটারদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে ৷ একাধিকবার অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও কোনও সংশোধনমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।" উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতা ও সাংবিধানিক মূল্যবোধ ক্ষুণ্ণ করার অভিযোগও করেছেন অখিলেশ ৷ অযোধ্যায় উচ্ছেদ অভিযানের তীব্র সমালোচনাও করেন তিনি। রাম মন্দিরের প্রতি নিজের দলের সমর্থনের কথা জানালেও, স্থানীয় বাসিন্দাদের উচ্ছেদ বা বাস্তুচ্যুত করার ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন অখিলেশ।