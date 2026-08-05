শাহের জবাব থেকে জম্মু-কাশ্মীরের রাজ্যের মর্যাদা-রাম মন্দির ইস্যুতে বিক্ষোভ মিছিল বিরোধীদের, অচল অধিবেশন
অমিত শাহের জবাবদিহি-সহ জম্মু-কাশ্মীরের রাজ্যের মর্যাদার দাবি, রাম মন্দির অনুদান দুর্নীতি নিয়ে উত্তপ্ত বাদল অধিবেশন ৷ বিক্ষোভ মিছিল করলেন বিরোধী সাংসদরা ৷
By PTI
Published : August 5, 2026 at 12:26 PM IST
নয়াদিল্লি, 5 অগস্ট: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের কাছ থেকে নিট-ইউজি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে পড়ুয়াদের আন্দোলনে পুলিশি অত্যাচারের জবাব চাইল বিরোধীরা ৷ আর এই বিবৃতির দাবিতে বুধবারও উত্তপ্ত বাদল অধিবেশন ৷ এরই সঙ্গে যোগ হয়েছে অযোধ্যার রামমন্দিরে অনুদান দুর্নীতি এবং জম্মু-কাশ্মীরের জন্য রাজ্যের মর্যাদার দাবি ৷
2019 সালের 5 অগস্ট সংবিধানের 370 ধারা অবলুপ্তির মাধ্যমে উপত্যকার বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা লোপ পায় ৷ এরপর সাত বছর কেটে গেলেও রাজ্যের মর্যাদা ফিরে পায়নি জম্মু-কাশ্মীর ৷ মিছিলে এই দাবিও তুলেছেন বিরোধী সাংসদরা ৷ এদিকে বিরোধীদের স্লোগান, হইচইয়ে লোকসভার অধিবেশন দুপুর 2টো পর্যন্ত মুলতুবি ঘোষণা করতে হয় ৷
অধ্যক্ষ ওম বিড়লা বিরোধীদের কাছে আর্জি জানান, "কোশ্চেন আওয়ার গুরুত্বপূর্ণ ৷ সব সদস্যের সুযোগ পাওয়া উচিত ৷ কোশ্চেন আওয়ারে সবাই সহযোগিতা করুন, আমি আপনাদের অনুরোধ করছি ৷ এরপর আপনাদের যা যা ইস্যু আছে, সেগুলি আলোচনা হবে ৷ হাউজের ভিতরে বা বাইরে কোথাও স্লোগান দিয়ে শোরগোল করা গণতন্ত্রের জন্য ঠিক নয় ৷"
এদিকে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি-সহ বিরোধী সাংসদরা সংসদ চত্বরে মকর দ্বারে প্রেরণা স্থলে মহাত্মা গান্ধির মূর্তি পর্যন্ত মিছিল করেন ৷ কংগ্রেস সভাপতি বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ মল্লিকার্জুন খাড়গেও এই মিছিলে হাঁটেন ৷ তিনি সরকারের কাছ থেকে জবাবদিহি দাবি করেন ৷ এই মিছিলে ছিলেন এসসিপির (শরদ পাওয়ার) সুপ্রিয়া সুলে, তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতা বালা ঠাকুর, সাগরিকা ঘোষ, লোকসভার তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র, জেএমএম সমাজবাদী পার্টির একাধিক সাংসদ ৷
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহকে কড়া আক্রমণ শানিয়ে রাজ্যসভার বিরোধী নেতা খাড়গে বলেন, "ওরা সংসদকে অসম্মান করছে ৷ এতদিন হয়ে গেল, এখনও সংসদের ভিতরে পা রাখল না ৷ হাউজে এসে একটা বিবৃতি দিতে সমস্যা কোথায় ?" তাঁর প্রশ্ন, "ওঁরা কি বোবা-কালা ?"
শাহের জবাবদিহির সঙ্গে যোগ হয়েছে অযোধ্যায় রাম মন্দির অনুদানে দুর্নীতির অভিযোগ ৷ নির্দল সাংসদ পাপ্পু যাদব ফের সংসদ চত্বরে রামমন্দিরের অনুদান দুর্নীতি নিয়ে প্রতীকী প্রতিবাদ করেন ৷ তিনি একটি অনুদান বাক্স রাখেন ৷ তাতে এসপি সাংসদরা গাঁদা ফুলের মালা পরিয়ে দেন ৷ বিরোধীরা স্লোগান দিতে থাকেন "চান্দা চোর, গদ্দি চোর", 'অমিত শাহ জবাব দো' এবং 'চান্দা চোর কাহাঁ মিলেঙ্গে, বিজেপিকে দফতর মেঁ ৷'