বিজেপির সঙ্গে যোগসাজশ ! মুখ্য নির্বাচনী কমিশনারের অপসারণের নোটিশ পেশ সংসদে
শেষ পর্যন্ত দেশের মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে পদচ্যুত করতে প্রস্তাব পেশ করল বিরোধী শিবির ৷ এমন পদক্ষেপ ভারতে এই প্রথম ৷
Published : March 13, 2026 at 2:51 PM IST
নয়াদিল্লি, 13 মার্চ: দেশে এই প্রথম মুখ্য নির্বাচনী কমিশনারকে অপসারণে একজোট হয়ে পদক্ষেপ করল বিরোধীরা ৷ শুক্রবার জ্ঞানেশ কুমারকে হঠাতে প্রস্তাব পেশ হল সংসদের দুই কক্ষে ৷ ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়ার সময় বিজেপির হয়ে কাজ করার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে ৷
কংগ্রেস, তৃণমূল-সহ 'ইন্ডিয়া' শিবিরের বিরোধী সাংসদরা এই অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশে স্বাক্ষর করেছেন ৷ এমনকী কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টিও এই সামিল হয়েছে ৷ সূত্রের খবর, লোকসভার 130 জন এবং রাজ্যসভার 63 জন সাংসদ এই নোটিশে স্বাক্ষর করেছেন ৷ সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েকজন নির্দল সাংসদও এই নোটিশে স্বাক্ষর করেছেন ৷ আরও অনেকে এই জোটে সামিল হওয়ার উৎসাহ প্রকাশ করেছেন ৷
উচ্চস্তরীয় সূত্রের খবর, মুখ্য নির্বাচনী কমিশনারের বিরুদ্ধে সাতটি অভিযোগে নোটিশ পেশ করা হবে ৷ কার্যক্ষেত্রে অর্থাৎ কমিশনে পক্ষপাতমূলক এবং বৈষম্যমূলক আচরণ থেকে শুরু করে নির্বাচনে কারচুপির তদন্তে ইচ্ছাকৃত বাধা দেওয়া এবং গণহারে ভোটাধিকার বঞ্চনা ৷
#WATCH | Delhi | On TMC's impeachment motion against CEC Gyanesh Kumar, TMC MP Mahua Moitra says, " ...required numbers have been signed. i think we are giving it today. the required numbers we have got, i think 193, think 120 something from the lok sabha and the remainder from… pic.twitter.com/8eBPwDhRSs— ANI (@ANI) March 13, 2026
এছাড়া আগাগোড়াই বিরোধীদের অভিযোগ মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার বিজেপিকে সুবিধে করে দিচ্ছে ৷ শাসকদলের সঙ্গে তাঁর গোপন আঁতাঁত আছে ৷ বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে এবং অন্যান্য অ-বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন এসআইআর প্রক্রিয়ায় বিজেপি যাতে জয়ী হয়ে ক্ষমতায় আসে সেই ব্যবস্থা করছে নির্বাচন কমিশন বলে অভিযোগ উঠেছে ৷
রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়ায় তালিকা থেকে যোগ্য ভোটারের নাম বাদ দেওয়া থেকে সংখ্যালঘুদের নাম বাদ পড়া এবং জীবিত ব্যক্তির নাম ভোটার তালিকায় মৃত দেখানোর একাধিক ঘটনা ঘটেছে ৷ পাশাপাশি এই প্রক্রিয়ায় ভোটার হিসাবে নাম নথিভুক্ত করতে গিয়ে হয়রানির শিকার হয়েছে সাধারণ মানুষ ৷ কাজের চাপে বিএলও-দের মৃত্যু হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে ৷ এই সমস্যাগুলির কথা জানিয়ে মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে বারবার চিঠি লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের সদর দফতরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন ৷ সম্প্রতি 6-10 মার্চ ধর্মতলায় মেট্রো চ্যানেলে অবস্থান করেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
সুপ্রিম কোর্ট অথবা হাইকোর্টের বিচারপতিদের অপসারণের মতো মুখ্য নির্বাচনী কমিশনারের ক্ষেত্রেও একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় ৷ অর্থাৎ অসদ আচরণ বা অক্ষমতা প্রমাণিত হলে তবেই তাঁকে অপসারিত করা সম্ভব ৷ সংসদের দুই কক্ষের যে কোনও একটিতে এই প্রস্তাব পেশ করার পর বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে হবে ৷ লোকসভা বা রাজ্যসভার যে কক্ষে এই প্রস্তাব পেশ হবে, সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থন প্রয়োজন ৷ পাশাপাশি সংসদে উপস্থিত সাংসদদের যাঁরা ভোটাভুটিতে অংশ নেবেন, তাঁদের দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন ৷ তাহলে মুখ্য নির্বাচনী কমিশনারকে অপসারণ করা সম্ভব ৷
মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগের আইনে উল্লেখ করা হয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিকে অপসারণের মতো একইভাবে এবং এক পরিস্থিতি না-হলে মুখ্য নির্বাচনী কমিশনারকে তাঁর কার্যালয় থেকে অপসারণ করা যায় না ৷ মুখ্য নির্বাচনী কমিশনারের সুপারিশ ব্যতীত অন্য কমিশনারদেরও অপসারণ করা যায় না ৷ এদিকে জাজেস এনকোয়ারি অ্যাক্ট, 1968 অনুযায়ী, একই দিনে সংসদের দুই কক্ষে অপসারণের নোটিশ পেশ হলে দুই কক্ষেই সেই প্রস্তাব গৃহীত হতে হবে এবং তারপরই তদন্ত কমিটি গঠন করা যায় ৷ এই কমিটি গঠন করবেন সংসদের চেয়ারম্যান ও অধ্যক্ষ যৌথভাবে ৷