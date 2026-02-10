নেই তৃণমূল ! লোকসভার স্পিকারকে সরানোর উদ্যোগ ইন্ডিয়া শিবিরের

নেই তৃণমূল ! লোকসভার স্পিকারকে সরানোর উদ্যোগ ইন্ডিয়া শিবিরের
নোটিশের পক্ষে 120 জন সাংসদ সই করেছেন বলে জানিয়েছেন লোকসভায় হাত শিবিরের উপ-দলনেতা গৌরব গগৈ ৷
লোকসভার স্পিকারকে সরানোর উদ্যোগ ইন্ডিয়া শিবিরের (ইটিভি ভারত)
By PTI
Published : February 10, 2026 at 1:39 PM IST
নয়াদিল্লি, 10 ফেব্রুয়ারি: প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল আগেই ৷ এবার লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে তাঁর পদ থেকে অপসারণ করতে উদ্যোগ নিল বিরোধী শিবির ৷ মঙ্গলবার সকালে প্রস্তাব আনতে চেয়ে নোটিশ দিয়েছে ৷ নোটিশে কংগ্রেস, ডিএমকে এবং সমাজবাদ পার্টি-সহ আরও কয়েকটি দলের 120 জন সাংসদ সই করেছেন বলে জানিয়েছেন লোকসভায় হাত শিবিরের উপ-দলনেতা গৌরব গগৈ ৷ প্রস্তাবের পক্ষে অবশ্য তৃণমূলের কোনও সাংসদ স্বাক্ষর করেননি বলে জানিয়েছে সংবাদসংস্থা পিটিআই ৷
বিস্তারিত আসছে...