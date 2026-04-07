সংসদে খারিজ জ্ঞানেশের ইমপিচমেন্ট নোটিশ, বিজেপিকে তোপ কংগ্রেস-তৃণমূলের
সোমবার একযোগে প্রস্তাব খারিজ করলেন রাজ্য়সভার চেয়ারম্যান তথা উপ-রাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণন এবং লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা।
By PTI
Published : April 7, 2026 at 12:19 AM IST
নয়াদিল্লি, 7 এপ্রিল : সংসদে পেশ হওয়ার আগেই খারিজ হয়ে গেল দেশের মুখ্য় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে অপসারণের প্রস্তাব । মার্চ মাসে সংসদের উভয় কক্ষে এই সংক্রান্ত প্রস্তাব আনতে চেয়ে নোটিশ দিয়েছিল বিরোধীরা । বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্বেও এ নিয়ে চর্চা হয়নি । আর সোমবার একযোগে প্রস্তাব খারিজ করলেন রাজ্য়সভার চেয়ারম্যান তথা উপ-রাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণন এবং লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা।
সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় সরব হয়েছে কংগ্রেস থেকে শুরু করে তৃণমূল-সহ একাধিক বিরোধী দল । সমালোচনা করতে গিয়ে সুকশৌলে প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়ের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা জয়রাম রমেশ । কটাক্ষের সুরে প্রতিবাদ করেছেন রাজ্য়সভায় তৃণমূলের দলনেতা ডেরেক' ও ব্রায়েনও । এমন একটা কিছু হতে চলেছে তা তিনি আগাম অনুমান করেছিলেন দাবি করে ডেরেক এক্স হ্যান্ডেলে করা একটি পোস্টে লেখেন, সংসদকে তামাশায় রুপান্তরিত করার কোনও সুযোগই ছাড়ছে না বিজেপি ।
We know what happened to the last Chairman of the Rajya Sabha who accepted a petition moved by Opposition MPs pic.twitter.com/zUBp0KXfEc— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) April 6, 2026
পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে একাধিকবার জ্ঞানেশের সঙ্গে সংঘাতে জড়ায় তৃণমূল সরকার । একাধিক অভিযোগ নিয়ে দিল্লি এসে নির্বাচন সদনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেদিন জ্ঞানেশ তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ করেন মমতা । জানিয়ে দেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে তাঁর পদ থেকে সরাতে সংসদে প্রস্তাব আনা হবে । এরপরই কংগ্রেস-সহ অন্য বিরোধী দলগুলিকে পাশে নিয়ে নোটিশ আনার প্রক্রিয়া শুরু করেন তৃণমূল সাংসদরা । মার্চ মাসে এই সংক্রান্ত দুটি নোটিশ লোকসভার পাশাপাশি রাজ্যসভাতেও জমা পড়ে ।
তাতে মোট সাতটি কারণের কথা বলেছিল বিরোধীরা । ভোটারদের নাম গণহারে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া, একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলকে সুবিধে পাইয়ে দিতে কাজ করা এবং নির্বাচনী বন্ড সংক্রান্ত তদন্তে বাধা দেওয়ার মতো অভিযোগ আনা হয়েছিল । কিন্তু এবার তা খারিজ হয়ে গেল । রাজ্যসভার পাশাপাশি লোকসভার মহাসচিব যথাক্রমে চেয়ারম্যান এবং স্পিকারের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন ।
Ah! Told you so.— Derek O'Brien | ডেরেক ও'ব্রায়েন (@derekobrienmp) April 6, 2026
Notice to remove CEC Vanish Kumar by Rajya Sabha MPs rejected.
Reason ? NO REASON GIVEN. BJP keep mocking our great Parliament. SHAME https://t.co/FnS4eC6pqB
এর আগে মার্চ মাসের 13 তারিখ দেশের সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাসে প্রথমবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে অপসারণ করতে একজোট হয়ে পদক্ষেপ করে বিরোধীরা ৷ জ্ঞানেশ কুমারকে হঠাতে সেদিন প্রস্তাব পেশ হয় সংসদের দুই কক্ষে ৷ কংগ্রেস, তৃণমূল-সহ 'ইন্ডিয়া' শিবিরের বিরোধী সাংসদরা এই অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশে স্বাক্ষর করেন ৷ এমনকী কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টিও এই ব্যাপারে এগিয়ে এসেছিল ৷ লোকসভার 130 জন এবং রাজ্যসভার 63 জন সাংসদ এই নোটিশে স্বাক্ষর করেছিলেন ৷ কয়েকজন নির্দল সাংসদও এই নোটিশে স্বাক্ষর করেছিলেন বলে শোনা গিয়েছিল সে সময় ৷