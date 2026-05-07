অপারেশন সিঁদুর: বর্ষপূর্তিতে সেনাকে শ্রদ্ধা প্রধানমন্ত্রীর

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের সামরিক অভিযান অপারেশন সিঁদুর-এর পর এক বছর কেটে গিয়েছে ৷ এদিন বর্ষপূর্তিতে নিজেদের ডিপি বদলে শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী ও অন্যরা ৷

অপারেশন সিঁদুর (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 7, 2026 at 1:40 PM IST

নয়াদিল্লি, 7 মে: পড়শি দেশ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে 'অপারেশন সিঁদুর'-এর বর্ষপূর্তিতে দেশের সেনাবাহিনীর উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে নতুন করে দৃঢ় অবস্থান ঘোষণা করেছে বিজেপি'র নেতৃত্বে গঠিত এনডিএ সরকার ৷

'অপারেশন সিঁদুর'-এর প্রথম বার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার মন্ত্রীরা সোশাল মিডিয়ায় তাঁদের প্রোফাইলের ছবি পরিবর্তন করে সেখানে এই 'অপারেশন সিঁদুর'-এর লোগো ব্যবহার করেছেন ৷ প্রধানমন্ত্রী তাঁর ডিপিতে 'অপারেশন সিঁদুর' লেখা এবং দেশের জাতীয় পতাকা লাগিয়েছেন ৷ তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এবং বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের মতো বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও তাঁদের প্রোফাইলের ছবি পরিবর্তন করেছেন ৷

'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের দৃঢ় জবাব': প্রধানমন্ত্রী মোদী

এই অভিযানের কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, "'অপারেশন সিঁদুর' সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের দৃঢ় জবাব এবং জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় ভারতের অবিচল অঙ্গীকারকেই প্রতিফলিত করে ৷" সোশাল মিডিয়ায় তিনি লিখেছেন, "এক বছর আগে, 'অপারেশন সিঁদুর' চলাকালীন আমাদের সশস্ত্র সেনাবাহিনী অসীম সাহস, নিখুঁত দক্ষতা এবং দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় দিয়েছিল ৷ যারা পহলগাঁওয়ে নিরীহ ভারতীয়দের উপর হামলা চালানোর দুঃসাহস দেখিয়েছিল, তারা আমাদের বাহিনীর কাছ থেকে উপযুক্ত জবাব পেয়েছে ৷ আমাদের বাহিনীর এই বীরত্বের জন্য সমগ্র জাতি তাঁদের স্যালুট জানায় ৷"

গত বছরের 22 এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলায় মৃত্যু হয় 26 জনের ৷ তাঁদের মধ্যে একজন নেপালের নাগরিক ছিলেন ৷ বাকিদের অধিকাংশই পর্যটক ৷ এর পাল্টা জবাবে 6 মে গভীর রাতে 'অপারেশন সিঁদুর' সামরিক অভিযান চালায় ভারতীয় সেনা ৷

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "এই অভিযান সশস্ত্র বাহিনীর পেশাদারিত্ব, প্রস্তুতি এবং সমন্বিত শক্তির প্রদর্শন ছিল ৷ পাশাপাশি এটি ভারতের নিরাপত্তা বাহিনীগুলির মধ্যে ক্রমবর্ধমান পারস্পরিক সমন্বয় এবং প্রতিরক্ষা সামগ্রী উৎপাদনে আত্মনির্ভরশীলতার সুফলগুলিকেও তুলে ধরেছে ৷" তাঁর সংযোজন, "আজ, এক বছর পরেও, সন্ত্রাসবাদকে পরাজিত করতে এবং এর সাহায্যকারী পরিবেশ বা 'ইকোসিস্টেম'কে ধ্বংস করতে আমরা আগের মতোই অবিচল ৷"

আরেকটি পোস্টে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, এই অভিযানের সময় সশস্ত্র বাহিনী যে সাহস ও দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছে, তা নিয়ে প্রতিটি নাগরিকের গর্ববোধ করা উচিত ৷ তিনি বলেন, "'অপারেশন সিঁদুর'-এ ভারত যে অসাধারণ জয় পেয়েছে, তা আমাদের বীর জওয়ানদের অসামান্য বীরত্ব ও দেশপ্রেমের এক অনুপ্রেরণাদায়ক দৃষ্টান্ত ৷"

কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং একটি ভিডিয়ো বার্তায় 'অপারেশন সিঁদুর'-কে 'জাতীয় সংকল্প ও তার প্রস্তুতির এক শক্তিশালী প্রতীক' হিসেবে বর্ণনা করেছেন ৷ তিনি সশস্ত্র বাহিনীগুলির মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয়ের ভূয়সি প্রশংসা করেছেন ৷ সোশাল মিডিয়ায় তিনি লিখেছেন, "অপারেশন সিঁদুরের প্রথম বার্ষিকীতে, আমরা আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর বীরত্ব ও আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই ৷ যাদের সাহস ও নিষ্ঠা অবিরাম জাতিকে নিরাপত্তা দিয়ে চলেছে ৷"

এই ভিডিয়োবার্তায় তিনি আরও বলেন, এই অভিযানটি 'অতুলনীয় নির্ভুল, নিরবচ্ছিন্ন সমন্বয় এবং বিভিন্ন বাহিনীর মধ্যে গভীর সংহতির' প্রতিফলন ঘটিয়েছে ৷ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সংযোজন, এটি 'আধুনিক সামরিক অভিযানের ক্ষেত্রে একটি নতুন মানদণ্ড' স্থাপন করেছে ৷

রাজনাথ সিং বলেন, "অপারেশন সিঁদুর জাতীয় সংকল্প ও তার প্রস্তুতির এক শক্তিশালী প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে; যা প্রমাণ করে, যখনই পরিস্থিতি সবচেয়ে সঙ্কটপূর্ণ হয়ে ওঠে, আমাদের সশস্ত্র বাহিনী তখনই চূড়ান্ত পদক্ষেপ করতে সর্বদা প্রস্তুত ৷ এটি ভারতের 'আত্মনির্ভরতা' অর্জনের পথে অবিচল অগ্রগতিরও এক উজ্জ্বল নিদর্শন— যা সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশের প্রতিরোধ ক্ষমতাকেও আরও সুদৃঢ় করে ৷"

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এই অভিযানকে একটি 'যুগান্তকারী মিশন' হিসেবে অভিহিত করেছেন ৷ তিনি বলেন, এই অভিযান ভারতের শত্রুদের সশস্ত্র বাহিনীর 'অমোঘ আঘাত হানার ক্ষমতা'র কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দেবে ৷

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী লেখেন, "ইতিহাস এই দিনটিকে এমন একটি দিন হিসেবে মনে রাখবে, যেদিন আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর নির্ভুল আঘাত হানার ক্ষমতা, গোয়েন্দা সংস্থাগুলির সূক্ষ্ম ও নিখুঁত তথ্য সংগ্রহ এবং দৃঢ় রাজনৈতিক সদিচ্ছা— সবকিছু একজোট হয়ে কাজ করেছিল ৷ সীমান্তপারের সন্ত্রাসবাদের প্রতিটি আস্তানা ধ্বংস করাই ছিল এর লক্ষ্য; সেইসব আস্তানা, যারা পাহলগামে আমাদের নাগরিকদের উপর অশুভ ছায়া ফেলার দুঃসাহস দেখিয়েছিল ৷"

তাঁর আরও সংযোজন, "এই দিনটি আমাদের শত্রুদের কাছে সেই ভয়াবহ বার্তাটি পৌঁছে দেবে— তারা যেখানেই লুকিয়ে থাকুক না কেন, তাদের কোনও নিস্তার নেই ৷ তারা সর্বদা আমাদের দৃষ্টিসীমার মধ্যেই থাকে এবং আমাদের অগ্নিসম ক্ষমতার প্রচণ্ড রোষের মুখে পড়ার অপেক্ষায় থাকে ৷"

বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করও এই বার্ষিকী স্মরণে সোশাল মিডিয়ায় নিজের প্রোফাইল ছবি বদলে 'অপারেশন সিঁদুর'-এর ছবি লাগিয়েছেন ৷ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এবং বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলও তাঁদের ডিসপ্লে ছবি হিসেবে 'অপারেশন সিঁদুর'-এর স্মারক ছবিটি ব্যবহার করে সোশাল মিডিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন । পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, এই অভিযান প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বে ভারতের 'অদম্য সংকল্পের'ই বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে ৷

