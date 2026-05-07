অপারেশন সিঁদুর: বর্ষপূর্তিতে সেনাকে শ্রদ্ধা প্রধানমন্ত্রীর
পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের সামরিক অভিযান অপারেশন সিঁদুর-এর পর এক বছর কেটে গিয়েছে ৷ এদিন বর্ষপূর্তিতে নিজেদের ডিপি বদলে শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী ও অন্যরা ৷
Published : May 7, 2026 at 1:40 PM IST
নয়াদিল্লি, 7 মে: পড়শি দেশ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে 'অপারেশন সিঁদুর'-এর বর্ষপূর্তিতে দেশের সেনাবাহিনীর উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে নতুন করে দৃঢ় অবস্থান ঘোষণা করেছে বিজেপি'র নেতৃত্বে গঠিত এনডিএ সরকার ৷
'অপারেশন সিঁদুর'-এর প্রথম বার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার মন্ত্রীরা সোশাল মিডিয়ায় তাঁদের প্রোফাইলের ছবি পরিবর্তন করে সেখানে এই 'অপারেশন সিঁদুর'-এর লোগো ব্যবহার করেছেন ৷ প্রধানমন্ত্রী তাঁর ডিপিতে 'অপারেশন সিঁদুর' লেখা এবং দেশের জাতীয় পতাকা লাগিয়েছেন ৷ তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এবং বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের মতো বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও তাঁদের প্রোফাইলের ছবি পরিবর্তন করেছেন ৷
'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের দৃঢ় জবাব': প্রধানমন্ত্রী মোদী
এই অভিযানের কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, "'অপারেশন সিঁদুর' সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের দৃঢ় জবাব এবং জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় ভারতের অবিচল অঙ্গীকারকেই প্রতিফলিত করে ৷" সোশাল মিডিয়ায় তিনি লিখেছেন, "এক বছর আগে, 'অপারেশন সিঁদুর' চলাকালীন আমাদের সশস্ত্র সেনাবাহিনী অসীম সাহস, নিখুঁত দক্ষতা এবং দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় দিয়েছিল ৷ যারা পহলগাঁওয়ে নিরীহ ভারতীয়দের উপর হামলা চালানোর দুঃসাহস দেখিয়েছিল, তারা আমাদের বাহিনীর কাছ থেকে উপযুক্ত জবাব পেয়েছে ৷ আমাদের বাহিনীর এই বীরত্বের জন্য সমগ্র জাতি তাঁদের স্যালুট জানায় ৷"
গত বছরের 22 এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলায় মৃত্যু হয় 26 জনের ৷ তাঁদের মধ্যে একজন নেপালের নাগরিক ছিলেন ৷ বাকিদের অধিকাংশই পর্যটক ৷ এর পাল্টা জবাবে 6 মে গভীর রাতে 'অপারেশন সিঁদুর' সামরিক অভিযান চালায় ভারতীয় সেনা ৷
প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "এই অভিযান সশস্ত্র বাহিনীর পেশাদারিত্ব, প্রস্তুতি এবং সমন্বিত শক্তির প্রদর্শন ছিল ৷ পাশাপাশি এটি ভারতের নিরাপত্তা বাহিনীগুলির মধ্যে ক্রমবর্ধমান পারস্পরিক সমন্বয় এবং প্রতিরক্ষা সামগ্রী উৎপাদনে আত্মনির্ভরশীলতার সুফলগুলিকেও তুলে ধরেছে ৷" তাঁর সংযোজন, "আজ, এক বছর পরেও, সন্ত্রাসবাদকে পরাজিত করতে এবং এর সাহায্যকারী পরিবেশ বা 'ইকোসিস্টেম'কে ধ্বংস করতে আমরা আগের মতোই অবিচল ৷"
A year ago, our armed forces displayed unparalleled courage, precision and resolve during #OperationSindoor. They gave a fitting response to those who dared to attack innocent Indians at Pahalgam. The entire nation salutes our forces for their valour.— Narendra Modi (@narendramodi) May 7, 2026
আরেকটি পোস্টে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, এই অভিযানের সময় সশস্ত্র বাহিনী যে সাহস ও দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছে, তা নিয়ে প্রতিটি নাগরিকের গর্ববোধ করা উচিত ৷ তিনি বলেন, "'অপারেশন সিঁদুর'-এ ভারত যে অসাধারণ জয় পেয়েছে, তা আমাদের বীর জওয়ানদের অসামান্য বীরত্ব ও দেশপ্রেমের এক অনুপ্রেরণাদায়ক দৃষ্টান্ত ৷"
কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং একটি ভিডিয়ো বার্তায় 'অপারেশন সিঁদুর'-কে 'জাতীয় সংকল্প ও তার প্রস্তুতির এক শক্তিশালী প্রতীক' হিসেবে বর্ণনা করেছেন ৷ তিনি সশস্ত্র বাহিনীগুলির মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয়ের ভূয়সি প্রশংসা করেছেন ৷ সোশাল মিডিয়ায় তিনি লিখেছেন, "অপারেশন সিঁদুরের প্রথম বার্ষিকীতে, আমরা আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর বীরত্ব ও আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই ৷ যাদের সাহস ও নিষ্ঠা অবিরাম জাতিকে নিরাপত্তা দিয়ে চলেছে ৷"
এই ভিডিয়োবার্তায় তিনি আরও বলেন, এই অভিযানটি 'অতুলনীয় নির্ভুল, নিরবচ্ছিন্ন সমন্বয় এবং বিভিন্ন বাহিনীর মধ্যে গভীর সংহতির' প্রতিফলন ঘটিয়েছে ৷ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সংযোজন, এটি 'আধুনিক সামরিক অভিযানের ক্ষেত্রে একটি নতুন মানদণ্ড' স্থাপন করেছে ৷
On the anniversary of Operation Sindoor, we salute the valour and sacrifices of our armed forces, whose courage and dedication continue to safeguard the nation. Their actions during the operation reflected unmatched precision, seamless jointness and deep synergy across services,… pic.twitter.com/r8pVDnEoYV— Rajnath Singh (@rajnathsingh) May 7, 2026
রাজনাথ সিং বলেন, "অপারেশন সিঁদুর জাতীয় সংকল্প ও তার প্রস্তুতির এক শক্তিশালী প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে; যা প্রমাণ করে, যখনই পরিস্থিতি সবচেয়ে সঙ্কটপূর্ণ হয়ে ওঠে, আমাদের সশস্ত্র বাহিনী তখনই চূড়ান্ত পদক্ষেপ করতে সর্বদা প্রস্তুত ৷ এটি ভারতের 'আত্মনির্ভরতা' অর্জনের পথে অবিচল অগ্রগতিরও এক উজ্জ্বল নিদর্শন— যা সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশের প্রতিরোধ ক্ষমতাকেও আরও সুদৃঢ় করে ৷"
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এই অভিযানকে একটি 'যুগান্তকারী মিশন' হিসেবে অভিহিত করেছেন ৷ তিনি বলেন, এই অভিযান ভারতের শত্রুদের সশস্ত্র বাহিনীর 'অমোঘ আঘাত হানার ক্ষমতা'র কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দেবে ৷
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী লেখেন, "ইতিহাস এই দিনটিকে এমন একটি দিন হিসেবে মনে রাখবে, যেদিন আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর নির্ভুল আঘাত হানার ক্ষমতা, গোয়েন্দা সংস্থাগুলির সূক্ষ্ম ও নিখুঁত তথ্য সংগ্রহ এবং দৃঢ় রাজনৈতিক সদিচ্ছা— সবকিছু একজোট হয়ে কাজ করেছিল ৷ সীমান্তপারের সন্ত্রাসবাদের প্রতিটি আস্তানা ধ্বংস করাই ছিল এর লক্ষ্য; সেইসব আস্তানা, যারা পাহলগামে আমাদের নাগরিকদের উপর অশুভ ছায়া ফেলার দুঃসাহস দেখিয়েছিল ৷"
তাঁর আরও সংযোজন, "এই দিনটি আমাদের শত্রুদের কাছে সেই ভয়াবহ বার্তাটি পৌঁছে দেবে— তারা যেখানেই লুকিয়ে থাকুক না কেন, তাদের কোনও নিস্তার নেই ৷ তারা সর্বদা আমাদের দৃষ্টিসীমার মধ্যেই থাকে এবং আমাদের অগ্নিসম ক্ষমতার প্রচণ্ড রোষের মুখে পড়ার অপেক্ষায় থাকে ৷"
বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করও এই বার্ষিকী স্মরণে সোশাল মিডিয়ায় নিজের প্রোফাইল ছবি বদলে 'অপারেশন সিঁদুর'-এর ছবি লাগিয়েছেন ৷ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এবং বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলও তাঁদের ডিসপ্লে ছবি হিসেবে 'অপারেশন সিঁদুর'-এর স্মারক ছবিটি ব্যবহার করে সোশাল মিডিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন । পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, এই অভিযান প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বে ভারতের 'অদম্য সংকল্পের'ই বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে ৷