ম্যাঙ্গালোরে তৈল শোধনাগারে ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল বিমানবন্দর, মৃত এক; আহত 8

ম্যাঙ্গালোরে তৈল শোধনাগারে ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল বিমানবন্দর, মৃত এক; আহত 8
Mangalore Massive Explosion: কর্ণাটকের ম্যাঙ্গালোর রিফাইনারি অ্যান্ড পেট্রোকেমিক্যালস লিমিটেড-এ বিধ্বংসী বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে ৷ একজনের মৃত্যু হয়েছে ৷
Published : September 30, 2026 at 6:49 PM IST
মেঙ্গালুরু, 30 সেপ্টেম্বর: ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল ম্যাঙ্গালোর রিফাইনারি অ্যান্ড পেট্রোকেমিক্যালস লিমিটেড (এমআরপিএল) চত্বর ৷ বিস্ফোরণের অভিঘাত এতটাই তীব্র ছিল, কাছাকাছি অবস্থিত ম্যাঙ্গালোর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের প্রশাসনিক দফতরেও তার কম্পন অনুভূত হয় ৷ এছাড়া জোকাটে এলাকায় ম্যাঙ্গালোর তৈল শোধনাগারের চারপাশের বাড়িগুলিও কেঁপে ওঠে ৷ এমআরপিএল-এর জনসংযোগ আধিকারিক (পিআরও) রুডলফ নোরোনহা ইটিভি ভারতকে এই খবরটি নিশ্চিত করেছেন ৷
এই বিস্ফোরণে একজন চুক্তিভিত্তিক কর্মীর মৃত্যু হয়েছে বলে খবর ৷ মৃত ওই ব্যক্তির নাম মণীশ কারকেরা (30) ৷ তিনি দক্ষিণ কন্নড়ের মুলকি এলাকার বাসিন্দা ছিলেন ৷ বিস্ফোরণের পর তাঁর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না ৷ পরে দুর্ঘটনাস্থল থেকে তাঁর সম্পূর্ণ পুড়ে ঝলসে যাওয়া দেহ উদ্ধার হয় ৷ এই খবর নিশ্চিত করেছেন ম্যাঙ্গালোর শহরের পুলিশ কমিশনার সুধীর কুমার রেড্ডি ৷
এছাড়া রাজেশ ব্যাপটিস্ট নামের এক ব্যক্তির শরীরের 35 শতাংশ পুড়ে গিয়েছে ৷ তাঁর চিকিৎসা চলছে একটি বেসরকারি হাসপাতালের আইসিইউ-তে ৷ পুলিশ কমিশনার জানিয়েছেন, সব মিলিয়ে 8 জন এই বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন ৷ তাঁদেরও চিকিৎসা চলছে ৷
এমআরপিএল একটি বিবৃতি জারি করে এই ঘটনাকে আগুন লাগার ঘটনা বলে উল্লেখ করেছে ৷ আড়াই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নেভানো সম্ভব হয় ৷ এমআরপিএল-এর প্রধান জেনারেল ম্যানেজার রুডলফ ভি নোরোনহা বলেন, "আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার পর ঘটনাস্থল থেকে একজন ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হয়েছে ৷ আরেকজন আহতের চিকিৎসা চলছে ৷"
নোরোনহা আরও জানান, এর আগে দুপুরের দিকে 'কোকার হাইড্রোটিটার ইউনিট'-এ উচ্চচাপে চালিত একটি 'কোল্ড সেপারেটর' ফেটে গিয়ে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে ৷ ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিটটির এলাকা বা 'ব্যাটারি লিমিট' অবিলম্বে বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এমআরপিএল (MRPL)-এর অগ্নিনির্বাপক দলগুলিকে মোতায়েন করা হয় ৷
বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল, মানুষ কম্পন অনুভব করে এবং ভূমিকম্প ভেবে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে ৷ অনেক বাড়িতে ফাটল ধরে, জানালার কাচ ভেঙে যায় এবং বাসনপত্র নীচে পড়ে যায় ৷ কাছাকাছি একটি গির্জার ছাদের টাইলস ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে ৷
বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দ অন্তত 10-12 কিলোমিটার দূর থেকেও শোনা গিয়েছিল ৷ এরপরই ঘন কালো ধোঁয়ার বিশাল কুণ্ডলী উঠতে দেখা যায়, যা দূর থেকেও দৃশ্যমান ছিল ৷ ম্যাঙ্গালুরু, পান্ডেশ্বর এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে অগ্নিনির্বাপক গাড়িগুলি দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ৷ জোকাটে এলাকায় এই বিস্ফোরণটি ঘটে, যেখানে শোধনাগারের তৃতীয় প্ল্যান্টটি রয়েছে ৷
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