অয়েল ইন্ডিয়ার তেল সংরক্ষণ কেন্দ্রে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ! অগ্নিকাণ্ডে মৃত 1, গুরুতর জখম 5

অয়েল ইন্ডিয়ার তেল সংরক্ষণ কেন্দ্রে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ! অগ্নিকাণ্ডে মৃত 1, গুরুতর জখম 5
Massive explosion: বিস্ফোরণের তীব্রতায় কর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায় । ঘটনাস্থলে থাকা কয়েকজন কর্মী আগুনে ঝলসে যান । দ্রুত তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয় ।
Published : November 6, 2026 at 5:42 PM IST
ডিব্রুগড়, 6 নভেম্বর: অসমের ডিব্রুগড়ে অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেডের তেল সংরক্ষণ কেন্দ্রে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ড । শুক্রবার তেঙ্গাখাট এলাকার ইন্টারমিডিয়েট ট্যাঙ্ক ফার্মে (আইটিএফ) এই ঘটনায় এক কর্মীর মৃত্যু হয়েছে । গুরুতর জখম হয়েছেন আরও 5 জন । আহতদের উদ্ধার করে ডিব্রুগড়ের অসম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । তাঁদের কয়েকজনের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে । মৃতের নাম রাজু দত্ত ।
প্রাথমিক সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকালে ওই কেন্দ্রে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ চলছিল । সেই সময় অপরিশোধিত তেল সংরক্ষণ বিভাগের একটি ভালভ পরিচালনার সময় আচমকাই বিস্ফোরণ ঘটে । মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে সংশ্লিষ্ট এলাকায় । বিস্ফোরণের তীব্রতায় কর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায় । ঘটনাস্থলে থাকা কয়েকজন কর্মী আগুনে ঝলসে যান । দ্রুত তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয় ।
স্পেকট্রন ইঞ্জিনিয়ার্স প্রাইভেট লিমিটেডের এরিয়া ম্যানেজার কমল ফুকন সংবাদসংস্থাকে জানিয়েছেন, কারিগরি কাজ চলাকালীন আগুন লাগে । ঘটনায় প্রায় 5 জন কর্মী আহত হয়েছেন । তাঁদের অসম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । তবে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় তিনি কোনও মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেননি । পরে তিনি জানান, নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলছিল । ওই যন্ত্রপাতির মাসিক অথবা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় ।
আহতদের মধ্যে রয়েছেন তাপস গগৈ (40), শৈলেন গগৈ (45), কুমুদ গগৈ (38), গোলাপ দত্ত (58) এবং ইন্দ্র গগৈ (40) । তাঁদের বাড়ি তেঙ্গাখাট ও ডিব্রুগড় সংলগ্ন এলাকায় । বর্তমানে তাঁরা অসম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ।
জানা গিয়েছে, আহত কর্মীরা মুম্বইয়ের সংস্থা স্পেকট্রন ইঞ্জিনিয়ার্স প্রাইভেট লিমিটেডের কর্মী । অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেডের অধীনে ওই সংস্থা সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রে বিভিন্ন কারিগরি ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করে ।
কী ভাবে বিস্ফোরণ ঘটল, ভালভ পরিচালনার সময় কোনও যান্ত্রিক ত্রুটি হয়েছিল কি না, নাকি অন্য কোনও কারণে আগুন ছড়িয়ে পড়ে, তা এখনও স্পষ্ট নয় । ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্তের প্রয়োজন । পাশাপাশি, দুর্ঘটনায় মোট কতজন আক্রান্ত হয়েছেন, তা নিয়েও সরকারিভাবে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি । তেল সংরক্ষণ কেন্দ্রের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোয় নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলাকালীন এমন দুর্ঘটনা কীভাবে ঘটল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । কর্মীদের নিরাপত্তা এবং সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ প্রক্রিয়াও তদন্তের আওতায় আসতে পারে ।