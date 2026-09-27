গণেশ পুজোর ভাসানে ডিজে বক্সের কম্পনে ভাঙল কংক্রিটের স্ল্যাব ! 1 জনের মৃত্যু
Accident in Ganesh Puja Immersion: অনুমতি না-থাকা সত্ত্বেও ডিজে বক্স বাজানোর অভিযোগ ৷ বিশেষজ্ঞদের দিয়ে তদন্তের নির্দেশ প্রশাসনের ৷ গোবিন্দ চন্দ্র পান্ডার প্রতিবেদন ৷
Published : September 27, 2026 at 2:42 PM IST
খোরদা (ওড়িশা), 27 সেপ্টেম্বর: গণেশ পুজোর ভাসানে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু ঘটল ৷ ডিজে বক্সের অত্যাধিক আওয়াজের জেরে হওয়া কম্পনের ফলে একটি বাড়ির কংক্রিটের অংশ ভেঙে পড়ে বিশ্বজিৎ বারিক নামে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ পাশাপাশি, 12 জন গুরুতর আহত ৷ তাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ৷ শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ওড়িশার খোরদা জেলার জাতনি এলাকায় ৷
এই দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে এসিপি নরসিংহ ভোলা বলেন, "গণেশ বিসর্জনের শোভাযাত্রা যাওয়ার সময় একটি বাড়ির দোতলা থেকে বাইরের দিকে বেরিয়ে থাকা ছাদের অংশ ধসে পড়ে ৷ যে ঘটনায় কয়েকজন আহত হয়েছেন ৷ এই মুহূর্তে সাতজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৷ তিনজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ৷ আর দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ৷ আহতদের শহরের বিভিন্ন হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে ৷"
স্থানীয়দের অভিযোগ, গণেশ পুজোর বিসর্জনে তীব্র আওয়াজে ডিজে বক্স বাজানো হয়েছিল ৷ তার ফলে ভয়ংকর রকমের কম্পন তৈরি হয় ৷ যা সহ্য করা যাচ্ছিল না-বলে অভিযোগ করেন স্থানীয়রা ৷ আর তার জেরেই ওই বাড়ির সামনে দিয়ে শোভাযাত্রা যাওয়ার সময় মিউজিকের তীব্র কম্পনের জেরে দোতলার জানালার উপরের সানসেট ও পলেস্তারার অনেকটা অংশ ভেঙে পড়ে বলে অভিযোগ ৷ এই ঘটনায় মৃত বিশ্বজিৎ বারিক হরিরাজপুর এলাকার বাসিন্দা ছিলেন বলে জানা গেছে ৷
অভিযোগ উঠেছে, প্রতিমা বিসর্জনের সময় ডিজে (DJ) বক্স বাজানোর অনুমতি না-থাকা সত্ত্বেও তীব্র শব্দে গান চালানো হয়েছিল ৷ প্রশাসনের বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করে বিভিন্ন পুজো কমিটি ডিজে মিউজিক বাজানোয় এমন বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ করা হচ্ছে ৷
যদিও, বিষয়টি এখনই নিশ্চিত করছে না পুলিশ প্রশাসন ৷ ডিজে বস্কের কম্পনের ফলেই সানসেট ও পলেস্তারা ভেঙে পড়েছে কি না, তা জানতে তদন্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন এসিপি ৷ তিনি বলেন, "ডিজে-র তীব্র শব্দ ও তার কম্পনের কারণে সানসেট ও দেওয়ালের অংশ ধসে পড়েছে কি না, তা একজন সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার এবং একজন স্ট্রাকচারাল সেফটি এক্সপার্ট খতিয়ে দেখবেন ৷ কাউকেই ডিজে (DJ)-র অনুমতি দেওয়া হয়নি ৷ তদন্তের পর এই ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷"