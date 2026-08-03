শ্রাবণের তৃতীয় সোমবারে জল্পেশ মন্দিরে কপ্টার থেকে ভক্তদের উপর পুষ্পবৃষ্টি

শ্রাবণের তৃতীয় সোমবারে জল্পেশ মন্দিরে কপ্টার থেকে ভক্তদের উপর পুষ্পবৃষ্টি
সাই স্পোর্টস কমপ্লেক্স থেকে বস্তা ভর্তি ফুলের পাপড়ি নিয়ে উড়ল হেলিকপ্টার ৷ দু’ধাপে পুণ্যার্থীদের উপর ছোড়া হল ফুল ৷ অভিজিৎ বোসের প্রতিবেদন ৷
Published : August 3, 2026 at 5:12 PM IST
জলপাইগুড়ি, 3 অগস্ট: আজ শ্রাবণ মাসের তৃতীয় সোমবার ৷ সেই উপলক্ষে উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত শৈব তীর্থ জল্পেশের মন্দিরে আসা পুণ্যার্থীদের উপর আকাশ থেকে করা হল পুষ্পবৃষ্টি ৷ তার আগে জলপাইগুড়িতে সাই স্পোর্টস কমপ্লেক্সের অস্থায়ী হেলিপ্যাডে নামল হেলিকপ্টার ৷ সেখান থেকে দু’ধাপে ফুলের পাপড়ি হেলিকপ্টারে তুলে জল্পেশের মন্দিরে শিবের মাথায় জল ঢালতে আসা পুণ্যার্থীদের উপর পুষ্পবৃষ্টি করা হল রাজ্য সরকারের তরফে ৷
এর আগে সাই স্পোর্টস কমপ্লেক্সে যখনই হেলিকপ্টার নেমেছে বা সেখান থেকে উড়েছে, তা ছিল কোনও ভিভিআইপি-র ডিউটিতে ৷ কিন্তু, জলপাইগুড়ি জেলায় সোমবারে সাই স্পোর্টস কমপ্লেক্সে হেলিকপ্টার নামল ও উড়ল কেবলমাত্র সাধারণ মানুষের জন্য ৷ পরিবহণ দফতরের তরফে এই পুষ্পবৃষ্টির আয়োজন করা হয় ৷ প্রথম ধাপে বেলা 1টার সময় পাঁচটি বস্তায় 50 কেজি ফুলের পাপড়ি হেলিকপ্টারে করে নিয়ে যাওয়া হয় জল্পেশের মন্দিরের উপরে ৷ সেখানে মন্দিরে যাওয়া পুণ্যার্থীদের উপর সেই ফুলের পাপড়ি ছড়ানো হয় আকাশ থেকে ৷
গোলাপ ও গাঁদা ফুলের পাপড়ি ছিঁড়ে, তা ছড়ানো হয় ৷ উল্লেখ্য, রাজ্য সরকারের তরফে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আগেই ঘোষণা করেছিলেন, শ্রাবণ মাসের প্রত্যেক সোমবারে রাজ্যের বিখ্যাত শিব তীর্থগুলিতে হেলিকপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টি করা হবে ৷ সেই মতো প্রতি সোমবারে এই পুষ্পবৃষ্টি করা হচ্ছে পরিবহণ দফতরের তরফে ৷
শ্রাবণ মাসে শিবের বার সোমবার উপলক্ষে জল্পেশ মন্দিরে ভক্তদের ঢল নামে ৷ আর এ দিন পুষ্পবৃষ্টিকে কেন্দ্র করে পুণ্যার্থীদের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো ৷ পরিবহণ দফতরের এই ব্যবস্থাপনায় আপ্লুত স্থানীয় থেকে ভক্ত সকলে ৷
এ নিয়ে পরিবহণ দফতরের ইনস্পেকটর কিশোরকুমার সরকার বলেন, "আজ জল্পেশ মন্দিরে পুষ্পবৃষ্টির জন্য হেলিকপ্টার এসেছে ৷ আমরা ফুল তুলে দিয়েছি ৷ শ্রাবণ মাসে জল্পেশে প্রতি সোমবার হেলিকপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টি হবে ৷"
চিকিৎসক মৌমিতা তালুকদার বলেন, "জল্পেশ মন্দিরে পুষ্পবৃষ্টি হল ৷ এটাই আনন্দ যে ভক্তদের মাথার ওপর পুষ্পবৃষ্টি হল ৷ আমাদের খুব ভালো লাগল, কাছ থেকে হেলিকপ্টার দেখলাম ৷ এমন ডিউটি আগে করিনি ৷" সেখানে উপস্থিত স্বাস্থ্যকর্মী সায়ন্তনী দাস বলেন, "হেলিকপ্টার ল্যান্ডিংয়ের জন্য আমাদের ডিউটি দেওয়া হয়েছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী আগেই বলেছিলেন জল্পেশ বাবার মন্দিরে পুষ্প বৃষ্টি হবে ৷ সেই মতো আজকে হেলিকপ্টার এসেছে পুষ্পবৃষ্টি করার জন্য ৷ খুব ভালো লাগল ৷"