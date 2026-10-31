ওমর আবদুল্লা সরকারের অন্দরে বিদ্রোহ ! 'লাঞ্চ পার্টি'র আড়ালে বৈঠক 19 বিক্ষুব্ধ বিধায়কের

ওমর আবদুল্লা সরকারের অন্দরে বিদ্রোহ ! 'লাঞ্চ পার্টি'র আড়ালে বৈঠক 19 বিক্ষুব্ধ বিধায়কের
Omar Abdullah Faces Revolt: 19 জন বিক্ষুব্ধ বিধায়ক শ্রীনগরে বৈঠক করে মন্ত্রিসভায় রদবদল, ওমর আবদুল্লা পরিবারের দুই বিশ্বস্ত সহযোগীর অপসারণের দাবিতে প্রস্তাব পাস করেছেন ৷
Published : October 31, 2026 at 12:52 PM IST
শ্রীনগর, 31 অক্টোবর : জম্মু ও কাশ্মীরে ক্ষমতাসীন ন্যাশনাল কনফারেন্সের (NC) অভ্যন্তরীণ কোন্দল এবার বেআব্রু হয়ে গেল ৷ অস্বস্তি বাড়িয়ে দলের প্রায় 19 জন বিক্ষুব্ধ বিধায়ক শ্রীনগরে বৈঠক করে মন্ত্রিসভায় ব্যাপক রদবদল এবং ওমর আবদুল্লা পরিবারের দুই বিশ্বস্ত সহযোগীর অপসারণের দাবি জানিয়ে প্রস্তাব পাস করেছেন।
সূত্রের খবর, ওমর আবদুল্লার নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভায় যে সমস্ত মন্ত্রীরা দু'বছর পূর্ণ করেছেন, তাঁদের সবাইকে বাদ দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে এই প্রস্তাবে। একই সঙ্গে দক্ষতা ও আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে মন্ত্রিত্ব দেওয়ার দাবিও তোলা হচ্ছে ৷ অসন্তুষ্ট বিধায়করা মুখ্যমন্ত্রীর দুই ঘনিষ্ঠ সহযোগী-নাসির আসলাম ওয়ানি এবং সাংসদ শাম্মি ওবেরয়ের অপসারণের আওয়াজ তুলেছেন।
বিধায়করা বৈঠকে মূলত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দলের অভ্যন্তরীণ কাজকর্ম এবং প্রশাসনে এই দু'জনের নাক গলানোর বিষয়টি তুলে ধরেন। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে এই প্রস্তাব দলের সভাপতি ফারুক আবদুল্লার কাছে জমা দেওয়া হবে।
শুক্রবার বিকেলে শ্রীনগর বিমানবন্দরের কাছে বিধায়ক কায়সার জামশেদ লোনের বাসভবনে প্রায় 19 জন বিধায়ক জড়ো হন। জম্মু ও কাশ্মীর-উভয় অঞ্চলের এই বিধায়করা বিকেল 3টে নাগাদ সেখানে পৌঁছন এবং প্রায় চার ঘণ্টা ধরে এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। যদিও কয়েকজন বিধায়ক একে নিছকই 'লাঞ্চ পার্টি' বা মধ্যাহ্নভোজের আসর বলে আড়াল করার চেষ্টা করেছেন।
বিক্ষুব্ধদের এই বৈঠক শেষ হওয়ার পরই ফারুক আবদুল্লা নবনিযুক্ত সাধারণ সম্পাদক মুবারক গুলকে পদ থেকে সরিয়ে দেন ৷ তিনিও এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়ার পর তাঁকে দলের এই গুরুত্বপূর্ণ পদে আনা হয়েছিল। কিন্তু তিনি পদ গ্রহণ না করে মন্ত্রিসভায় না রাখার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন।
বৈঠকে উপস্থিত অন্যান্য বিধায়করা হলেন-নাজির গুরেজি, মুজাফফর ইকবাল খান, আব্দুল মজিদ লারমি, মুশতাক আহমদ গুরো, খুরশিদ আহমদ, অর্জুন সিং, বশির আহমদ ভিরি, সাইফ-উদ-দিন, ফারুক শাহ, গুলাম মহিউদ্দিন মীর, হাসনাইন মাসুদি, ড.সাজাদ শফি, জাভিদ ইকবাল চৌধুরী এবং হিলাল আকবর লোন।
3 নভেম্বর বিক্ষুব্ধ সাংসদ আগা রুহুল্লাহ মেহদি সাংসদ হিসেবে পদত্যাগ করতে চলেছেন ৷ তার ঠিক আগেই এই বৈঠক ঘিরে বিভিন্ন সমীকরণ উঠে আসছে ৷ গত 27 অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রী কাশ্মীর থেকে আলি মোহাম্মদ সাগর, শামীমা ফিরদৌস, মীর সাইফুল্লাহ এবং আলতাফ কালুকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করেন এবং জম্মুর মন্ত্রী সতীশ শর্মাকে বাদ দেন।
এই সিদ্ধান্ত বাদ পড়া বিধায়করা মোটেও ভালোভাবে নেননি এবং তাঁরা প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। বৈঠকে অংশ নেওয়া এক প্রবীণ বিধায়ক 'ইটিভি ভারত'-কে বলেন, "মন্ত্রিসভার সমস্ত পদ দক্ষতার ভিত্তিতে পূরণ করা উচিত এবং প্রতিটি অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি মাথায় রাখা দরকার। মুষ্টিমেয় কয়েক জনকে নিয়ে চক্র দলের ভিতর থেকেই ক্ষতি করছে ৷ আমরা গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে তাঁদের অপসারণের দাবি জানিয়েছি।"
দলের নেতৃত্বের কার্যকলাপে হতাশা প্রকাশ করে আরেক বিধায়ক বলেন, "দক্ষতার চেয়ে 'স্তাবকদের' বেশি প্রাধান্য দিয়ে দল এখন কংগ্রেস ঘরানার রাজনীতির দিকে ঝুঁকছে।"
জানা গিয়েছে , 2024 বিধানসভা নির্বাচনে হেরে যাওয়া সত্ত্বেও নাসির আসলাম ওয়ানিকে মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান পরামর্শদাতা করা নিয়ে কাশ্মীরের বিধায়করা ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। দলের একটি সূত্রের দাবি, তাঁর অতি-হস্তক্ষেপের কারণে দল মূল এজেন্ডা বা কর্মসূচিতে নজর দেওয়ার দিকটি হারিয়ে ফেলেছে।
অন্য একজন বিধায়ক যোগ করেন, "দলের ভিতর থেকেই ক্ষতি করা হচ্ছে। গত জুনে দাচিগাম (জাতীয় উদ্যান) বৈঠকে উপ-মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ তোলা হয়েছিল ৷ তা সত্ত্বেও তাঁর দফতর বা পোর্টফোলিওতে কোনও বদল না এনে মন্ত্রিসভায় রেখে দেওয়া হয়েছে। অনেক অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও কেউ বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন না।"