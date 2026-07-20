তৃণমূলের 20 জন বিদ্রোহী সাংসদ স্বীকৃতি পেতে পারেন আজ, বাড়ছে সম্ভাবনা
স্বীকৃতি সংক্রান্ত বিষয়ে তৃণমূলের বিদ্রোহী সাংসদদের কাছে স্পিকার কিছু নথিপত্র চেয়েছিলেন ৷ রবিবার সন্ধ্যায় প্রবীণ তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার সেসব জমা দিয়েছেন ৷
Published : July 20, 2026 at 9:43 AM IST
নয়াদিল্লি, 20 জুলাই: তৃণমূল কংগ্রেসের 20 জন বিদ্রোহী সাংসদ 'ন্যাশনালিস্ট সিটিজেনস পার্টি অফ ইন্ডিয়া'য় (NCPI) যোগ দেওয়ার পর তাঁদের স্বীকৃতি দেওয়া নিয়ে আজ, সোমবার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা ৷
গত শনিবার শিবসেনার (ইউবিটি) ছয় জন বিদ্রোহী সাংসদের মূল শিবসেনায় (মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের নেতৃত্বাধীন) যোগদানের বিষয়টি অনুমোদন করলেও তৃণমূলের বিদ্রোহীদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত স্থগিত রেখেছিলেন স্পিকার । তবে, তিনি তৃণমূলের বিদ্রোহীদের জন্য মূল দলের সাংসদদের থেকে আলাদা আসনে বসার ব্যবস্থা করতে সম্মত হন ।
সংসদ সূত্রের খবর, স্বীকৃতি সংক্রান্ত বিষয়ে তৃণমূলের বিদ্রোহী সাংসদদের কাছে স্পিকার কিছু নথিপত্র চেয়েছিলেন ৷ যার মধ্যে নির্বাচন কমিশনের কাছে এনসিপিআই-এর রেজিস্ট্রেশনের প্রমাণপত্রও ছিল। রবিবার সন্ধ্যায় প্রবীণ তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার স্পিকারের দপ্তরে সেই নথিপত্র জমা দিয়েছেন ৷
জানা গিয়েছে, নথিপত্র যাচাইয়ের পর স্পিকারের দপ্তর তাদের মতামত জানিয়েছে এবং সোমবার সকাল 11টায় সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশন শুরুর আগেই তৃণমূলের বিদ্রোহী সাংসদদের বিষয়ে বিড়লা তাঁর সিদ্ধান্ত জানাতে পারেন ।
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর তৃণমূলের 28 জন সাংসদের মধ্যে 20 জন দলের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এনসিপিআই-তে যোগ দিয়েছিলেন।তাঁরা স্পিকারের কাছে এনসিপিআই-কে একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার আর্জি জানিয়ে আবেদনপত্রও জমা দেন ।
তৃণমূলের বিদ্রোহী সাংসদরা তারপর বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএতে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন । সরকারের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে রবিবার এনসিপিআই-এর প্রতিনিধি হিসাবে কাকলি এবং আরেক প্রবীণ নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বদলীয় বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন।তাঁদের অংশগ্রহণে ক্ষুব্ধ হয়ে বিরোধী দলগুলির সদস্যরা সর্বদলীয় বৈঠক থেকে সাময়িক ওয়াকআউট করেন ৷ তবে, পরে তাঁরা আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন ৷
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