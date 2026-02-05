প্রধানমন্ত্রী এলে ভয়ানক কাণ্ড হত, না-আসতে অনুরোধ করেছিলাম; চাঞ্চল্যকর দাবি লোকসভার স্পিকারের

প্রধানমন্ত্রী এলে ভয়ানক কাণ্ড হত, না-আসতে অনুরোধ করেছিলাম; চাঞ্চল্যকর দাবি লোকসভার স্পিকারের
বুধে কংগ্রেসের মহিলা সাংসদদের বিক্ষোভে সংসেদের নিম্নকক্ষে প্রবেশই করতে পারেননি প্রধানমন্ত্রী ৷ এর কারণ ব্যাখ্যা করে হাত শিবিরের সাংসদদের সমালোচনায় সরব হলেন স্পিকাক ৷
By PTI
Published : February 5, 2026 at 8:19 PM IST
নয়াদিল্লি, 5 ফেব্রুয়ারি: কার্যত নজিরবিহীনভাবে লোকসভায় রাষ্ট্রপতি সম্ভাষণের পর তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে ভাষণ দেওয়া হয়নি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৷ বুধবার বিকেলে কংগ্রেসের মহিলা সাংসদদের বিক্ষোভে সংসেদের নিম্নকক্ষে প্রবেশই করতে পারেননি তিনি ৷ তবে এ নিয়ে বিস্ফোরক দাবি করলেন স্পিকার ওম বিড়লা ৷ জানালেন, পরিস্থিতি প্রতিকূল ছিল বলে তিনি নিজেই প্রধানমন্ত্রীকে সভায় আসতে বারণ করেছিলেন ৷
বৃহস্পতিবার তিনি জানান, তাঁর কাছে নির্দিষ্ট সূত্রে খবর ছিল, কংগ্রেস সাংসদরা এমন কোনও আচরণ করতে পারেন, যার কল্পনা করাও কঠিন ৷ আর তাই তিনি নিজেই প্রধানমন্ত্রীকে সংসদের নিম্নকক্ষে প্রবেশ করতে বারণ করেছিলেন ৷
সংসদের চলতি অধিবেশনের শুরু থেকেই শাসকবিরোধী তরজা ভয়াবহ আকার নিয়েছে ৷ বেশিরভাগ সময়ই সংসদ বিশেষ করে লোকসভা মুলতুবি করে দিতে হচ্ছে ৷ বৃহস্পতিবারও এমনই পরিস্থিতি তৈরি হয় ৷ বারবার অধিবেশন স্থগিত করে দিতে হয় ৷ দুপুর তিনটে নাগাদ লোকসভার অধিবেশন শুরু হলে স্পিকার বিরোধীদের আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করে বলেন, "বুধবার যে ঘটনা ঘটেছে তা ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে কালো দাগ হয়ে থেকে যাবে ৷ বলতে খারাপ লাগলেও সত্যি, কয়েকজন সাংসদ এমন আচরণ করেছেন, যার তেমন কোনও নজির নেই ৷"
তাঁর কথায়, "সংসদের নেতা অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর লোকসভায় ভাষণ দেওয়ার কথা ছিল ৷ কিন্তু তাঁর আসার আগে আমি নির্দিষ্ট সূত্র থেকে খবর পাই তিনি এলে সংসদে এমন কাণ্ড ঘটবে যার কল্পনাও কেউ করতে পারবেন না ৷ তেমন কিছু ঘটে গেলে তা ভারতের সংসদীয় ব্যবস্থা এমন এক লজ্জার সামনে এনে দাঁড় করিয়ে যেখান থেকে কোনও দিন বেরিয়ে আসা সম্ভব ছিল না ৷ লোকসভার স্পিকার হিসেবে আমি সেরকম কিছু হতে দিতে পারি না ৷ কারণ, সভার গরিমা রক্ষার ভার আমার ৷ আর তাই প্রধানমন্ত্রীকে সভায় আসতে অনুরোধ করেছিলাম ৷" আরেকবার তাঁকে বলতে শোনা যায়, "বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে আদর্শগত এবং অবস্থানগত ফারাক আগেও ছিল ৷ কিন্তু তার জেরে কোনও দিন এরকম কোনও পরিস্থিতি তৈরি হয়নি ৷"
মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ লোকসভায় ভাষণ দেওয়ার কথা ছিল মোদির ৷ কিন্তু লোকসভার যে পথ দিয়ে তিনি কক্ষে প্রবেশ করেন সেখান থেকে শুরু করে তাঁর আসন পর্যন্ত রাস্তা কার্যত অবরুদ্ধ করে রাখেন কংগ্রেসের মহিলা সাংসদরা ৷ এরপর আর লোকসভা কক্ষে প্রবেশ করেননি প্রধানমন্ত্রী ৷ পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে মাত্র 63 সেকেন্ডের মধ্যে অধিবশন মুলতুবি হয়ে যায় ৷
বুধবার এমনই উত্তেজনার আবহে রাজ্যসভায় বক্তব্য পেশ করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ এর আগে প্রাক্তন সেনা প্রধান এমএম নারাভানের অপ্রকাশিত বই থেকে একটি নির্দিষ্ট অংশের উল্লেখ করতে গিয়ে সোমবার সংসদে বাধা পেয়েছিলেন রাহুল গান্ধি ৷ মঙ্গলবার একটি ম্যাগাজিনে প্রকাশিত সেই বক্তব্য়কে আনুষ্ঠানিকভাবে 'অন্থেটিক'ও করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা ৷ এতকিছুর পরও তাঁকে বলতে না-দেওয়ায় স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি লিখলেন রাজীব-তনয় ৷
আর রাহুলকে বলতে না-দেওয়ায় হট্টগোল শুরু করেন কংগ্রেস সাংসদরা ৷ আর তাঁর জেরে হাত শিবিরের আট সাংসদকে চলতি অধিবেশন থেকে সাসপেন্ড করা হয় ৷ মঙ্গলবারের সেই উত্তেজনার রেশ থেকে ছিল বুধবারও ৷ সকাল থেকে সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বিরোধী সাংসদরা ৷ রাহুল জানান, প্রধানমন্ত্রী সংসদে এলে তিনি ওই বইটি তাঁকে উপহার দেবেন ৷ তবে প্রধানমন্ত্রী লোকসভায় আসেননি ৷ এবার তার কারণ ব্যাখ্যা করলেন স্পিকার ৷