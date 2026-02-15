তারেক রহমানের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন না প্রধানমন্ত্রী মোদি, জানাল বিদেশ মন্ত্রক
বাংলাদেশে নয়া সরকার গঠনের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ তিনি আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন ৷ কিন্তু তিনি ঢাকায় যাচ্ছেন না ৷
নয়াদিল্লি, 15 ফেব্রুয়ারি: প্রতিবেশী বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা ৷ তাঁর সঙ্গে থাকবেন বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রী ৷ রবিবার বিকেলে একটি বিবৃতিতে বিষয়টি জানিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক ৷ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বাংলাদেশে নয়া সরকার গড়তে চলেছে বিএনপি ৷
আগামী 17 ফেব্রুয়ারি ঢাকায় চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ গড়বেন ৷ গঠিত হবে নয়া সরকার ৷ এই অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল ৷ কিন্তু সেই সময় প্রধানমন্ত্রী কৃত্রিম মেধার শীর্ষ সম্মেলনে ব্যস্ত থাকবেন ৷ ওইদিন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইম্যানুয়েল ম্যাক্রোঁ ভারতে আসছেন ৷ তাই প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশে যাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা ছিল ৷