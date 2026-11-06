সপ্তাহ পার ! খোঁজ নেই অলিম্পিক্সের হারিয়ে যাওয়া সোনার মেডেলের

সপ্তাহ পার ! খোঁজ নেই অলিম্পিক্সের হারিয়ে যাওয়া সোনার মেডেলের
Olympic Gold Medal: বুধবার সন্ধ্যায় পুলিশের তরফে বিষয়টি স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত তদন্তে বলার মতো অগ্রগতি করতে পারেনি পুলিশ ।
Published : November 6, 2026 at 12:55 AM IST
বেঙ্গালুরু 6 নভেম্বর: এখনও খোঁজ নেই চুরি হয়ে যাওয়া অলিম্পিক্সের সোনার মেডেলের। ভারতীয় হকি দলের প্রাক্তন তারকা এমএম সোমায়ার বেঙ্গালুরুর বাড়ি থেকে চুরি হয়ে গিয়েছে তাঁর সাধের অলিম্পিক্সের মেডেল। বেশ কয়েকদিন কেটে গেলেও এখনও খোঁজ নেই পদকের। কারা এই কাণ্ড ঘটিয়েছে তা এখনও জানতে পারেনি পুলিশ ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত 28 অক্টোবর সকাল সাতটা নাগাদ এই ঘটনাটি ঘটেছে । কিন্তু এখনও কোনও খোঁজ পায়নি পুলিশ। কয়েকটি সূত্রকে সামনে রেখে চলছে তদন্ত । বুধবার সন্ধ্যায় পুলিশের তরফে বিষয়টি স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত তদন্তে বলার মতো অগ্রগতি করতে পারেনি পুলিশ ।
সোমায়ার বাড়ি শহরের এমভি কাওয়াল এলাকায়। অক্টোবর মাসের 25 তারিখ মানে ঘটনার তিনদিন আগে তিনি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে গ্রামের বাড়ি গিয়েছিলেন। বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে মহামূল্য অলিম্পিক্সের মেডেল এবং অন্যান্য সামগ্রিক চুরি করে পালায় দুই চোর। পুলিশকে দেওয়া হিসেবে প্রাক্তন হকি তারকা জানিয়েছেন, চুরি যাওয়া সামগ্রীর মোট বাজার মূল্য সাড়ে তিন লক্ষ টাকার আশেপাশে।
এর মধ্যে 1980 সালের অলিম্পিক্সের সোনা, 1982 সালে দিল্লিতে আয়োজিত এশিয়ান গেমসের সিলভার এবং 1986 সালের সিওল এশিয়ান গেমসের ব্রোঞ্জের পদক রয়েছে । পাশাপাশি চুরি গিয়েছে বেশ কিছু সোনার গয়না এবং অন্য সামগ্রী । 28 তারিখ সকাল সাতটার নাগাদ প্রতিবেশীরা দেখতে পান সোময়ার বাড়ির দরজা খোলা । ভিতরে গিয়ে তাঁরা দেখতে পান বাড়ির বিভিন্ন জিনিস ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে । বাড়ির পরিস্থিতি দেখেই বোঝা গিয়েছিল চুরি হয়েছে ।
প্রতিবেশীদের কাছ থেকে খবর পেয়ে নির্ধারিত সময়ের আগেই ফিরে আসেন সোমায়া এবং পরিবারের বাকি সদস্যরা । বিভিন্ন জিনিসপত্র মিলিয়ে দেখেই তাঁরা বুঝতে পারেন আশঙ্কাকে সত্যি করে বিরাট পরিমাণ মূল্যবান জিনিস খোয়া গিয়েছে ।
প্রাক্তন হকি তারকার বাড়ির পাশে থাকা একটি বাড়ির বাইরে সিসিটিভি ক্যামেরা আছে । সেখান থেকে জানা গিয়েছে রাত 2 টো 34 মিনিটে দু'জন ব্যক্তি এই বাড়ির দরজা ভেঙে ঢোকে । তারপর চুরির সামগ্রী নিয়ে পালিয়ে যায় । ভারতীয় ন্যায় সংহিতার দুটি ধারায় মামলা দায়ের করেছে পুলিশ । তদন্তের শুরু থেকেই পুলিশ মনে করছে প্রাক্তন হকি তারকার পরিবারকে খুব কাছ থেকে চেনেন এমন কেউ এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত । তদন্তকারীরা মনে করছেন, তাঁর থেকেই চোরেরা জানতে পেরেছিল বাড়ি খালি ।