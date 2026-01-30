দখল হয়ে গিয়েছে শ্মশান ! রাস্তাতেই বৃদ্ধাকে দাহ করল পরিবার

দখল হয়ে গিয়েছে শ্মশান ! রাস্তাতেই বৃদ্ধাকে দাহ করল পরিবার
91 বছর বয়সি ঝাপসি দেবী মৃত্যুর পর পরিবার দেহ গ্রামেরই শ্মশানে নিয়ে যায় ৷ কিন্তু শ্মশানের জমি দখল হয়ে যাওয়ায় রাস্তাতেই হল দাহ।
Published : January 30, 2026 at 5:51 PM IST
বৈশালী, 30 জানুয়ারি: রাস্তাতেই দাহ করা হল এক বৃদ্ধার দেহ ! বিহারের বৈশালী জেলার গোরাউল থানা এলাকার সোন্ধো আন্ধারি গাছি চকে এই বৃদ্ধার দেহ রাস্তার মাঝখানে দাহ করা হয়। কারণ হিসাবে উঠে আসছে শ্মশানের যে রাস্তা তা স্থানীয় কয়েকজন দখল করে বন্ধ করে দিয়েছে ৷ ফলে শ্মশানে ঢোকাই কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়ছে ৷ আর তার জেরেই, ক্ষুব্ধ পরিবারের সদস্যরা রাস্তাতেই শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন ওই বৃদ্ধার ৷
দাহৌর মাঝির 91 বছর বয়সি স্ত্রী ঝাপসি দেবী মৃত্যুর পর পরিবারের সদস্যরা তাঁর দেহ গ্রামেরই শ্মশানে নিয়ে যেতে চায় ৷ কিন্তু মূল রাস্তা থেকে শ্মশানে যাওয়ার পথে জমির মালিকরা তাদের বাধা দেয় বলে অভিযোগ। মূল রাস্তা থেকে সরকারি শ্মশানে যাওয়ার একমাত্র রাস্তা এবং জমি দখল হয়ে গিয়েছে ৷ ফলে সেই রাস্তা সাধারণের জন্য কার্যত বন্ধ ৷ ওই জমির মালিকরা শ্মশানে যাওয়ার রাস্তা বারবার বন্ধ করে দেয় বলেও অভিযোগ ৷ এদিনও তেমনটাই হয় ৷ এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন মৃতের পরিবারের আত্মীয়রা ৷ শেষে ক্ষুব্ধ পরিবার এবং মাঝি টোলার গ্রামবাসীরা প্রতিবাদ করে রাস্তার উপরেই চিতা তৈরি করে দেহ দাহ করেন।
ক্ষুব্ধ মৃতের পরিবারের পাশাপাশি অন্যান্য গ্রামবাসীরাও এর আগে বহুবার এমন অভিযোগ করেছে বলে বলে দাবি ৷ তারা জানিয়েছেন, এর আগেও বেশ কয়েকবার মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তা আটকানোর এমন ঘটনা ঘটেছে । আগেও জমির মালিকরা দেহ বহনকারী লোকজনকে তাড়িয়ে দিয়েছে । গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এই সমস্যা এখনও মেটেনি ৷ দরিদ্র পরিবারগুলিকে ইচ্ছাকৃতভাবে হয়রানি করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ । শ্মশানের আশপাশের এলাকা দখল করে নেওয়ার জেরে শ্মশানে প্রবেশ করাই কার্যত কঠিন হয়ে পড়েছে ।
ওই মৃতের পরিবারের সদস্য গজেন্দ্র মাঝি বলেন, "রাস্তা আটকে রাখা এখন একটা নিয়মিত ঘটনায় দাঁড়িয়ে গিয়েছে। আগেও চানারি দেবীর দেহ নিয়ে যাওযার সময়ও এমনটা ঘটেছিল ৷ এমন বেশ কয়েকবার ঘটেছে ।" বিডিও পঙ্কজ কুমার নিগম স্পষ্ট করে জানান, শ্মশানটি সরকারি জমি ৷ সুতরাং যারা ওখানকার জমি দখল করেছে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি। ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা আটকাতে দখলমুক্তের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। স্থানীয় বাসিন্দারাও রাস্তাটি দ্রুত সাফ করার দাবি জানিয়েছেন । বিডিও বলেন, "শ্মশানে প্রবেশের অসুবিধার কারণে রাস্তার উপর দাহ করার একটি ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে । তদন্ত চলছে । রাস্তা দখল করে রাখার খবর পাওয়া গিয়েছে। শ্মশানটি সরকারি জমি।"
ঘটনার খবর পেয়ে গোরাউল পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লোকজনকে বোঝানোর মাধ্যমে শান্ত করে। গোরাউলের অতিরিক্ত স্টেশন হাউস অফিসার প্রশান্ত কুমার জানিয়েছেন, তথ্য পেয়ে প্রাথমিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ৷ বিডিও পঙ্কজ কুমার জানিয়েছেন, শ্মশানে প্রবেশ এবং রাস্তা দখলের ফলে যে অসুবিধা হচ্ছে তার তদন্ত চলছে । গোরাউল অতিরিক্ত স্টেশন হাউস অফিসার প্রশান্ত কুমার বলেন, "রাস্তায় দাহ করার তথ্য পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। লোকজনকে বোঝানোর মাধ্যমে পরিস্থিতির সমাধান করা হয়েছে । একই সঙ্গে, যারা পরিবেশ বিঘ্নিত করার চেষ্টা করছে তাদের উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে ।"