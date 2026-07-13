মামলার রায় নিজের পক্ষে রাখতে বিচারককে 'কালা জাদু'র চেষ্টা বৃদ্ধার, তারপর...

মামলার রায় নিজের পক্ষে রাখতে বিচারককে 'কালা জাদু'র চেষ্টা বৃদ্ধার, তারপর...
বিচারককে কালা জাদুর চেষ্টা ৷ এরপরই বিচারকের চেয়ারে ছুড়ে দেন কিছু জিনিস ৷ বছর 65-র বৃদ্ধার কর্মকাণ্ড ধরা পড়ে সিসিটিভি ফুটেজে ৷
Published : July 13, 2026 at 1:01 PM IST
চিক্কাবাল্লাপুরা (কর্ণাটক), 13 জুলাই: জমি সংক্রান্ত দেওয়ানি মামলার ফলাফল নিজের পক্ষেই যেন আসে ৷ এমনটা ভেবে বিচারকের উপর কালা জাদু করে বসেন এক বৃদ্ধা ৷ বিচারকের চেয়ারে কিছু ছোট ছোট দানা পড়ে থাকতে দেখে আদালতের কর্মীরা সিসিটিভি ফুটেজে পরীক্ষা করেন ৷ তারপরই চোখ কপালে ওঠে তাঁদের ৷ ঘটনা সামনে আসতেই কর্ণাটকের চিক্কাবাল্লাপুরার ওই 65 বছরের বৃদ্ধাকে 14 দিনের বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠায় আদালত ৷
জেলা পুলিশ সুপার কুশল চকসে এনিয়ে বলেন, "অভিযুক্ত বৃদ্ধা কালাজাদুর করার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। চিক্কাবাল্লাপুরা সিটি থানায় কর্ণাটক প্রিভেনশন অফ উইচক্রাফ্ট অ্যাক্ট (Karnataka Prevention of Witchcraft Act, 2017), 2017-এর অধীনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে ওই বৃদ্ধা বিচারকের চেয়ার ও টেবিলে সাদা সর্ষে ছিটিয়ে দেন। আদালতের কর্মীদের অভিযোগের ভিত্তিতে মামলাটি নথিভুক্ত করা হয় এবং ওই বৃদ্ধাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।"
তিনি আরও বলেন, "গত 9 জুলাই অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ চিক্কাবাল্লাপুরা শহরের 1ম অতিরিক্ত দেওয়ানি ও জেএমএফসি আদালতে ঘটনাটি ঘটে। আদালতে বৃদ্ধের একটি জমি সংক্রান্ত মামলার শুনানি ছিল। তার আগে তিনি এমন কাণ্ড ঘটান ৷ শুনানির সময় অভিযুক্ত মঞ্জুলা স্বীকার করেন যে তিনি জাদুবিদ্যা চর্চা করতেন ৷ কারণ তিনি বিশ্বাস করেন এই কালাজাদু তাঁকে মামলা জিততে সাহায্য করবে। তাঁর স্বীকারোক্তি শুনে গ্রেফতারের পর আদালতে হাজির করা হয় গতকাল ৷ রবিবার আদালত ধৃত মঞ্জুলাকে 14 দিনের বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়েছে ৷"
পুলিশ সূত্রে খবর, বিষয়টি নজরে আসে আদালতের কর্মীদের তৎপরতায় ৷ তাঁরাই দেখেন বিচারকের চেয়ারে ও তার আশপাশে সাদা সর্ষে পড়ে রয়েছে ৷ এরপরই আদালতের কর্মীরা বিষয়টি পরখ করতে সিসিটিভি ফুটেজ দেখেন ৷ তখনই দেখেন ধৃত বৃদ্ধা হাতে করে কিছু দিনিস ছুড়ে দেন বিচারকের চেয়ারের দিকে ৷