বিধবাকে ধর্ষণের পর 10 মাসের শিশু-সহ হত্যা ! গ্রেফতার বৃদ্ধ
বিধবাকে বারবার আঘাত করে অচেতন করে বৃদ্ধ তাঁকে ধর্ষণ করেন বলে অভিযোগ ।
Published : August 9, 2026 at 11:25 AM IST
রায়গড়(ছত্তিশগড়), 9 অগস্ট: হাড়হিম ঘটনা ৷ মহিলাকে প্রথমে ধর্ষণ, তারপর 10 মাসের মেয়ে-সহ তাঁকে খুন করার অভিযোগ ৷ ঘটনায় গ্রেফতার এক 65 বছরের বৃদ্ধ ৷ গত 15 জুলাই নৃশংস ঘটনাটি ঘটেছে ছত্তিশগড়ের রায়গড় জেলায় লাইলুঙ্গা থানা এলাকার নির্জন মাঠে ৷ কয়েক সপ্তাহ তদন্ত চালানোর পর 6 অগস্ট পুলিশ অভিযুক্তকে পাকড়াও করে ।
রায়গড়ের এসএসপি শশী মোহন সিং জানিয়েছেন, রায়গড় পুলিশ অভিযুক্তের শরীরে আঘাতের চিহ্ন দেখতে পায় । যা দেখে সন্দেহ হয় ৷ এরপর ফরেনসিক তথ্য একত্রিত করে তারা এই জটিল মামলার রহস্য উদঘাটন করে । অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয় এবং স্বীকার করে, মহিলা তাকে বাধা দিলে মা ও মেয়ের উপর হামলা করে ।
এসএসপি বলেন, "35 বছরের ওই বিধবা মানসিক সমস্যায় ভুগছিলেন ৷ তিনি ছোট মেয়ের সঙ্গে একটি নির্জন মাঠে বসবাস করতেন । ওই মহিলাকে গুরুতর আহত এবং তাঁর মেয়েকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় ৷ 16 জুলাই তাঁর এক আত্মীয় লাইলুঙ্গা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন । ভারী কোনও বস্তু দিয়ে আঘাতের ফলে ওই মহিলার মাথা ও মুখে গুরুতর আঘাতের চিহ্ন ছিল ৷ পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান । পুলিশ মামলা দায়ের করে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে ।"
শশী মোহন সিং আরও জানিয়েছেন, জেরার সময় অভিযুক্ত অপরাধের কথা স্বীকার করেছে । তিনি জানান, 15 জুলাই রাতে ওই মহিলার বাড়িতে ঢোকে অভিযুক্ত এবং তাঁকে মেয়ের পাশে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পায় । ধর্ষণের চেষ্টার সময় মহিলা বাধা দিলে অভিযুক্ত ইট দিয়ে তাঁর মাথায় ও মুখে বারবার আঘাত করে অচেতন করে ফেলে এবং ধর্ষণ করা হয় । শিশুটি কাঁদতে শুরু করলে অভিযুক্ত তার গলা টিপে ধরে এবং ইট দিয়ে আঘাত করে ঘটনাস্থলেই হত্যা করে বলে অভিযোগ ।
এই ঘটনায় পুলিশ রক্তমাখা পোশাক উদ্ধার করেছে । ধর্ষণ ও জোড়া খুনের অভিযোগে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে । শুক্রবার তাকে স্থানীয় আদালতে হাজির করা হলে 14 দিনের বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক । এ বিষয়ে আরও তদন্ত চলছে ।
তথ্য সূত্র: পিটিআই