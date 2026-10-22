হরমুজে অজ্ঞাত বস্তুর আঘাতে তেলের ট্যাঙ্কারে আগুন, নিরাপদে 21 ভারতীয় নাবিক-সহ সবাই

হরমুজে অজ্ঞাত বস্তুর আঘাতে তেলের ট্যাঙ্কারে আগুন, নিরাপদে 21 ভারতীয় নাবিক-সহ সবাই
Oil Tanker With Indian Seafarers: জাহাজটির সব নাবিক নিরাপদে আছেন বলে জানালেন কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ ও জলপথ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল ৷
Published : October 22, 2026 at 8:21 AM IST
নয়াদিল্লি, 22 অক্টোবর: হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাওয়ার সময় কুয়েতের পতাকা লাগানো তেলবাহী ট্যাঙ্কার ‘এম/টি আল দাসমা’ (M/T Al Dasma)-তে একটি অজ্ঞাত বস্তুর আঘাত লেগেছিল ৷ তার ফলে জাহাজে আগুন ধরে যায় ৷ সেই জাহাজে 21 জন ভারতীয় নাবিক ছিলেন ৷ তাই নিয়ে তৈরি হয়েছিল চরম উদ্বেগ ৷ জাহাজটির সব নাবিক নিরাপদে আছেন বলে জানালেন কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ ও জলপথ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল ৷
ঘটনাটি ঘটেছে স্থানীয় সময় বুধবার, 21 অক্টোবরে । কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন যে, কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে । ‘এক্স’-এ একটি পোস্টে সোনোয়াল লিখেছেন, “21 অক্টোবর, হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাওয়ার সময় কুয়েতের পতাকা লাগানো তেলবাহী ট্যাঙ্কার ‘এম/টি আল দাসমা’—যেখানে 21 জন ভারতীয় নাবিক ছিলেন, সেটি একটি অজ্ঞাত বস্তুর আঘাতের শিকার হয় । আমাদের 21 জন ভারতীয় নাবিক-সহ জাহাজের সকল কর্মী সম্পূর্ণ নিরাপদ আছেন ।”
তিনি আরও বলেন, "আমরা পরিস্থিতি ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করছি এবং আমাদের নাবিকদের নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে জাহাজ ব্যবস্থাপনা কোম্পানির সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ বজায় রেখেছি ।" ইউনাইটেড কিংডম মেরিটাইম ট্রেড অপারেশনস (ইউকেএমটিও)-এর তথ্য অনুযায়ী, ওমানের বুখার 11 নটিক্যাল মাইল পশ্চিমে এই হামলার ঘটনাটি ঘটে । 'টাইমস কুয়েত'-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, হামলার ফলে জাহাজটিতে আগুন ধরে গিয়েছিল, যা পরবর্তীতে নিভিয়ে ফেলা হয় ।
⚠️ IMPORTANT UPDATE ⚠️ On Oct 21, Kuwait-flagged oil product tanker M/T AL DASMA, carrying 21 Indian seafarers, was struck by an unknown projectile while transiting the Strait of Hormuz. All 21 of our Indian crew members, along with the rest of the crew are completely safe. We are continuously monitoring the situation and remain in close contact with the ship management company to ensure the ongoing security and wellbeing of our seafarers.— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) October 21, 2026
রিপোর্টে বলা হয়েছে, ট্যাঙ্কারটি বর্তমানে স্থির অবস্থায় রয়েছে এবং জাহাজের সকল নাবিক নিরাপদ আছেন । উপসাগরীয় অঞ্চলে বাণিজ্যিক জাহাজ লক্ষ্য করে ঘটা ধারাবাহিক ঘটনার অংশ হিসেবেই এই হামলার ঘটনাটি ঘটে । এর আগে 16 অক্টোবর, হরমুজ প্রণালীতে 15 জন ভারতীয় নাবিকবাহী অপরিশোধিত তেলের ট্যাঙ্কার 'এমটি এসটি 3' (MT3ST 3)-এর উপর একটি প্রজেক্টাইল বা ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানে । সোনোওয়াল জানিয়েছিলেন, সকল ভারতীয় নাগরিক নিরাপদ আছেন এবং কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি ।
মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে ভারত বারবার সামুদ্রিক নৌচলাচল ও বাণিজ্যিক জাহাজের উপর হামলার নিন্দা জানিয়েছে । নয়াদিল্লি একাধিকবার জোর দিয়ে বলেছে যে, বাণিজ্যিক জাহাজ ও নাবিকদের উপর যে কোনও ধরনের হামলা "আইনগত ও নৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য"। একই সঙ্গে ভারত নৌচলাচলের স্বাধীনতা এবং "আন্তর্জাতিক জলপথ দিয়ে সামুদ্রিক বাণিজ্য নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে পরিচালনার" প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে ।