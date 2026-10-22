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হরমুজে অজ্ঞাত বস্তুর আঘাতে তেলের ট্যাঙ্কারে আগুন, নিরাপদে 21 ভারতীয় নাবিক-সহ সবাই

Oil Tanker With Indian Seafarers: জাহাজটির সব নাবিক নিরাপদে আছেন বলে জানালেন কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ ও জলপথ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল ৷

Oil Tanker With Indian Seafarers
হরমুজে তেলের ট্যাঙ্কারে অজ্ঞাত বস্তুর আঘাতে আগুন (চিত্র: আইএএনএস)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 22, 2026 at 8:21 AM IST

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নয়াদিল্লি, 22 অক্টোবর: হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাওয়ার সময় কুয়েতের পতাকা লাগানো তেলবাহী ট্যাঙ্কার ‘এম/টি আল দাসমা’ (M/T Al Dasma)-তে একটি অজ্ঞাত বস্তুর আঘাত লেগেছিল ৷ তার ফলে জাহাজে আগুন ধরে যায় ৷ সেই জাহাজে 21 জন ভারতীয় নাবিক ছিলেন ৷ তাই নিয়ে তৈরি হয়েছিল চরম উদ্বেগ ৷ জাহাজটির সব নাবিক নিরাপদে আছেন বলে জানালেন কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ ও জলপথ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল ৷

ঘটনাটি ঘটেছে স্থানীয় সময় বুধবার, 21 অক্টোবরে । কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন যে, কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে । ‘এক্স’-এ একটি পোস্টে সোনোয়াল লিখেছেন, “21 অক্টোবর, হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাওয়ার সময় কুয়েতের পতাকা লাগানো তেলবাহী ট্যাঙ্কার ‘এম/টি আল দাসমা’—যেখানে 21 জন ভারতীয় নাবিক ছিলেন, সেটি একটি অজ্ঞাত বস্তুর আঘাতের শিকার হয় । আমাদের 21 জন ভারতীয় নাবিক-সহ জাহাজের সকল কর্মী সম্পূর্ণ নিরাপদ আছেন ।”

তিনি আরও বলেন, "আমরা পরিস্থিতি ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করছি এবং আমাদের নাবিকদের নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে জাহাজ ব্যবস্থাপনা কোম্পানির সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ বজায় রেখেছি ।" ইউনাইটেড কিংডম মেরিটাইম ট্রেড অপারেশনস (ইউকেএমটিও)-এর তথ্য অনুযায়ী, ওমানের বুখার 11 নটিক্যাল মাইল পশ্চিমে এই হামলার ঘটনাটি ঘটে । 'টাইমস কুয়েত'-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, হামলার ফলে জাহাজটিতে আগুন ধরে গিয়েছিল, যা পরবর্তীতে নিভিয়ে ফেলা হয় ।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, ট্যাঙ্কারটি বর্তমানে স্থির অবস্থায় রয়েছে এবং জাহাজের সকল নাবিক নিরাপদ আছেন । উপসাগরীয় অঞ্চলে বাণিজ্যিক জাহাজ লক্ষ্য করে ঘটা ধারাবাহিক ঘটনার অংশ হিসেবেই এই হামলার ঘটনাটি ঘটে । এর আগে 16 অক্টোবর, হরমুজ প্রণালীতে 15 জন ভারতীয় নাবিকবাহী অপরিশোধিত তেলের ট্যাঙ্কার 'এমটি এসটি 3' (MT3ST 3)-এর উপর একটি প্রজেক্টাইল বা ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানে । সোনোওয়াল জানিয়েছিলেন, সকল ভারতীয় নাগরিক নিরাপদ আছেন এবং কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি ।

মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে ভারত বারবার সামুদ্রিক নৌচলাচল ও বাণিজ্যিক জাহাজের উপর হামলার নিন্দা জানিয়েছে । নয়াদিল্লি একাধিকবার জোর দিয়ে বলেছে যে, বাণিজ্যিক জাহাজ ও নাবিকদের উপর যে কোনও ধরনের হামলা "আইনগত ও নৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য"। একই সঙ্গে ভারত নৌচলাচলের স্বাধীনতা এবং "আন্তর্জাতিক জলপথ দিয়ে সামুদ্রিক বাণিজ্য নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে পরিচালনার" প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে ।

TAGGED:

HORMUZ
TANKER STRUCK BY UNKNOWN PROJECTILE
তেলের ট্যাঙ্কার
হরমুজ
OIL TANKER WITH INDIAN SEAFARERS

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