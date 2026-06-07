সরকারি ইঞ্জিনিয়ের লকারে 2 কোটি টাকা, বিপুল সম্পত্তি ! তদন্তকারীদের চক্ষু চড়কগাছ

সরকারি ইঞ্জিনিয়ের লকারে 2 কোটি টাকা, বিপুল সম্পত্তি ! তদন্তকারীদের চক্ষু চড়কগাছ
ওড়িশার ভিজিল্যান্স দফতরের আধিকারিকরা এক সরকারি ইঞ্জিনিয়রের বাড়িতে তল্লাশি চালাতেই চক্ষু চড়কগাছ ! ওই কর্মীর কাছে রয়েছে 2 কোটি টাকা-সহ বিপুল সম্পত্তি ৷
By PTI
Published : June 7, 2026 at 3:23 PM IST
ভুবনেশ্বর, 7 জুন: সরকারি ইঞ্জিনিয়রের (Odisha Engineer) লকারে টাকার পাহাড় ৷ ভিজিল্যান্সের নথিপত্র অনুযায়ী, বেহেরা 1999 সালে নবরাঙ্গপুর ব্লকে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল) হিসেবে সরকারি চাকরিতে যোগ দেন ৷ তখন তাঁর মাসিক বেতন ছিল 6,000 টাকা। আয়-বহির্ভূত সম্পত্তি মামলায় অভিযান চালিয়ে বিপুল টাকা উদ্ধার করেছে সেই রাজ্যের ভিজিল্যান্স দফতর। শুধু তাই নয়, ইঞ্জিনিয়ারের বাড়ি, ফ্ল্যাট, জমি এবং গাড়ি-সহ বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির হদিশ মিলেছে বলেও ভিজিল্যান্স সূত্রে খবর। ঘটনাটি ওড়িশার ৷
আয়-বহির্ভূত সম্পত্তি থাকার অভিযোগের ভিত্তিতে মোট 9টি স্থানে তল্লাশি চালান ভিজিল্যান্স দফতরের আধিকারিকরা। তল্লাশি চালানো হয় ভুবনেশ্বরের চন্দ্রশেখরপুর, শৈলশ্রী বিহার, কানন বিহার, যাজপুরের ধর্মশালা, বারিপদা, বালিগুডার সরকারি বাসভবন এবং ওই ইঞ্জিনিয়রের অফিস-সহ বাড়িতে ৷ ভিজিল্যান্স আধিকারিকদের তল্লাশি অভিযানে ওই ইঞ্জিনিয়রের একাধিক সম্পত্তির হদিশ পাওয়া গিয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে 2 কোটি টাকারও বেশি নগদ অর্থ, পাঁচটি বহুতল ভবন, 14টি মূল্যবান জমির প্লট, 341 গ্রাম সোনার গয়না এবং 45 লক্ষ টাকারও বেশি মূল্যের বিভিন্ন আমানত।
ওই ইঞ্জিনিয়রের নাম বৈকুণ্ঠনাথ বেহেরা। তিনি কান্ধামাল জেলার বালিগুডার ইন্টিগ্রেটেড ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়র পদে কর্মরত। সম্প্রতি, তাঁরই একাধিক ঠিকানায় অভিযান চালানো হয়। ভিজিল্যান্স বিভাগের তরফে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ভুবনেশ্বর, জাজপুর এবং বারিপাদা-সহ বিভিন্ন স্থানে বেহেরা এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের নামে এই সম্পত্তির হদিশ মিলেছে ৷
ভিজিল্যান্স বিভাগের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, "আমরা বৈকুণ্ঠনাথ এবং তাঁর স্ত্রীর নামে অন্তত চারটি লকারের সন্ধান পেয়েছি। দু'টি ব্যাঙ্ক লকার থেকে 2 কোটি টাকারও বেশি নগদ অর্থ উদ্ধার করা হয়েছে। মেশিনের সাহায্যে টাকা গণনার কাজ চলছে। ভবন ও জমির পরিমাপ ও মূল্যায়ন করছেন সংশ্লিষ্ট দফতরের কর্মীরা ৷ পাশাপাশি, সোনার গয়না, ব্যাঙ্ক আমানত এবং অন্যান্য জিনিসের ওজন ও তার দাম যাচাই করা হচ্ছে।
ভুবনেশ্বরের ভিজিল্যান্স বিষয়ক বিশেষ বিচারকের জারি করা তল্লাশি পরোয়ানার ভিত্তিতে এই অভিযান চালানো হচ্ছে। অভিযানে রয়েছেন দু'জন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, পাঁচজন ডেপুটি পুলিশ সুপার, ছয়জন পরিদর্শক এবং অন্যান্য সহায়তা কর্মী ৷ ভিজিল্যান্স বিভাগের নথিপত্র অনুযায়ী, বৈকুণ্ঠনাথ 1999 সালে নবরাঙ্গপুর ব্লকে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল) হিসেবে সরকারি চাকরিতে যোগ দেন ৷ তখন তাঁর মাসিক বেতন ছিল 6000 টাকা। পরবর্তীতে তিনি নবরাঙ্গপুর ও উদলায় আইটিডিএ এবং অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন।