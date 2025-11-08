রথযাত্রায় পদপিষ্ট হয়ে তিনজনের মৃত্যু, পুলিশের গাফিলতি মানল সরকার

রথযাত্রায় পদপিষ্ট হয়ে তিনজনের মৃত্যু, পুলিশের গাফিলতি মানল সরকার
রথযাত্রায় পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর নেপথ্যে পুলিশের ভূমিকা আছে বলে উঠে এল তদন্ত রিপোর্টে ৷ সাত পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ ৷
পুরী, 8 নভেম্বর: রথযাত্রার সময় পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর নেপথ্য আছে পুলিশের গাফিলতি ৷ ভিড় নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে থাকা পুলিশ কর্মী ও আধিকারিকরা নিজেদের ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছেন বলেই প্রাণ হারিয়েছেন তিন জন ৷ আহত হয়েছিলেন 20 জন ৷ বিস্তারিত তদন্তের পর পুলিশের 7 কর্মী ও আধিকারিকের বিরুদ্ধে পদক্ষপ করার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার ৷
পুলিশের কর্মী ও আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলে সম্প্রতি ডিজিপিকে চিঠি লিখেছেন স্বরাষ্ট্র দফতরের অতিরিক্ত সচিব ৷ সেখানে তিনি লেখেন ঘটনার তদন্ত করেছিলেন স্বরাষ্ট্র দফতরের আরেক অতিরিক্ত সচিব তথা ডেভেলপমেন্ট কমিশনার অনু গর্গ ৷ বিস্তারিত তদন্তে পুলিশ কর্মীদের ভূমিকা থেকে শুরু করে কীভাবে দুর্ঘটনাটি হল তা খতিয়ে দেখেছেন অনু ৷ তদন্তের পর দেখা গিয়েছে, ভিড় নিয়ন্ত্রণ করার সময় যে তৎপরতা এবং দক্ষতা দেখানো দরকার ছিল তা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন এই সাতজন ৷ তাই তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার ৷ তবে কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত- এ সংক্রান্ত কোনও তথ্য প্রকাশ্যে আসেনি ৷
রথযাত্রার সময় 29 জুন ভোর চারটের সময় মাসির বাড়ি গুণ্ডিচা মন্দিরের সামনে পদপিষ্ট হয়ে বেশ কয়েকজন আহত হন ৷ পরে জানা যায় ঘটনায় তিনজনের প্রাণ গিয়েছে ৷ এরপরই তদন্ত শুরু করে 31 জুলাই স্বরাষ্ট্র দফতরে নিজের রিপোর্ট জমা দিয়েছেন তিনি ৷ তাতে অজয়কুমার পাধি, বিষ্ণুপ্রসাদ পাতিল, তাপসরঞ্জন দাস, কে কে নায়ক, প্রশান্ত কুমার সাউ, সুশান্ত কুমার সাউ এবং সারদা প্রসাদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় ৷ রিপোর্ট জমা পড়ার পরও বেশ কয়েকমাস এ নিয়ে দফতরের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয় ৷ তারপরই ডিজিপিকে চিঠি লেখার সিদ্ধান্ত হয় ৷ ঘটনাচক্রে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন মাঝির হাতেই স্বরাষ্ট্র দফতর ৷
আগেই এই ঘটনায় ক্ষমা চেয়েছেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী ৷ পাশপাশি একগুচ্ছ প্রশাসনিক পদক্ষেপও করে ওড়িশা সরকার ৷ পুরীর জেলাশাসক সিদ্ধার্থ শঙ্কর সোয়াইন এবং পুলিশ সুপার বিনীত আগরওয়ালকে বদলির নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ পাশাপাশি দুই পুলিশ কর্তা ডিসিপি বিষ্ণু পাতিল এবং কমান্ড্যান্ট অজয় পাধিকেও সাসপেন্ড করা হয়েছে ৷ খুরদার জেলাশাসক চঞ্চল রানাকে পুরীর নয়া জেলাশাসক হিসাবে নিযুক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ পুরীর নয়া এসপি হয়েছেন পিনাক মিশ্র ৷ পদপিষ্টের ঘটনা কীভাবে ঘটল, তার প্রশাসনিক তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ ডেভেলপমেন্ট কমিশনারের নেতৃত্বে এই তদন্ত হবে বলে তখনই জানা গিয়েছিল ৷ এবার সেই তদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী সাত পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হল ৷