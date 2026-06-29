রথযাত্রায় পুরী যাচ্ছেন! অনলাইনে হোটেল বুকিংয়ের আগে সাবধান, সক্রিয় প্রতারণা চক্র

রথযাত্রায় পুরী যাচ্ছেন! অনলাইনে হোটেল বুকিংয়ের আগে সাবধান, সক্রিয় প্রতারণা চক্র
চলতি মাসে ওড়িশা পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ হোটেল বুকিংয়ের 46টি ভুয়ো ওয়েবসাইট বন্ধ করেছে
By PTI
Published : June 29, 2026 at 8:07 PM IST
ভুবনেশ্বর, 29 জুন: আগামী 16 জুলাই রথযাত্রা৷ সেদিন থেকেই ওড়িশার পুরীতে শুরু হতে চলেছে বার্ষিক রথযাত্রা উৎসব৷ সেই কারণে অসংখ্য ভক্ত ভিড় জমাবেন এই সৈকত শহরে৷ সেই সুযোগে প্রতারণার একটি চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে বলে ওড়িশা পুলিশের তরফে জানা গিয়েছে৷
সোমবার ওড়িশা পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের তরফে জানানো হয়েছে যে পুরীতে হোটেল ও অন্যান্য সুবিধা দেওয়ার নাম করে পর্যটকদের প্রতারণা করা হচ্ছে৷ এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে বহু ওয়েবসাইট৷ এর মধ্যে অন্তত 46টি ভুয়ো ওয়েবসাইট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে৷
পুলিশ আরও জানিয়েছে, অনলাইনে হোটেল বুকিংয়ের সময় প্রতারণার শিকার হয়েছেন অনেক পর্যটক৷ তাঁদের অনেকে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন৷ সেই অভিযোগ পেয়েই ক্রাইম ব্রাঞ্চ সক্রিয় হয়ে ওঠে৷
পুরীর একটি থানায় রাজস্থানের এক পর্যটক অভিযোগ দায়ের করেন৷ সেই অভিযোগে ওই পর্যটক জানান, তিনি একটি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তাঁর পরিবারের জন্য তিনটি ঘর বুক করেছিলেন। কিন্তু হোটেলে পৌঁছে তিনি দেখেন তাঁর নামে এমন কোনও ঘর বুকিংই করা হয়নি৷
ওড়িশা ক্রাইম ব্রাঞ্চের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, ‘‘শুধুমাত্র গত এক সপ্তাহেই ক্রাইম ব্রাঞ্চের সাইবার বিশেষজ্ঞরা পর্যটকদের সঙ্গে প্রতারণায় জড়িত 46টি ভুয়ো ওয়েবসাইট সনাক্ত করেছেন। এর মধ্যে 11টি ওয়েবসাইট 27 জুন বন্ধ করা হয় এবং 20 থেকে 22 জুনের মধ্যে এই ধরনের 15টি পোর্টাল বন্ধ বা অপসারণ করা হয়৷’’
ওই পুলিশ আধিকারিক আরও বলেন, ‘‘রথযাত্রা উপলক্ষে পুরীতে আসা পর্যটকদের লক্ষ্য করে তৈরি ভুয়ো হোটেল বুকিং ওয়েবসাইটগুলো শনাক্ত ও বন্ধ করতে আমরা দিন-রাত সাইবার নজরদারি শুরু করেছি।’’
ওই পুলিশ আধিকারিক আরও জানান, প্রতারকরা এই বার্ষিক উৎসবের সুযোগ নিচ্ছে, যা পুরীতে লক্ষ লক্ষ ভক্তকে আকর্ষণ করে। তারা আকর্ষণীয় রুম ভাড়া, ভিআইপি দর্শন এবং অন্যান্য পরিষেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভুয়ো পোর্টাল তৈরি করেছে এবং দর্শনার্থীদের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা দাবি করছে।
তিনি জানান, প্রতারকরা সাধারণত বৈধ হোটেলগুলোর ওয়েবসাইট ক্লোন করত অথবা হুবহু দেখতে এমন সব পোর্টাল তৈরি করত, যা অনলাইন সার্চের ফলাফলে সবার উপরে উঠে আসত। ক্রাইম ব্রাঞ্চের সূত্র জানিয়েছে, গত এক বছরে ওড়িশায় অনলাইনে হোটেল বুকিংয়ের সময় এই ধরনের প্রতারণার শিকার হয়ে প্রায় 30 জন পর্যটক প্রায় পাঁচ লাখ টাকা খুইয়েছেন।
গত বছর, পুরীর শ্রী জগন্নাথ মন্দির প্রশাসন (এসজেটিএ) মন্দিরের গেস্টহাউস বুকিং পরিষেবার ছদ্মবেশে থাকা প্রতারণামূলক ওয়েবসাইটগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অপরাধ শাখার কাছে আবেদন করেছিল। একটি লিখিত অভিযোগে, এসজেটিএ দাবি করে, এই নকল ওয়েবসাইটগুলির মন্দিরের অফিসিয়াল বুকিং পোর্টালের সাথে হুবহু মিল থাকছে৷ এর ফলে ভক্তদের পক্ষে আসল এবং প্রতারণামূলক সাইটগুলির মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন হয়ে পড়ে।