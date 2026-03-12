দ্রৌপদী মুর্মুকে অসম্মান গোটা আদিবাসী সম্প্রদায়ের অপমান, মমতাকে কড়া চিঠি ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর
বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাষ্ট্রপতি এবং দেশের জনগণের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত বলে চিঠিতে লিখেছেন মোহন মাঝি । এই ঘটনাকে দুর্ভাগ্যজনক বলেছেন তিনি ৷
Published : March 12, 2026 at 10:05 AM IST
ভুবনেশ্বর, 12 মার্চ: রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে পশ্চিমবঙ্গে অসম্মান করার অভিযোগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিলেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি । তাঁকে অপমান করার অর্থ সমগ্র দেশের অপমান এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের অপমান । আর সে কারণে, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাষ্ট্রপতি এবং দেশের জনগণের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত বলে বুধবার চিঠিতে লিখেছেন মোহন মাঝি ।
মোহন মাঝি এই ঘটনাকে দুর্ভাগ্যজনক বলে অভিহিত করেছেন ৷ তিনি জানিয়েছেন, এটি দেশের কয়েক কোটি আদিবাসী এবং পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষের অনুভূতিতে আঘাত করেছে । চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি লিখেছেন, "ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মুর পশ্চিমবঙ্গ সফরের সময় তাঁর প্রতি যে অসম্মানজনক আচরণ দেখানো হয়েছে তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক । এটি কেবল সাঁওতাল সম্প্রদায়ের নয়, দেশের কোটি কোটি মানুষ এবং আদিবাসী ভাই-বোনদের অনুভূতিতেও গভীর আঘাত করেছে ।"
ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এই সংবেদনশীল বিষয়ে আমার গভীর উদ্বেগ এবং আপত্তি প্রকাশ করে আমি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি চিঠি লিখেছি । আন্তর্জাতিক নারী দিবসের আগে এমন ঘটনা ঘটেছে তা খুবই উদ্বেগজনক । আমি আশা করি পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী এই ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করবেন, তাদের ভুল স্বীকার করবেন এবং মাননীয় রাষ্ট্রপতির প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করবেন বলে আমার আশা । এই ঘটনা কেবল আদিবাসী, দলিত এবং পিছিয়ে পড়া শ্রেণির অনুভূতিতেই আঘাত করেনি, বরং সংস্কৃতি ও সভ্যতার রাজ্য হিসেবে পরিচিত পশ্চিমবঙ্গের ভাবমূর্তিও ক্ষুণ্ণ করেছে ।"
তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, সাঁওতাল সম্প্রদায়ের একজন সদস্য হিসেবে আমিও এই ঘটনায় মর্মাহত । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই ঘটনা পুনর্বিবেচনা করার এবং রাষ্ট্রপতি এবং দেশের জনগণের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করার জন্য একটি চিঠির মাধ্যমে অনুরোধ করেছেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী ।
এর আগে এই ঘটনায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মাঝি । তিনি বলেন, "রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সফরের সময় শিলিগুড়িতে যে ঘটনাটি ঘটেছিল তা ওড়িশার জনগণ এবং ভারতের সমস্ত আদিবাসী সম্প্রদায়কে গভীরভাবে আঘাত করেছে । আন্তর্জাতিক সাঁওতাল সম্মেলনের অনুমতি না দেওয়ার পাশাপাশি আচমকা স্থানের বদল করে দেওয়া শুধু লজিস্টিক সমস্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না । রাষ্ট্রপতির প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল এমন একটি অনুষ্ঠানে এই ধরনের ব্যাঘাত গুরুতর উদ্বেগের বিষয় ৷ এটি একটি দুর্ভাগ্যজনক বার্তা দিচ্ছে ।"
এই বিষয়টি রাজনৈতিক বিবেচনার বাইরে রেখে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য এবং পরিচয় উদযাপনের উদ্দেশে এই অনুষ্ঠানকে যথাযথ মর্যাদা, সম্মান দেওয়া উচিত ছিল বলেও জানান তিনি । এই ধরনের ঘটনা আদিবাসী ভাইবোনদের প্রতি উদ্বেগজনক সংবেদনশীলতার অভাবকে প্রতিফলিত করে বলেও অভিযোগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি ।