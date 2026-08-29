নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের পর বলপূর্বক গর্ভপাত ! কিশোরীর মৃত্যুতে এবার আটক নার্স
এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে আগেই পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে কিশতওয়ার পুলিশ ৷ সিট তদন্তের পরিধি বাড়াচ্ছে ৷
Published : August 29, 2026 at 3:31 PM IST
জম্মু, 29 অগস্ট: নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের পর বলপূর্বক গর্ভপাতের জেরে মৃত্যু ৷ কিশতওয়ার জেলার সেই ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এক নার্সকে আটক করেছে । আগেই পাঁচজনকে এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে ৷
ইটিভি ভারতকে বিভিন্ন সূত্র জানিয়েছে, কিশতওয়ার জেলা হাসপাতালের চুক্তিভিত্তিক পরিচ্ছন্নতা কর্মী ও অভিযুক্ত ফারুক আহমেদ শেখের জবানবন্দির ভিত্তিতে ওই নার্সকে (নাম প্রকাশ করা হয়নি) হেফাজতে নেওয়া হয়েছে । এই ষড়যন্ত্রে মূল অভিযুক্ত খালিদ হোসেন ও তার ভাই তারিক হোসেনকে সহায়তা করার অভিযোগে বুধবার ফারুককে গ্রেফতার করা হয়েছিল ।
পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত নাবালিকার গর্ভপাত করানোর জন্য ওই নার্স ওষুধের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং তা প্রয়োগও করেছিলেন ৷ এর ফলে মেয়েটির শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে এবং বিশেষ চিকিৎসার জন্য জম্মুর সরকারি মেডিক্যাল কলেজে (জিএমসি) নিয়ে যাওয়ার পথে শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যু হয় । এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "নার্সকে আটক করা হয়েছে এবং সত্য উদঘাটনের জন্য তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে । অভিযোগ রয়েছে, তিনি ফারুক আহমেদের পরামর্শে এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের না জানিয়েই এই কাজটি করেছিলেন ৷"
ঘটনাটি ঘটে 20 অগস্ট ৷ যখন 15 থেকে 16 বছর বয়সি এক কিশোরীর মৃত্যু হয় এবং ময়নাতদন্তের সময় দেখা যায় সে প্রায় পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিল । প্রাথমিক তদন্তের পর, পুলিশ পকসো আইন এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারার অধীনে ছাতরু থানায় একটি মামলা দায়ের করে । পরবর্তীতে পুলিশ তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি (অত্যাচার প্রতিরোধ) আইন-এর বিভিন্ন ধারা মামলায় যুক্ত করে ।
এরপর পুলিশ অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগে খালিদ নামের এক সরকারি শিক্ষক ও তাঁর ভাই তারিককে গ্রেফতার করে । এই খালিদের বিরুদ্ধে তাঁর এক ছাত্রীকে বারবার যৌন নির্যাতনের অভিযোগ রয়েছে ৷ যার ফলে ওই ছাত্রী অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে । তারিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে, তিনি ওই ছাত্রীর গর্ভপাত ঘটানোর কাজে যুক্ত ছিলেন এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধের ব্যবস্থা ও অন্যদের সঙ্গে সমন্বয় করার কাজ করেছিলেন ।
তদন্ত চলাকালীন পুলিশ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত পাঁচজনকে গ্রেফতার করে ৷ এদের মধ্যে রয়েছেন খালিদ, তারিক, ফারুক, মহম্মদ ইসহাক এবং রিয়াজ আহমেদ । মামলাটির তদন্তকারী 'স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম' (এসআইটি)-এর নেতৃত্বে রয়েছেন কিশতওয়ারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এএসপি) প্রদীপ কুমার । এক পুলিশ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সিট তাদের তদন্তের পরিধি বাড়াচ্ছে এবং আরও অনেকে গ্রেফতার হতে পারে ।
প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক গোলাম মহম্মদ সারুরি নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন এবং পরবর্তীতে এই ঘটনা নিয়ে লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহার কাছ থেকে একটি ফোন কল পান । সারুরির পোস্ট করা একটি ভিডিয়োতে তাঁকে লেফটেন্যান্ট গভর্নরের কাছে অনুরোধ করতে দেখা যায়, যেন স্বচ্ছ তদন্তের স্বার্থে মামলাটি ক্রাইম ব্রাঞ্চের কাছে হস্তান্তর করা হয় ।
ইটিভি ভারতকে সারুরি বলেন, "লেফটেন্যান্ট গভর্নরের ক্রাইম ব্রাঞ্চের মাধ্যমে তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন এবং আমরা আশাবাদী যে পরিবারটি ন্যায়বিচার পাবে । এটি একটি নাবালিকা কন্যার বিরুদ্ধে সংঘটিত জঘন্য অপরাধ এবং এই ঘটনার জন্য যারা দায়ী, তাদের অবশ্যই শাস্তির আওতায় আনা উচিত।" এই কংগ্রেস নেতা আরও বলেন, "কিছু মানুষ বিষয়টিকে গুজ্জর বনাম কাশ্মীরি-ভাষীর দ্বন্দ্বে পরিণত করার চেষ্টা করছে । এমনটা হওয়া উচিত নয়, কারণ সবাই অপরাধীদের কঠোর শাস্তি চায় । যারা এ ধরনের বিভাজন তৈরির চেষ্টা করছে, তাদের এলাকা থেকে বিতাড়িত করা উচিত ।"