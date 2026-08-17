প্রশ্নপত্রে ভুলের পাহাড় ! NTA-র গাফিলতিতে ফের দিতে হবে UGC-NET-এর তিন পরীক্ষা, আক্রমণ রাহুলের
বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, "ইংরেজি, কমার্স এবং সমাজবিজ্ঞানের প্রশ্নপত্রে একাধিক ত্রুটি থাকার বিষয়ে বেশকিছু অভিযোগ এসেছিল । খতিয়ে দেখার জন্য NTA একটি কমিটি গঠন করে।"
Published : August 17, 2026 at 7:18 AM IST|
Updated : August 17, 2026 at 12:31 PM IST
নয়াদিল্লি, 17 অগস্ট: প্রশ্নপত্রে বেশকিছু গুরুতর ত্রুটি থাকার কারণে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (NTA) UGC-NET 2026-এর ইংরেজি, কমার্স এবং সমাজবিজ্ঞান (Sociology) বিষয়ে ফের পরীক্ষা নেবে ৷ জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ প্রদান, সহকারী অধ্যাপক পদের যোগ্যতা নির্ধারণ এবং পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য 87টি বিষয়ে 22 থেকে 30 জুন এই পরীক্ষা হয়েছিল ৷
NTA-র বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, "ইংরেজি, কমার্স এবং সমাজবিজ্ঞান-এই তিনটি বিষয়ের প্রশ্নপত্রে একাধিক ত্রুটি থাকার বিষয়ে বেশকিছু অভিযোগ এসেছিল । সেই অনুযায়ী, ত্রুটিগুলি খতিয়ে দেখার জন্য NTA একটি কমিটি গঠন করে।"
সংস্থা জানিয়েছে, "কমিটি দেখেছে ওই তিনটি বিষয়ের প্রশ্নপত্রে অনেক তথ্যগত, মুদ্রণজনিত ও অনুবাদ-সংক্রান্ত ত্রুটি ছিল । এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিশিষ্ট পণ্ডিতদের নামের বানান ভুল, বইয়ের শিরোনাম বিকৃত হওয়া, প্রশ্নের মূল অংশে (stem) ভাষা ও ব্যাকরণগত ভুল, লিঙ্গ ও বচনের অসঙ্গতি, যতিচিহ্নের ভুল, প্রতিষ্ঠিত ধারণার ক্ষেত্রে অপ্রচলিত বা মনগড়া পরিভাষার ব্যবহার এবং আগে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় আসা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি ।"
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, কমিটি সুপারিশ করেছে, "সুষ্ঠু ও ত্রুটিমুক্ত পরীক্ষা নিশ্চিত করার স্বার্থে এই তিনটি বিষয়ের পরীক্ষা পুনরায় নেওয়া উচিত ।" NTA জানিয়েছে, এই ধরনের প্রশ্নপত্র সুষ্ঠু ও ত্রুটিমুক্ত পরীক্ষার মানদণ্ড পূরণ করে না এবং কিছু প্রশ্ন বাদ দিয়ে এই ত্রুটি সংশোধন করা সম্ভব নয় ।
এই ঘোষণার পরই এক্স (X)-এ পোস্টে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি আক্রমণ করে লেখেন, " শিক্ষাব্যবস্থা অর্থ ও শ্রম শোষণের যন্ত্রে পরিণত হয়েছে ।"
বলেন, "মোদীজি, দেখুন আপনার এনটিএ (NTA) কী কাণ্ড ঘটিয়েছে। সমাজবিদ্যা, ইংরেজি এবং কমার্স বিষয়ের ইউজিসি-নেট (UGC-NET) পরীক্ষাগুলি 22 থেকে 30 জুনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রায় দুই মাস পর এনটিএ এই তিনটি পরীক্ষাই বাতিল করে দিয়েছে, কারণ তারা ত্রুটিপূর্ণ প্রশ্নপত্র তৈরি করেছিল এবং পুরনো প্রশ্ন পুনরায় ব্যবহার করেছিল।"
রাহুল লিখেছেন, হাজার হাজার পরীক্ষার্থী বছরের পর বছর প্রস্তুতি নিয়েছিলেন, ফর্ম পূরণ করেছিলেন, ফি জমা দিয়েছিলেন এবং দূর-দূরান্তের পরীক্ষা কেন্দ্রে গিয়েছিলেন, তাঁদের এখন সেপ্টেম্বর মাসে সেই পুরো প্রক্রিয়াটি ফের করতে হবে। রাহুলের আক্রমণ, "ভুলটা করে এনটিএ, অথচ শাস্তি ভোগ করতে হয় শিক্ষার্থীদের।"
NTA জানিয়েছে, পুনরায় ইংরেজি পরীক্ষা হবে 9 সেপ্টেম্বর সকাল 9টা থেকে দুপুর 12টা পর্যন্ত। সমাজবিজ্ঞান পরীক্ষা হবে 10 সেপ্টেম্বর সকাল 9টা থেকে দুপুর 12টা পর্যন্ত ৷ কমার্সের পরীক্ষা রয়েছে একই দিনে বিকেল 3টে থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত । পরীক্ষার কেন্দ্র এবং অ্যাডমিট কার্ড সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য NTA-র অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে আলাদাভাবে জানানো হবে । পুনরায় পরীক্ষার জন্য এই তিনটি বিষয়ের পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে কোনও অতিরিক্ত ফি নেওয়া হবে না ।
NTA জানিয়েছে, যে 84টি বিষয়ের ক্ষেত্রে 'অ্যানসার কি' (উত্তরপত্র) চ্যালেঞ্জ করার প্রক্রিয়া আগেই সম্পন্ন হয়েছে, সেগুলির ফলাফল নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী প্রকাশ করা হবে । তিনটি বিষয়ের পরীক্ষা পুনরায় আয়োজনের কারণে এই 84টি বিষয়ের ক্ষেত্রে JRF আসন বরাদ্দ এবং সহকারী অধ্যাপক পদের যোগ্যতা ও পিএইচডি-তে ভর্তির জন্য E-সার্টিফিকেট প্রদানের প্রক্রিয়ায় দেরি হবে না।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, "পুনরায় পরীক্ষার পর প্রতিটি বিষয়ের জন্য আগে নির্ধারিত আসন বা সংখ্যা কমবে না ৷ প্রার্থীরা যেন শুধুমাত্র এনটিএ-র অফিসিয়াল ওয়েবসাইট—https://www.nta.ac.in/ এবং https://ugcnet.nta.nic.in/— ফলো করেন ৷ "
এদিকে, কংগ্রেসের মিডিয়া ও প্রচার বিভাগের চেয়ারম্যান এবং রাজ্যসভার সদস্য পবন খেরা তাঁর 'এক্স' (X) হ্যান্ডেলে বলেছেন, "কুখ্যাত এনটিএ আবারও প্রশ্নের মুখে। আশা করা যায়, রাম মন্দির সংক্রান্ত 'চাঁদা চুরি' কেলেঙ্কারির মতো এবারও উপরতলার কর্তাব্যক্তিদের রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা থেকে আড়াল করতে নীচুস্তরের কর্মীদের বলির পাঁঠা বানানো হবে না ।"
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