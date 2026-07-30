24 ঘণ্টায় তিন বার নিটে প্রাপ্ত নম্বরে বদল, দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ পড়ুয়া

24 ঘণ্টায় তিন বার নিটে প্রাপ্ত নম্বরে বদল, দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ পড়ুয়া
বিতর্ক কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না নিট-ইউজি'র ৷ এবার একদিনে তিন বার নম্বর বদলানোয় হাইকোর্টের শরণাপন্ন হলেন পড়ুয়া ৷
Published : July 30, 2026 at 8:05 PM IST
নয়াদিল্লি, 30 জুলাই: সর্বভারতীয় মেডিক্যাল প্রবেশিকা নিট-ইউজি পরীক্ষায় মাত্র 24 ঘণ্টার মধ্যে তিন বার প্রাপ্ত নম্বর পরিবর্তন করেছে এনটিএ ৷ এনিয়ে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন এক পড়ুয়া ৷ তাঁর অভিযোগ, 24 ঘণ্টার মধ্যে প্রথমে প্রাপ্ত নম্বর 650, তারপর 500 এবং শেষে তা 135 দেখানো হয় ৷
নিট-ইউজি প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে উত্তপ্ত আবহে নতুন করে বিতর্ক ছড়াল পরীক্ষা পরিচালন সংস্থা এনটিএ-কে নিয়ে ৷ দিল্লি হাইকোর্টে আবেদনে পড়ুয়া উল্লেখ করেছেন, এনটিএ-র ওয়েবসাইটে যে ওএমআর শিটটি দেখানো হয়েছে, সেটা আসলে তাঁর পূরণ করা শিট নয় ৷ তিনি তাঁর মূল ওএমআর উত্তরপত্রটি সংরক্ষণ এবং সেটির নিরপেক্ষ যাচাইয়ের দাবি জানিয়েছেন ৷
আবেদনকারীর পক্ষে আইনজীবী বিনীত জিন্দাল আবেদন করেছেন, এই যাচাই প্রক্রিয়াটি নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করতে পড়ুয়ার পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় নথিপত্র বা রেকর্ড যেন সংগ্রহ করা হয় ৷ আবেদনে জানানো হয়েছে, ওই ছাত্র 21 জুন দ্বিতীয় বার নিট-ইউজি পরীক্ষা দিয়েছিলেন ৷
তিনি যখন প্রভিশনাল এবং ফাইনাল উত্তরপত্র মেলাচ্ছিলেন, তখনই তাঁর মনে হয়েছিল 620 নম্বর পেতে পারেন ৷ কিন্তু 16 জুলাই পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয় ৷ প্রথমে এনটিএ পোর্টালে ছাত্রের প্রাপ্ত নম্বর 650 দেখানো হয় ৷ এরপর তিনি পোর্টাল থেকে লগ আউট করেন ৷ ফের লগ ইন করার পর দেখেন প্রাপ্ত নম্বর বদলে 500 হয়ে গিয়েছে ৷ পরদিন সেই নম্বর আরও কমে 135 হয়ে যায় ৷
চলতি বছরের 3 মে নিট-ইউজি পরীক্ষা হয় ৷ পরে 7-8 মে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টি সামনে আসে ৷ এরপর 12 মে পরীক্ষা বাতিল ঘোষণা করা হয় ৷ পরে অবশ্য শিক্ষামন্ত্রক জানায়, 21 জুন ফের নিট-ইউজি পরীক্ষা হবে ৷ এদিকে দ্বিতীয় বার সেই পরীক্ষা দেওয়ার মানসিক চাপ নিতে না-পেয়ে বহু পড়ুয়া নিজেদের জীবন শেষ করে ৷
এর মধ্যে জুন মাসে দিল্লির যন্তর মন্তরে নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে বিক্ষোভ শুরু করে ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি) ৷ এই বিক্ষোভ যোগ দেন হাজার হাজার পড়ুয়া ৷ পরে সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক এই বিক্ষোভে এসে যোগ দেন এবং অনির্দিষ্টকালীন অনশন শুরু করেন ৷ 24 জুলাই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডার হাত থেকে চিকেন স্যুপ খেয়ে তিনি অনশন ভাঙেন ৷ আন্দোলনের চাপে গত 25 জুলাই ইস্তফা দেন শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ৷
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