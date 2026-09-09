ETV Bharat / bharat

2024-এর প্রশ্নপত্রে ত্রুটি ! পুনরায় পরীক্ষা শুরু UGC-NET ইংরেজি, কমার্স ও সমাজবিজ্ঞানের

বাণিজ্যের পরীক্ষার্থীরা দ্বিতীয় শিফটে - অর্থাৎ বিকেল তিনটে থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত - পরীক্ষায় অংশ নেবেন । সমাজবিজ্ঞানের পুনরায় পরীক্ষাটি 10 সেপ্টেম্বর প্রথম শিফটে হবে।

UGC-NET re-exam
পুনরায় পরীক্ষা শুরু UGC-NET ইংরেজি, কমার্স ও সোশিওলজির (ইটিভি ভারত)
author img

By ANI

Published : September 9, 2026 at 1:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 9 সেপ্টেম্বর: গত জুন মাসে মূল পরীক্ষায় বড় ধরনের ত্রুটি ধরা পড়েছিল ৷ তার কয়েক মাস পর বুধবার ইংরেজি, বাণিজ্য (Commerce) এবং সমাজবিজ্ঞান (Sociology) বিষয়ের পুনরায় পরীক্ষা নেওয়া শুরু করল ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (NTA)। ইংরেজি বিষয়ের পরীক্ষাটি প্রথম শিফটে সকাল ন'টা থেকে দুপুর 12টা পর্যন্ত হয়েছে । একই দিনে, বাণিজ্য বিষয়ের পরীক্ষার্থীরা দ্বিতীয় শিফটে - অর্থাৎ বিকেল তিনটে থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত - পরীক্ষায় অংশ নেবেন । সমাজবিজ্ঞান বিষয়ের পুনরায় পরীক্ষাটি 10 সেপ্টেম্বর প্রথম শিফটে সকাল ন'টা থেকে দুপুর 12টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে ।

জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ (JRF), সহকারী অধ্যাপক পদ এবং পিএইচডি-তে ভর্তির যোগ্যতা নির্ধারণের লক্ষ্যে 87টি বিষয়ে UGC-NET অনুষ্ঠিত হয়েছিল 2024 সালের জুন মাসে ৷ পরীক্ষা হয় 22 থেকে 30 জুনের মধ্যে । তবে, প্রশ্নপত্রে ত্রুটি সংক্রান্ত একাধিক অভিযোগের পর, পরীক্ষা পরিচালনাকারী সংস্থাটি বিষয়টি তদন্তের জন্য একটি কমিটি গঠন করে ।

NTA-এর মতে, প্যানেলটি দেখতে পায় যে প্রশ্নপত্রগুলিতে অসংখ্য তথ্যগত, মুদ্রণজনিত এবং অনুবাদ সংক্রান্ত ত্রুটি ছিল - যার মধ্যে বিশিষ্ট পণ্ডিতদের নামের ভুল বানান, বইয়ের বিকৃত শিরোনাম, প্রশ্নের মূল অংশে (stem) শব্দচয়ন বা গঠনগত ত্রুটি, ব্যাকরণগত ভুল এবং লিঙ্গ বা বচন সংক্রান্ত অসঙ্গতিও অন্তর্ভুক্ত ছিল ৷ পাশাপাশি আগে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রশ্নও পুনরায় ব্যবহার করা হয়েছিল ।

কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে, NTA এই তিনটি বিষয়ের জন্য পুনরায় পরীক্ষা নেওয়ার নির্দেশ দেয় । পরীক্ষা প্রক্রিয়া নিয়ে সমালোচনা এবং ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (NSUI), স্টুডেন্টস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (SFI) ও অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন (AISA)-সহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের প্রতিবাদের মধ্যেই পুনরায় পরীক্ষা নেওয়ার এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।

এদিকে, দিল্লি হাইকোর্ট NTA এবং অন্যান্য বিবাদীকে (respondents) UGC-NET জুন 2024-এর ইংরেজি পরীক্ষার জন্য পরীক্ষার্থীদের জমা দেওয়া পরীক্ষার ফি ফেরত দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে । ইংরেজি পরীক্ষা নতুন করে নেওয়ার NTA-এর সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দায়ের করা একটি আবেদনের প্রেক্ষিতে নোটিশ জারি করার সময় বিচারপতি জসমিত সিং এই নির্দেশ দেন । আদালত নির্দেশ দেয়, "সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার ফি ফেরত দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যও বিবাদীদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে ।"

TAGGED:

NTA
QUESTION PAPER ERRORS
প্রশ্নপত্রে ত্রুটি
ইউজিসি নেট
UGC NET RE EXAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.