সরকারি অনুমোদন পেতেই NEET UG পরীক্ষার নতুন দিন ঘোষণা
প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার তিনদিনের মাথায় ফের নতুন করে করে নিট ইউজি পরীক্ষার দিন ঘোষণা করল NTA ৷ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর বাসভবনে বৈঠকের পরই সিদ্ধান্ত ৷
Published : May 15, 2026 at 10:19 AM IST
নয়াদিল্লি, 15 মে: প্রশ্নফাঁসের পর সর্বভারতীয় মেডিক্যাল প্রবেশিকা পরীক্ষার নতুন দিন ঘোষণা করল NTA ৷ ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (NTA) শুক্রবার ঘোষণা করেছে যে, NEET (UG) 2026-এর পুনঃপরীক্ষাটি 21 জুন অনুষ্ঠিত হবে ।
একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে, পরীক্ষা পরিচালনাকারী সংস্থা NTA জানিয়েছে যে, ভারত সরকারের অনুমোদনক্রমেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে ।প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং অনিয়মের অভিযোগের জেরে চিকিৎসাশাস্ত্রে ভর্তির এই প্রবেশিকা পরীক্ষাটি বাতিল হওয়ার কয়েক দিন পর এক্স পোস্টে সংস্থাটি জানায়, "ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি, ভারত সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে, NEET (UG) 2026-এর পুনরায় পরীক্ষাটি রবিবার, 21 জুন, 2026 তারিখে নির্ধারণ করেছে ।"
📢 NEET (UG) 2026 — Examination Date Announced— National Testing Agency (@NTA_Exams) May 15, 2026
The National Testing Agency, with the approval of the Government of India, has scheduled the re-examination of NEET (UG) 2026 on Sunday, 21 June 2026.
Candidates and parents are requested to rely only on the official channels of NTA.…
NTA পরীক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের পরামর্শ দিয়েছে যে, পরীক্ষা সংক্রান্ত যে কোনও তথ্য ও খবরের জন্য তাঁরা যেন কেবল সংস্থার আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর ওপরই নির্ভর করেন । NTA আরও জানিয়েছে যে, পরীক্ষা প্রক্রিয়া সংক্রান্ত যে কোনও জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীরা সংস্থার আনুষ্ঠানিক ইমেল আইডি এবং হেল্পলাইন নম্বরের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন ।
পরীক্ষাটি পুনরায় আয়োজনের প্রস্তুতি পর্যালোচনা করতে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের বাসভবনে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৷ তারপরই এই সিদ্ধান্তের কথা জানায় NTA ৷
সরকারি সূত্রের খবর অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার গভীর সন্ধ্যায় এই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় । বৈঠকে উচ্চশিক্ষা সচিব বিনীত জোশী, স্কুল শিক্ষা সচিব সঞ্জয় কুমার, এনটিএ (NTA)-এর ডিরেক্টর জেনারেল অভিষেক সিং, সিবিএসই (CBSE)-এর চেয়ারপারসন রাহুল সিং এবং কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠন (KVS) ও নবোদয় বিদ্যালয় সমিতির (NVS) ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন । এই বৈঠকে চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রবেশিকা পরীক্ষাটি পুনরায় আয়োজনের বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা করা হয় ।
পরীক্ষাটিতে অনিয়মের অভিযোগ ওঠার পর এনটিএ (NTA) এর আগে গত 3 মে অনুষ্ঠিত NEET-UG পরীক্ষাটি বাতিল করে দিয়েছিল ৷ এর ফলে 22 লক্ষেরও বেশি চিকিৎসা শিক্ষার প্রত্যাশী শিক্ষার্থী তাদের ভর্তি প্রক্রিয়া নিয়ে অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছিল ।
এদিকে, NEET-UG পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার তদন্তভার গ্রহণ করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (CBI)। বৃহস্পতিবার দিল্লির একটি আদালত এই মামলার ঘটনায় গ্রেফতার হওয়া পাঁচ অভিযুক্তকে সাত দিনের জন্য সিবিআই হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে । চলমান তদন্তের অংশ হিসেবে সংস্থাটি আরও দু'জন সন্দেহভাজনকেও আটক করেছে ।
আধিকারিকদের থেকে জানা গিয়েছে, এই অনিয়মের ঘটনায় এনটিএ-এর অভ্যন্তরীণ কোনও ব্যক্তির সম্ভাব্য সম্পৃক্ততা রয়েছে কি না, সিবিআই সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখছে ।
সিবিআই হেফাজতে পাঠানো পাঁচ অভিযুক্তের মধ্যে রয়েছেন নাসিকের শুভম খৈরনার, জয়পুরের মঙ্গলিলাল বিওয়াল, বিকাশ বিওয়াল ও দীনেশ বিওয়াল এবং গুরুগ্রামের যশ যাদব ।
আদালত পর্যবেক্ষণ করে জানিয়েছে যে, অভিযোগগুলো এমন একটি সংগঠিত চক্রের ভূমিকার দিকেই ইঙ্গিত করছে, যারা অর্থের বিনিময়ে পরীক্ষার গোপনীয় প্রশ্নপত্র ফাঁস ও প্রচার করার কাজে জড়িত ।
NEET-UG হল একটি জাতীয় স্তরের প্রবেশিকা পরীক্ষা ৷ যা সারা দেশে চিকিৎসা শিক্ষার স্নাতক স্তরের পাঠ্যক্রমে ভর্তির উদ্দেশ্যে আয়োজন করা হয়ে থাকে ।