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জঙ্গি দমন প্রস্তুতি রামোজি ফিল্ম সিটিতে, 3 ঘণ্টা ধরে মক ড্রিল NSG-র

হায়দরাবাদের 28 স্পেশাল কম্পোজিট গ্রুপের কমান্ডোরা তিন ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে একটি মহড়া চালায় ৷ জঙ্গি দমন প্রস্তুতি দূর থেকে দেখছিলেন অনেকে ৷

NSG MOCK DRILL IN RFC
জঙ্গি দমন প্রস্তুতি রামোজি ফিল্ম সিটিতে (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 19, 2026 at 9:42 PM IST

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হায়দরাবাদ, 19 সেপ্টেম্বর: জঙ্গি হামলা রুখতে বাড়ল নিরাপত্তা ৷ বিশ্বের বৃহত্তম ফিল্ম সিটি হায়দরাবাদের রামোজি ফিল্ম সিটির নিরাপত্তা খতিয়ে দেখতে বিশেষ মহড়া শুরু এনএসজি-র। হায়দরাবাদের 28 স্পেশাল কম্পোজিট গ্রুপের সদস্যের 3 ঘণ্টা ধরে চালালেন মক ড্রিল ৷

শুক্রবার সশস্ত্র জঙ্গিরা রামোজি ফিল্ম সিটির দু'টি ভবনকে নিজেদের দখলে রাখে ৷ কর্মচারীরা ছিলেন ভিতরে। এই মহড়া অভিযানে এনএসজি কমান্ডোদের একাধিক পর্যায়ে সক্রিয় করা হয় ৷ যার মধ্যে ছিল ব্লিডিংয়ে প্রবেশ, বন্দি অবস্থায় রাখা, কৌশলে সাড়া দেওয়া, কে-9 মোতায়েন এবং একটি সন্দেহভাজন বিস্ফোরক মোকাবিলা করা ৷

তেলাঙ্গানা পুলিশের অর্গানাইজেশন ফর কাউন্টার-টেররিস্ট অপারেশনস (অক্টোপাস)-এর সমন্বয়ে পরিচালিত এই মহড়ায় রামোজি ফিল্ম সিটির নিরাপত্তা ও জরুরি-প্রতিক্রিয়া দলগুলিও অংশ নেয়। সবচেয়ে আকর্ষণীয় দৃশ্যগুলির মধ্যে ছিল র‍্যাপেলিং, ওয়াল-ওয়াকিং এবং বিশেষায়িত 'স্পাইডারম্যান' কৌশলের প্রদর্শনী, যেখানে কমান্ডোরা বিভিন্ন দিক থেকে ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করেন ৷ এরপর NSG-সদস্যরা উপর থেকে নীচের দিকে নামে ৷

কমান্ডরা ঘুটঘুটে অন্ধকারে সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠে ৷ কৃত্রিমভাবে তৈরি করা এই পরিবেশে তারা সরঞ্জাম এবং সমন্বিত কৌশলগত পদ্ধতি ব্যবহার করে এগিয়ে যায়। মহড়ার আরেক'টি পর্যায়ে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত এনএসজি-র একটি অ্যাসল্ট কে-9 কুকুরকে কাজে লাগানো হয়। মহড়ায় একটি ব্লিডিংয়ের নিচুতলায় একজন সশস্ত্র 'জঙ্গি'কে প্রবেশ করানো হয়। অ্যাসল্ট কুকুরটি এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ নিরাপত্তা অভিযানে তার ভূমিকা পালন করে ৷

কৃত্রিম বিস্ফোরক ভর্তি একটি সন্দেহজনক ব্যাগ শনাক্ত করা হয়। সরাসরি বস্তুটির দিকে কর্মী পাঠানোর পরিবর্তে, ব্যাগটির কাছে যেতে এবং সেটিকে সামলাতে একটি রিমোটলি অপারেটেড ভেহিকেল (আরওভি) ব্যবহার করা হয়। এই পর্বটি সম্ভাব্য বিপজ্জনক বস্তু মোকাবেলায় বিশেষায়িত রিমোট প্রযুক্তির ব্যবহার প্রদর্শন করে, যেখানে কর্মীদের তাৎক্ষণিক হুমকির এলাকা থেকে দূরে রাখা হয়।

কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল রুম, নিরাপত্তা সরঞ্জাম এবং জরুরি-প্রতিক্রিয়া দলের সদস্যরা এই মহড়ায় অংশগ্রহণ করেন । এটি তাদের জরুরি কার্যপদ্ধতি এবং সন্ত্রাস-দমন বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় সাধনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়। এই মহড়াটি প্রায় 2000 একর বিস্তৃত রামোজি ফিল্ম সিটি কমপ্লেক্সজুড়ে পরিচালিত হয় ৷ যেখানে নিয়মিতভাবে চলচ্চিত্র কর্মী, শিল্পী, অতিথি এবং দর্শনার্থীদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়।

TAGGED:

NSG MOCK DRILL
NSG COMMANDOS
RAMOJI FLIM CITY
মক ড্রিল
NSG MOCK DRILL IN RFC

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