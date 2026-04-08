ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের উন্নতিতে জোর, খলিলুর রহমানের সঙ্গে বৈঠকে ডোভাল-জয়শঙ্কর

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের উন্নতিতে জোর, খলিলুর রহমানের সঙ্গে বৈঠকে ডোভাল-জয়শঙ্কর
বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমানকে নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল ৷ এদিন তাঁর সঙ্গে বৈঠক হয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের ৷
Published : April 8, 2026 at 8:42 PM IST
নয়াদিল্লি, 8 এপ্রিল: তিন দিনের সফরে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমান ভারতে এসেছেন মঙ্গলবার ৷ নয়াদিল্লিতে তাঁর বিমান অবতরণের কয়েক ঘণ্টা পর তাঁকে নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানান জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল ৷ বুধবার বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে বৈঠক করেন বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমান ও তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল ৷ এই দলে রয়েছেন বিদেশ মন্ত্রকের উপদেষ্টা হুমায়ুন কবীরও ৷
2024 সালের 5 অগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের ক্রমশ অবনতি হয়েছে ৷ বিএনপি চেয়ারম্য়ান 17 বছর পর দেশে ফিরে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেন এবং জয়ী হয়ে প্রধানমন্ত্রী হন ৷ এরপর দুই দেশই নিজেদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নতির উদ্য়োগ নিয়েছে ৷
Pleased to host FM Khalilur Rahman of Bangladesh and his delegation this afternoon.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) April 8, 2026
We discussed strengthening our bilateral relationship in its various facets. Also exchanged views on regional and global developments.
Agreed to remain in close touch.@BDMOFA
তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পর এই প্রথম কোনও উচ্চস্তরীয় সফরে ভারতে এলেন বাংলাদেশের প্রবীণ মন্ত্রী ৷ সূত্রের খবর, অজিত ডোভাল ও খলিলুর রহমান ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন ৷ কী করে দু'দেশের সম্পর্ক আরও উন্নত করা যায়, সে নিয়ে আলোচনা হয় ৷
এদিন দুপুরে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ৷ তিনি এই বৈঠেকর কথা সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে জানিয়েছেন, "বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমান এবং তাঁর নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাতে খুব ভালো লাগল ৷ আমরা আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিককে শক্তিশালী করা নিয়ে আলোচনা করেছি ৷ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক যে সব ঘটনা ঘটছে, তা নিয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বিনিময় করেছি ৷" বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল এবং কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরীর বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে ৷
#WATCH | EAM Dr S Jaishankar meets Khalilur Rahman, Foreign Minister of Bangladesh, at the Hyderabad House in Delhi.— ANI (@ANI) April 8, 2026
" we discussed strengthening our bilateral relationship in its various facets. also exchanged views on regional and global developments" tweets eam dr s jaishankar pic.twitter.com/2r1dPmUf35
চলতি বছরের 17 ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান ৷ সেদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অন্য একটি বৈঠকে ব্যস্ত থাকায় ঢাকায় গিয়ে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা, বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রী ৷ এমনকী গত বছর তারেক রহমানের মা বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুর পর বাংলাদেশে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর শোকবার্তা জ্ঞাপন করেছিলেন স্বয়ং বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ৷
2024 সালের 5 অগস্ট বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলনের জেরে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয় ৷ দেশ ছাড়েন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৷ তিনি ভারতে এসে আশ্রয় নেন ৷ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার তিন দিন পরই ফ্রান্স থেকে ঢাকায় ফেরেন শান্তিতে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ মুহাম্মদ ইউনূস ৷ তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয় ৷ তিনি হন প্রধান উপদেষ্টা ৷ তাঁর আমলে হিন্দু-সহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন এবং অন্য নানাবিধ ঘটনায় ক্রমশ ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক ক্রমশ তিক্ত হয়ে ওঠেছিল ৷