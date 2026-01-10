প্রধানমন্ত্রী মোদির মতো শক্তিশালী নেতার প্রয়োজন দেশের, যুবদের বার্তা দোভালের

প্রধানমন্ত্রী মোদির মতো শক্তিশালী নেতার প্রয়োজন দেশের, যুবদের বার্তা দোভালের
বিকশিত ভারত ইয়ং লিডারস ডায়ালগ অনুষ্ঠানে দোভাল জানান, স্বাধীনতার জন্য পূর্বপুরুষেরা আত্মত্যাগ করেছেন ৷ দেশের যুব সমাজের তা ভুলে গেলে চলবে না ৷
By PTI
Published : January 10, 2026 at 5:44 PM IST
নয়াদিল্লি, 10 জানুয়ারি: শুধু সীমান্তে নয়, প্রতিটি ক্ষেত্রে দেশকে শক্তিশালী করে তুলতে হবে ৷ শনিবার বিকশিত ভারত ইয়ং লিডার্স ডায়ালগ অনুষ্ঠানে দেশের যুবসমাজকে এমনই বার্তা দিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল ৷ তিনি জানান, পরাধীনতার বেদনাদায়ক ইতিহাসে বদল আনতে প্রতিরক্ষা, অর্থনীতি, শিক্ষা প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে হবে দেশকে । অনুষ্ঠানে উপস্থিত যুবদের 'ভবিষ্যতের নেতা' আখ্যা দিয়ে শক্তিশালী নেতৃত্ব তৈরির প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন দোভাল ৷ এই প্রসঙ্গে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কথা উল্লেখ করেন ৷
এদিন ইয়ং লিডার্স ডায়ালগ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন দোভাল ৷ অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় 3 হাজার যুবক-যুবতী যোগদান করেন ৷ বক্তব্যের শুরুতে দেশের স্বাধীনতা অর্জনে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু এবং ভগত সিং-এর সংগ্রাম এবং আত্মবলিদানের প্রসঙ্গে তুলে ধরেন তিনি ৷
জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা বলেন, "আপনারা ভাগ্যবান স্বাধীন ভারতে জন্মগ্রহণ করেছেন । আমি পরাধীন ভারতে জন্মগ্রহণ করেছিলাম । আমাদের পূর্বপুরুষরা স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলেন ৷ অসংখ্য দুঃখ-কষ্ট ও প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছেন । স্বাধীনতার জন্য ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হয়েছে ভগত সিংকে ৷ সারাজীবন দেশের জন্য উৎসর্গ করে দেন সুভাষচন্দ্র বসু ৷ দেশবাসীকে স্বাধীনতা এনে দেওয়ার জন্য সত্যগ্রহ করেন মহাত্মা গান্ধি ৷"
নিরাপত্তা উপদেষ্টা বলেন, "প্রতিশোধ ভালো শব্দ নয়, কিন্তু এট এক বিরাট শক্তির কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে । আমাদের ইতিহাসকে পুনরুদ্ধার করতে হবে ৷ এই দেশকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে যেখানে এটি শুধু সীমান্ত সুরক্ষার দিক থেকেই নয়, অর্থনীতি, সামাজিক উন্নয়ন, সব দিক থেকেই ফের মহান হয়ে উঠবে ৷"
নিরাপত্তা উপদেষ্টা বলেন, "একসময় আমাদের সমাজ বেশ উন্নত ছিল ৷ আমরা অন্য কোনও সভ্যতা বা তাদের মন্দিরে আক্রমণ করিনি ৷ কিন্তু, নিরাপত্তার বিষয়ে আমরা সচেতন ছিলাম না ৷ সেই কারণে, ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দিয়েছে । আমরা কি সেই শিক্ষা গ্রহণ করেছি ? এই সমস্ত বিষয়গুলি দেশের যুব সমাজকে ভুলে গেলে চলবে না ৷" তাঁর দাবি, নিরাপত্তার বিষয়ে প্রশ্ন উঠলেই বিশ্বের যে কোনও দেশে সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে ৷ সুতরাং, প্রতিটি ব্যক্তিকে তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে হবে বলেও জানান দোভাল ৷
নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এদিন উপস্থিত সকল যুবক যুবতীদের উদ্দেশ্যে দোভালের উপদেশ, "সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শিখুন ৷ সেই সঙ্গে, সিদ্ধান্তগুলিতে অটল থাকার দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন ৷ একটা কথা মনে রাখবেন, স্বপ্ন জীবন তৈরি করে না এবং তা একদিনে পূরণও হয় না ৷ স্বপ্ন কেবল জীবনকের দিক ঠিক করে দেয় ৷ সেই সমস্ত স্বপ্নগুলিকে বাস্তবে পরিণত করতে হলে সিদ্ধান্তগুলিকে সঠিক প্রমাণ করতে হবে ৷" সেই সঙ্গে তিনি জানান, অনুপ্রেরণা ক্ষণস্থায়ী ৷ কিন্তু, শৃঙ্খলা দীর্ঘস্থায়ী ৷ সেই কারণে, অধ্যাবসায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷