কালীঘাটের ভোটার তালিকায় পিকে'র নাম, বিহারে শো'কজ নোটিশ প্রশান্তকে

একসময় তৃণমূলের নির্বাচনী রণকৌশল ঠিক করতেন প্রশান্ত কিশোর ৷ তিনি এখন বিহারের রাজনীতিতে ৷ তাঁর নাম বিহারের পাশাপাশি বাংলার ভোটার তালিকাতেও ৷

Prashant Kishor name in Bengal and Bihar Voter Lists
জন সুরজ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা প্রশান্ত কিশোর (ফাইল ছবি (পিটিআই))
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 28, 2025 at 4:58 PM IST

3 Min Read
পটনা ও কলকাতা, 28 অক্টোবর: দু'টি রাজ্যের ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে ভোটকুশলী তথা রাজনৈতিক নেতা প্রশান্ত কিশোরের ৷ তাঁকে শোকজ করল নির্বাচন কমিশন ৷ জন সুরজ পার্টির নেতা প্রশান্তের নাম বাংলার ভোটার তালিকায় রয়েছে ৷ আবার বিহারের চূড়ান্ত ভোটার তালিকাতেও আছে ৷ এর কারণ জানতে চেয়ে তাঁকে নোটিশ পাঠিয়েছে করগাহর বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী আধিকারিক ৷

পশ্চিমবঙ্গে কলকাতার 121 কালীঘাট রোডের ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে প্রশান্তের ৷ এর কাছে ভবানীপুর তৃণমূলের কার্যালয় রয়েছে ৷ একসময় তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের ভোটকুশলী ছিলেন ৷ 2021 সালে নির্বাচনে জিতে তৃতীয় বার ক্ষমতায় আসে তৃণমূল ৷ 2 মে ফলাফল বেরনোর পরে প্রশান্ত কিশোর তৃণমূলের ভোটকুশলীর কাজ ছেড়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন ৷ এরপর তাঁর জন সুরজ পার্টির প্রতিষ্ঠা করেন ৷

এদিকে নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট (https://electoralsearch.eci.gov.in/uesfmempmlkypo) অনুযায়ী সাসারাম লোকসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকাতেও নাম রয়েছে পিকে'র ৷ তাঁর বুথ কোনারের মধ্য বিদ্যালয় ৷ এটাই তাঁর পৈতৃক গ্রাম বলে খবর ৷ কলকাতায় তাঁর বুথ রানি শঙ্করী লেনের সেন্ট হেলেন স্কুল ৷

কেন বিহারের জন সুরজ পার্টির নেতা প্রশান্ত কিশোরের নাম বিহারের চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় এবং বাংলার খসড়া ভোটার তালিকায় রয়েছে সেই নিয়ে এবার শো কজ করা হল তাঁকে। কিছু আগেই এই চিঠি হাতে এসে। বিহারের 209 নম্বর করগহর বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী আধিকারিকের পক্ষ থেকে তাঁকে শো কজ করা হয়েছে।

বিহারের স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর শেষ হয়ে গিয়েছে ৷ আগামী মাসে 6 নভেম্বর ও 11 নভেম্বর ভোট ৷ 14 নভেম্বর ভোটগণনা ৷ পশ্চিমবঙ্গ-সহ 12টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এসআইআর শুরু হয়েছে এদিন ৷ এর পর বিহারের জন সুরজ দলের প্রশান্ত কিশোরের নাম মিলল বাংলার খসড়া তালিকায় এবং বিহারের চূড়ান্ত তালিকায় ৷

এই নিয়ে তাঁর জবাব চেয়ে নোটিশ পাঠিয়েছেন করগহর বিধানসভা কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার ৷ তিনি লিখেছেন, "28.10.2025 তারিখে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত একটি রিপোর্ট অনুযায়ী আপনার নাম বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় রয়েছে ৷" কেন দুটি রাজ্যের ভোটার তালিকায় তাঁর নাম রয়েছে, এই নিয়ে আগামী তিন দিনের মধ্যে তাঁকে উত্তর দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ তিনি যদি উত্তর না দেন, তাহলে 1950 সালের জনপ্রতিনিধি আইন অনুসারে তাঁর এক বছরের কারাবাস অথবা জরিমানা হবে ৷

গতকাল এসআইআর নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার বলেন, "কোনও ভোটার একবার এনুমারেশন ফর্মে স্বাক্ষর করে তা বিএলও'র কাছে জমা দিলে ৷ তখন তাঁর নাম খসড়া তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয় ৷ তিনি যদি দু'টি ফর্ম পূরণ করেন, তাহলে দু'টি জায়গায় তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত হবে ৷ একে অপরাধ বলে গণ্য করা হবে ৷"

