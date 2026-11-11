‘কোনও কিছুই কাজ করছে না’ ! দুর্ঘটনার আগে ট্রেন থামানোর মরিয়া চেষ্টা চালকের

‘কোনও কিছুই কাজ করছে না’ ! দুর্ঘটনার আগে ট্রেন থামানোর মরিয়া চেষ্টা চালকের
Kolkata-Sairang Express Derail: বুধবার সকালে গুয়াহাটিতে লাইনচ্যুত হয় কলকাতা-সাইরাং এক্সপ্রেস ৷ দুর্ঘটনার মুহূর্তে চালকের কেবিনের ভিডিয়ো সামনে এল ৷
Published : November 11, 2026 at 2:34 PM IST
গুয়াহাটি, 11 নভেম্বর: লাইনচ্যুত হয়েছে কলকাতা-সাইরাং এক্সপ্রেসের ইঞ্জিন-সহ কয়েকটি বগি ৷ রেলের দাবি, লোকো পাইলট গতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি ৷ তবে, দুর্ঘটনার মুহূর্তের একটি ভিডিয়ো সামনে এসেছে ৷ সেখানে দেখা যাচ্ছে, অনেক চেষ্টা করেও ব্রেক কষতে পারছেন না চালক ৷ চালককে বলতেও শোনা যাচ্ছে, ‘‘কোনও কিছুই কাজ করছে না ৷’’
গুয়াহাটিতে ট্রেন দুর্ঘটনা
বুধবার ভোরে অসমের গুয়াহাটির উপকণ্ঠে দিগারু রেলওয়ে স্টেশনের কাছে কলকাতা-সাইরাং এক্সপ্রেসের অন্তত পাঁচটি বগি লাইনচ্যুত হয় । রেলের তথ্য অনুযায়ী, মিজোরামের সাইরাং থেকে কলকাতার দিকে যাওয়ার পথে ট্রেনটির ইঞ্জিন-সহ কয়েকটি বগি লাইনচ্যুত হয় । ঘটনাটি ঘটে সকাল 6টা 54 মিনিটের দিকে ৷
At least six coaches of Train No 13125 Kolkata–Sairang Express derailed at Digaru railway station near Guwahati, Assam, around 6.54 am today— Vijay Kumar S (@vijaythehindu) November 11, 2026
It is said that the Loco Pilot failed to control the train's speed while allowing another train to pass
An investigation has been… pic.twitter.com/JGAn5Pk62Q
রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই ঘটনায় কোনও যাত্রী গুরুতর আহত হননি । তবে, অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা জানিয়েছেন, চারজন যাত্রী সামান্য আহত হয়েছেন এবং তাঁরা চিকিৎসাধীন। এক্স-এ দেওয়া এক পোস্টে হিমন্ত লেখেন, ‘‘আমরা এই পরিস্থিতির বিষয়ে রেলমন্ত্রকের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করছি । আটকে পড়া সকল যাত্রীকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে এবং তাঁদের গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য বিকল্প ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে ।’’
রেলের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, লোকো পাইলট গতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি ৷ তবে, একটি ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে ৷ দুর্ঘটনার ঠিক আগের মুহূর্তে চালক উদ্বিগ্ন হয়ে আধিকারিকদের বলছেন, কোনও কিছুই কাজ করছে না ।
‘কোনও কিছুই কাজ করছে না’
সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়োটিতে ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ার আগের মুহূর্তগুলো ধরা পড়েছে । ভিডিয়োতে দেখা যায়, লোকো-পাইলট মরিয়া হয়ে ট্রেনটি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছেন ৷ জরুরি ব্রেক প্রয়োগ করা সত্ত্বেও ট্রেনটি দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে ।
লোকোমোটিভের ভিতরে থাকা অন্য এক পাইলটের উপস্থিতিতে তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘‘সিগন্যাল লাল, জরুরি ব্রেক কষা হয়েছে, কিন্তু কিছুই কাজ করছে না ।’’ এর কয়েক সেকেন্ড পরই লোকোমোটিভটি লাইনচ্যুত হয়, যার ফলে যাত্রীবাহী বগিগুলিও লাইন থেকে ছিটকে পড়ে ।
Update 👇🏽 All passengers are safe. 4 sustained minor injuries and are receiving care. We're working closely with @RailMinIndia on this situation. All stranded passengers have been provided with basic necessities and alternative travel train has been arranged for the journey.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 11, 2026
উদ্ধার কাজ
ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ার খবর পাওয়ার পরপরই নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ের (এনএফআর) ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছন এবং উদ্ধার ও উদ্ধারকাজ শুরু করেন । নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ের সিপিআরও এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, লোকো পাইলট ট্রেনের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি, যার ফলে ট্রেনটি লাইনচ্যুত হয় ।
এক মুখপাত্র বলেন, ‘‘বুধবার সকাল 6টা 54 মিনিট নাগাদ 13125 কলকাতা-সাইরাং এক্সপ্রেস ট্রেনটিকে অন্য একটি ট্রেনকে জায়গা করে দেওয়ার জন্য অসমের দিগারু রেলওয়ে স্টেশনে আনা হচ্ছিল, তখন লোকো পাইলট ট্রেনের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি । এর ফলে ট্রেনটি লাইনচ্যুত হয়ে পড়ে৷ লোকোমোটিভ ও মোট পাঁচটি বগি লাইন থেকে ছিটকে যায় ।’’
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘‘সব যাত্রী নিরাপদ আছেন এবং কেউ আহত হননি । যাত্রীদের অন্য একটি ট্রেনে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে । অবিলম্বে ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ শুরু করা হয়েছে এবং জেনারেল ম্যানেজার-সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা দুর্ঘটনাস্থলের দিকে রওনা হয়েছেন ।’’
নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মাও নিশ্চিত করেছেন, এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি ৷ তবে, ছয়টি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে । শর্মা বলেন, ‘‘এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর নেই । আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা দ্রুত দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন ।’’
কলকাতা-সাইরাং এক্সপ্রেস মিজোরাম ও পূর্ব ভারতের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ রেল সংযোগ স্থাপন করে । এই ঘটনাটি কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় অঞ্চলে রেল নিরাপত্তা ও পরিকাঠামোর বিষয়টি সামনে নিয়ে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে ।
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