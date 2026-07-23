'প্রশ্নপ্রত্র ফাঁস কাণ্ডে দোষীদের শাস্তি হবেই', ছাত্র-যুবদের বিক্ষোভের মাঝেই ফাস্ট ট্র্যাক আদালতের ঘোষণা মোদির

'প্রশ্নপ্রত্র ফাঁস কাণ্ডে দোষীদের শাস্তি হবেই', ছাত্র-যুবদের বিক্ষোভের মাঝেই ফাস্ট ট্র্যাক আদালতের ঘোষণা মোদির
প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত-কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে ৷ ছাত্র-যুবদের বিক্ষোভের মাঝে ঘোষণা করে মোদি জানান, সরকার ফাস্ট-ট্র্যাক আদালত গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷
Published : July 23, 2026 at 10:11 AM IST
নয়াদিল্লি, 23 জুলাই: শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ ও শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের দাবিতে দিল্লিতে ককরোচ জনতা পার্টি(CJP)-সহ ছাত্র-যুবদের বিক্ষোভের মাঝে বার্তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৷ বৃহস্পতিবার এক্স হ্যাান্ডেলে পোস্ট করে তিনি জানালেন, দেশের তরুণদের কল্যাণ ও স্বার্থ রক্ষা সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার এবং যাঁরা তাঁদের ভবিষ্যতের ক্ষতি করার চেষ্টা করবে, তাদের কোনওভাবেই রেহাই দেওয়া হবে না ৷ সেই লক্ষ্যে আমরা 'ফাস্ট-ট্র্যাক কোর্ট' গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি ৷ পাশাপাশি, দেশের প্রধানমন্ত্রী নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস-কাণ্ডে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন ৷
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