whatsapp username নিয়ে জবাব দিল মেটা, অভিযোগ মিথ্যা; দাবি সংস্থার

whatsapp username নিয়ে জবাব দিল মেটা, অভিযোগ মিথ্যা; দাবি সংস্থার
হোয়াটসঅ্যাপের username ফিচারটি নিয়ে নোটিশ দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ তার জবাবে এই ফিচার নিয়ে ওঠা অভিযোগ মিথ্যা বলে জানান মেটা ৷
By PTI
Published : July 2, 2026 at 6:54 PM IST
নয়াদিল্লি, 2 জুলাই: খ্যাতনামা ব্যক্তিদের নামে 'whatsapp username' সংরক্ষণ করা নিয়ে জবাব দিল হোয়াটসঅ্যাপ ৷ মেটা সংস্থার বক্তব্য, সমাজে সুপরিচিত ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের নামের অ্যাকাউন্টগুলির username তাঁদের বৈধ অ্যাকাউন্টগুলির জন্য সংরক্ষিত ৷ আর সাধারণ কেউ সুপরিচিত বা বিখ্যাত ব্যক্তিবিশেষের নামে username সংরক্ষণ করতে পারে, এই খবর সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে জানিয়েছে সংস্থা ৷ আগামী দু'এক মাসের মধ্যে এই ফিচারটি চালু করতে চলেছে হোয়াটসঅ্যাপ ৷
জুকারবার্গের সংস্থা মেটার এই মেসেজিং প্ল্যাটফর্মের এই username ফিচার নিয়ে একগুচ্ছ এফএকিউ প্রকাশ করেছে ৷ এই ফিচারটি নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷ এই ফিচারটির অপব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে ফাঁদে ফেলা যায় ও প্রতারণার ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷
মেটার username সংরক্ষণের ফলে অন্য কারও সঙ্গে চ্যাট বা কলে যোগাযোগ করলে ব্যবহারকারীর ফোন নম্বরটি দেখা যাবে না, তখন ওই username দিয়েই তাঁর পরিচয় হবে ৷ এর ফলে অবাঞ্ছিত লোকজনের থেকে নিজের ফোন নম্বরটি গোপন রাখা যাবে ৷ এই গোপনীয়তা রক্ষার উদ্দেশেই এই ফিচারটি এনেছে মেটা ৷
গতকাল রাতে কেন্দ্রীয় সরকার মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম হোয়াটসঅ্যাপকে এই মর্মে নোটিশ জারি করেছে ৷ এই ফিচারটি ব্যবহার করে অনলাইনে প্রতারণা, ডিজিটাল অ্যারেস্টের মাধ্যমে জালিয়াতি এবং ভুয়ো ফাঁদে ফেলার ঘটনা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছে সরকার ৷ তাই নোটিশে হোয়াটসঅ্যাপ-এর এই ফিচারটি এখনই ভারতে চালু করতে নিষেধ করা হয়েছে ৷ তিন দিনের মধ্যে ফিচারের বিস্তারিত জানাতে হবে কেন্দ্রকে ৷ সেই জবাবে সন্তুষ্ট হলে তখন পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে ৷
এফএকিউ বা সাধারণত জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন সম্পর্কে হোয়াটসঅ্যাপ বলে, "আরও কয়েকটি জিনিস মাথায় রাখতে হবে, সুপরিচিত, জনপ্রিয় username সংরক্ষণ নিয়ে মানুষ ভ্রান্ত দাবি করছে ৷ এগুলো সত্যি নয় ৷ শুধু যে সব হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীদের অ্যাকাউন্ট বৈধ, তাঁরাই শুধু জনপ্রিয়, সুপরিচিত বিখ্যাত ব্যক্তিদের নামে অ্যাকাউন্ট সংরক্ষণ করতে পারবে ৷"
হোয়াটসঅ্যাপের গুরুত্বপূর্ণ বাজার রয়েছে ভারতে এবং এই মেসেজিং প্ল্যাটফর্মের ব্যবহারকারীর সংখ্যা 50 কোটিরও বেশি ৷ সমাজের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এক্স হ্যান্ডেলে এই username ফিচারটি নিয়ে উদ্বেগের কথা তুলে ধরেছেন ৷ হোয়াটসঅ্যাপ ইতিমধ্যে username সংরক্ষণ শুরু করেছে ৷ সোশাল মিডিয়ায় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অভিযোগ, এই পর্যায়ে সাধারণ মানুষ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামে নিজেদের অ্যাকাউন্ট সংরক্ষণ করছে ৷
দিল্লির প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী মণীষ সিসোদিয়া এক্স হ্য়ান্ডেলে পোস্ট করে জানিয়েছেন, তাঁর নামের সব ধরন, তাঁর দল আম আদমি পার্টি (আপ) এখনই সংরক্ষণ করা শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ এছাড়া মোবিকুইক-এর সিইও প্রীত সিংও জানিয়েছেন, তিনিও তাঁর নামের বিভিন্ন ধরন খুঁজে পেয়েছেন ৷
হোয়াটসঅ্যাপের প্রস্তাবিত 'username' (ব্যবহারকারীর নাম) ফিচারটি নিয়ে বিশেষজ্ঞ ও ব্যবহারকারীরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ৷ তাঁদের আশঙ্কা, এই নতুন সুবিধার ফলে ভুয়ো নামের ফাঁদে ফেলা, স্পুফিং এবং আর্থিক প্রতারণার ঘটনা বেড়ে যেতে পারে ৷
সরকার নোটিশে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যে, হোয়াটসঅ্যাপের এই 'username' ফিচারটি অনলাইন প্রতারণা, ফিশিং, 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট' স্ক্যাম এবং ছদ্মবেশ ধারণের মতো ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দিতে পারে, কারণ এটি অপরাধীদের ভুক্তভোগীদের সঙ্গে যোগাযোগ বা বার্তা পাঠানোর সুযোগ করে দেবে ৷ সাইবার অপরাধ বৃদ্ধি পেতে পারে এমন নয়া ফিচারটিকে কেন আইটি আইনের আওতায় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না, সে বিষয়ে ব্যাখ্যা চেয়ে মেটাকে (Meta) নির্দেশ দিয়েছে সরকার ৷
কেন্দ্রীয় সরকার মেটাকে এ কথাও মনে করিয়ে দিয়েছে, সোশাল মিডিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মধ্যস্থতাকারী হিসেবে হোয়াটসঅ্যাপ আইটি আইনের অধীনে যথাযথ সতর্কতা মেনে চলতে বাধ্য ৷
বুধবার একটি বিবৃতিতে হোয়াটসঅ্যাপ এই ফিচারের পক্ষে যুক্তি দিয়েছে, প্রতারণা ও ভুয়ো ফাঁদ ধারণ রোধ করতে এবং ব্যবহারকারীদের সুরক্ষার জন্য এতে বিল্ট-ইন বা অন্তর্নিহিত সুরক্ষা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে ৷
হোয়াটসঅ্যাপ-এর একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, username ব্যবহারের সুবিধাটি এখনও চালু হয়নি; এটি এই বছরের শেষের দিকে ধাপে ধাপে চালু করা হবে ৷
মুখপাত্র বলেন, "পরিচয় ভাঁড়ানো বা জালিয়াতির মোকাবিলায় আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বা হাই-প্রোফাইল নামগুলি (যেমন— বিশিষ্ট ব্যক্তি, সরকারি সংস্থা, তারকা এবং মেটার ভেরিফায়েড অ্যাকাউন্ট) সংরক্ষিত রেখেছি, যাতে কেবল তাঁদের প্রকৃত মালিকরাই সেগুলি দাবি করতে পারেন ৷ এছাড়া পরিচিত নামের সঙ্গে হুবহু মিল আছে এমন নামগুলিও সংরক্ষিত রাখা হয়েছে ৷"
মেটা জানিয়েছে, হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারের জন্য ব্যবহারকারীদের এখনও ফোন নম্বরের প্রয়োজন হবে এবং 'username' কেন্দ্রিক প্রতারণা রোধে তারা সুরক্ষার একাধিক স্তর তৈরি করেছে ৷ কোম্পানিটি আরও বলেছে, "কাউকে বার্তা পাঠানোর জন্য অন্য ব্যবহারকারীদের সঠিক username জানতে হবে ৷ আমরা একটি অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে নতুন কতজনের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে, তার সীমা নির্ধারণ করব, কারও 'username' অনুমান করার বারবার প্রচেষ্টা ব্লক করব এবং সাধারণ ছদ্মবেশ বা অপব্যবহারের ধরন শনাক্ত ও তা অপসারণের ব্যবস্থা রাখব ৷"
ব্যবহারকারীরা কোনও বার্তার উত্তর দেওয়ার আগেই হোয়াটসঅ্যাপ জানিয়ে দেবে, যিনি প্রথমবার বার্তা পাঠাচ্ছেন, তিনি কোনও নতুন অ্যাকাউন্টধারী, পরিচিত ব্যক্তি, কোনও সাধারণ গ্রুপের সদস্য নাকি অন্য কোনও দেশের বাসিন্দা ৷
হোয়াটসঅ্যাপ জানিয়েছে, "যখন এই ফিচারটি চালু হবে এবং কেউ আপনার username ব্যবহার করে প্রথমবারের মতো বার্তা পাঠাবে, তখন আমরা আপনাকে জানিয়ে দেব যে প্রেরক নতুন অ্যাকাউন্টধারী কি না, আপনার পরিচিত কি না, আপনাদের কোনও সাধারণ গ্রুপ আছে কি না এবং তিনি অন্য কোনও দেশের কি না— যাতে আপনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, আপনি উত্তর দেবেন কি না ৷"
তবে, ইন্টারনেট ফ্রিডম ফাউন্ডেশন (আইএফএফ) কেন্দ্রীয় সরকারের এই নির্দেশ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং বলেছে, হোয়াটসঅ্যাপকে পাঠানো এই নোটিশের কোনও স্পষ্ট আইনি ভিত্তি নেই ৷
সোশাল মিডিয়ায় দেওয়া এক পোস্টে আইএফএফ আরও লিখেছে, "এই নোটিশে একটি বৈধ ফিচার চালু করার বিষয়টিকে এমন ভুল ভাবে দেখানো হয়েছে, যার ফলে কোম্পানিকে কৈফিয়ত দিতে হবে ৷ এটি স্বাভাবিক আইনি অবস্থানের ঠিক বিপরীত; বিশেষত, যখন এ ধরনের কোনও স্পষ্ট আইনি ক্ষমতা বা বিধানের অস্তিত্বই নেই ৷ তথ্য় ও প্রযুক্তি মন্ত্রক (MeitY) এমন কোনও নিয়মের উল্লেখ করতে পারেনি যা তাদের কোনও পণ্যের ফিচার বাজারে আসার আগেই অনুমোদন করার বা তা প্রত্যাহার করার নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা দেয়— কারণ বাস্তবে এমন কোনও নিয়ম নেই, এবং তারা যেসব নিয়মের কথা উল্লেখ করেছে, সেগুলির মধ্যেও এই ক্ষমতা নিহিত নেই ৷"