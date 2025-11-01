ইস্তাহার প্রকাশে নীতিশকে বলতে না দেওয়া বিহারের অপমান, দাবি কংগ্রেসের

ইস্তাহার প্রকাশে নীতিশকে বলতে না দেওয়া বিহারের অপমান, দাবি কংগ্রেসের
এনডিএ নেতাদের রিপোর্ট কার্ড দিয়ে তাদের সাংবাদিক সম্মেলন শুরু করা উচিত ছিল বলেও দাবি করেছেন অশোক গেহলত ৷
By PTI
Published : November 1, 2025 at 12:38 PM IST
পটনা, 31 অক্টোবর: রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে এনডিএ জোটের ইস্তাহার প্রকাশ অনুষ্ঠানে কিছু বলতেই দেওয়া হল না মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারকে ! আর তা নিয়েই এনডিএ নেতাদের তীব্র সমালোচনা করল কংগ্রেস। কংগ্রেসের অভিযোগ, এই দৃশ্য আসলে বিহার এবং বিহারিদের অপমান করার সামিল।
শুক্রবার বিহারে ইস্তাহার প্রকাশ করেছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট ৷ যেখানে এক কোটি চাকরির পাশাপাশি একাধিক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে ৷ এরপরই সাংবাদিক বৈঠকে কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা অশোক গেহলত দাবি করেছেন যে, এনডিএ-র সেই ইস্তাহার প্রকাশ অনুষ্ঠানটি মাত্র 26 সেকেন্ডের ছিল ৷ কারণ হিসাবে কংগ্রেস নেতার ব্যাখ্যা, এনডিএ নেতারা বিহারে তাদের 20 বছরের শাসনকাল সম্পর্কে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখোমুখি হতে ভয় পান।
মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার, উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী, বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, জিতন রাম মাঝি, চিরাগ পাসোয়ান এবং জোটের অন্যান্য শরিক নেতারা এক মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে এনডিএ-র ইস্তাহার প্রকাশ করেন। এরপর সকলেই অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করেন ৷ উপমুখ্যমন্ত্রী ছাড়া কার্যত কেউই কোনও কথা বলেননি ৷ সম্রাট চৌধুরীও সেখানে উপস্থিত সাংবাদিকদের কয়েকটি প্রশ্নের মাত্র উত্তর দিয়েছেন। ইস্তাহার প্রকাশ মঞ্চ থেকে জানানো হয় যে, নির্বাচন-সম্পর্কিত বেশ কিছু ব্যস্ততা থাকার জন্যই নেতাদের চলে যেতে হবে।
অশোক গেহলত বলেন, "এনডিএ নেতারা মাত্র 26 সেকেন্ডের জন্য এসেছিলেন। তাঁরা আসলে ইস্তাহার এবং সাংবাদিকদের তাদের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে ভয় পেয়েছিলেন ৷" ইস্তাহার প্রকাশের সময় মুখ্যমন্ত্রীকেও কথা বলতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ গেহলতের ৷ তাঁর কথায়, "মুখ্যমন্ত্রী হয়তো এই বিষয়ে কথা বলার অবস্থানে নেই।" কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ অখিলেশ প্রসাদ সিং বলেন, "নীতিশ কুমারকে ইস্তাহার সম্পর্কে কথা বলতে দেওয়া হয়নি। এটি বিহার এবং বিহারিদের প্রতি অসম্মানজনক।"
এনডিএ ইস্তাহারে এক কোটি যুবকের জন্য চাকরি, এক কোটি 'লক্ষপতি দিদি' তৈরি, আরও চারটি শহরে মেট্রো পরিষেবা, সাতটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সাতটি এক্সপ্রেসওয়ে, 10টি শিল্প পার্ক, কেজি থেকে পিজি পর্যন্ত বিনামূল্যে মানসম্পন্ন শিক্ষা এবং উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারী তপশিলি জাতি শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতি মাসে 2000 টাকা সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। গেহলত বলেন, "এনডিএ-র ইস্তাহার মিথ্যার একটি ধারাপাত। আমরা জনসভায় এটি তুলে ধরব এবং এনডিএ-র 20 বছরের শাসনের রিপোর্ট কার্ডও চাইব ৷" এনডিএ নেতাদের রিপোর্ট কার্ড দিয়ে তাদের সাংবাদিক সম্মেলন শুরু করা উচিত ছিল বলেও দাবি করেছেন গেহলত ৷
ইস্তাহারের প্রতিক্রিয়ায় আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব এটিকে এনডিএ-র 'জুমলা পত্র' বলেছেন। তিনি বলেন, "আসলে, এটিকে 'ভুয়ো পত্র' বলা উচিত, কারণ ক্ষমতাসীন জোটের নেতারা গত 20 বছরে বিহারের জনগণের জন্য কিছুই করেননি ৷ সবেতেই তারা ব্যর্থ হয়েছেন। তাদের জনগণের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত ৷ তাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার মতো কিছুই ছিল না, যে কারণে এটি মাত্র 30 সেকেন্ডের জন্য ছিল ৷"