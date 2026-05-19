নরওয়ে সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তর না-দিয়ে মঞ্চ ছাড়লেন মোদি, তোপ কংগ্রেসের

নরওয়েতে সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তর দেননি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এই ঘটনা ঘিরে তর্ক-বিতর্কে উত্তপ্ত দেশের রাজনীতি ৷ ভারতের মানবিক অধিকার নিয়ে প্রশ্ন সাংবাদিকের ৷

By PTI

Published : May 19, 2026 at 4:00 PM IST

নয়াদিল্লি, 19 মে: সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তর না-দিয়ে নরওয়ের মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ঘটনায় কংগ্রেসের তীব্র কটাক্ষের মুখে পড়লেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ নরওয়ে সফরে গিয়ে গতকাল সেদেশের প্রধানমন্ত্রী জোনাস গাহর স্টোরের সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক বৈঠক করেন মোদির ৷ শেষে কোনও সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তর না-দিয়ে বেরিয়ে যান প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷

এই ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন তুলে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন নরওয়ের ওই সাংবাদিক হেলে লিং ৷ তাঁর পোস্টটি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে পাল্টা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি লিখেছেন, "যদি লুকনোর কিছু না-থাকে, তাহলে ভয় পাওয়ারও কিছু নেই ৷ প্রশ্নের জেরে একজন আতঙ্কিত প্রধানমন্ত্রী যখন পালিয়ে যান, তখন সেই আপস করা প্রধানমন্ত্রীকে দেখে বিশ্বের কাছে ভারতের কী ভাবমূর্তি তৈরি হয় ?"

নরওয়েতে যৌথ সাংবাদিক বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যখন মঞ্চ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন তখন সাংবাদিক হেলে লিং তাঁকে প্রশ্ন করেন, "আপনি কোনও প্রশ্নের উত্তর না-দিয়ে চলে যাচ্ছেন কেন ?" এই দৃশ্যের ভিডিয়োটি পোস্ট করে লিং তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যে আমার কোনও প্রশ্নের উত্তর দেবেন না, সেটা আমি আন্দাজ করেছিলাম ৷ ওনার উত্তরের আশা করিনি ৷"

এই প্রসঙ্গে সাংবাদিকতার স্বাধীনতার প্রসঙ্গ টেনে হেলে লিং লিখেছেন, "বিশ্বের প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্স-এ নরওয়ের স্থান সবার উপরে ৷ আর ভারত 157তম স্থানে ৷ তাদের প্রতিযোগিতা প্যালেস্তাইন, এমিরেটস এবং কিউবার মতো দেশের সঙ্গে ৷ যে দেশের সঙ্গে আমাদের সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে উঠছে, সেই দেশকে প্রশ্ন করাটা আমাদের কাজ ৷"

এদিকে যৌথ সাংবাদিক বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে এগিয়ে দিতে যান নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী জোনাস ৷ ফিরে এসে তিনি একা সাংবাদিকদের সঙ্গে বৈঠক করে তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দেন ৷

নরওয়ের সাংবাদিক হেলে লিংয়ের পোস্টের পর নরওয়েতে ভারতের দূতাবাস তাঁকে ব়্যাডিসন ব্লু প্লাজা হোটেলে আমন্ত্রণ জানায় ৷ স্থানীয় সময় রাত 9.30টার সময় প্রধানমন্ত্রীর সফর নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন বিদেশ সচিব (পশ্চিম) সিবি জর্জ ৷ সেখানে হেলে লিংকে প্রশ্ন করার জন্য স্বাগত জানানো হয় ৷

এই ঘটনার রেশ চলে বিদেশ সিবি জর্জের সাংবাদিক বৈঠকেও ৷ হেলে লিং ভারতের প্রতিনিধিদের প্রশ্ন করেন, "আমরা আপনাদের (ভারতকে) কেন বিশ্বাস করব ? আপনাদের দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন কি বন্ধ হবে, আপনারা এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন ?" তাঁর দ্বিতীয় প্রশ্ন, "প্রধানমন্ত্রী কি ভবিষ্যতে ভারতীয় সাংবাদিকদের সমালোচনামূলক প্রশ্নের উত্তর দেবেন ?"

এই দু'টি প্রশ্নে না-থেমে আরও প্রশ্ন করার চেষ্টা করেন সাংবাদিক হেলে ৷ তখন তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল কঠিন স্বরে বলেন, "আমি এই সাংবাদিক বৈঠক পরিচালনা করছি ৷"

নরওয়ে তথা বিশ্ব কেন ভারতকে বিশ্বাস করবে- এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বিদেশ সচিব (ওয়েস্ট) সিবি জর্জ কোভিড অতিমারির সময় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভ্যাকসিন পাঠানোর বিষয় তুলে ধরেন ৷ ভারত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "একটা দেশের চারটি বিষয় থাকে- জনসংখ্যা, প্রশাসন, সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক অখণ্ডতা ৷ আমরা পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন এক সভ্যতা এবং এর জন্য আমরা গর্বিত ৷ আমাদের ধারাবাহিক সভ্যতার বিশ্বে অবদান রয়েছে ৷ চারদিকে দেখুন, ভারত সর্বত্র যুক্ত ৷"

বিদেশ সচিবের বলার মাঝে নরওয়ের সাংবাদিক হেলে বাধা দিলে সিবি জর্জ ক্ষুব্ধ হন এবং বলেন, "আমাকে বলতে দিন ৷" এইভাবে একাধিক বার হেলে লিংয়ের বাধার মুখে পড়েন প্রধানমন্ত্রীর নরওয়ে সফরের সেক্রেটারি-ইন-চার্জ ৷

জর্জ বলেন, "কোভিডের সময় সারা বিশ্ব ভুগেছে ৷ আমরা বলিনি যে আমরা গুহায় লুকিয়ে পড়ব ৷ আমরা বিশ্বকে সাহায্য করেছি ৷ একশোটিরও বেশি দেশকে ভ্যাকসিন সরবরাহ করেছি ৷ আমাদের এই পদক্ষেপ সারা বিশ্বে প্রশংসা পেয়েছে ৷ এটাই ভারতকে বিশ্বাসযোগ্যতার স্থানে পৌঁছে দিয়েছে ৷ আমরা 150টি দেশে ওষুধ সরবরাহ করেছি ৷ এই জন্য বিশ্ব আমাদের বিশ্বাস করবে ৷ সদ্য রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের পর 2023 সালে আমরা জি-20 শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করেছিলাম ৷ আফ্রিকান ইউনিয়নকে জি-20 গোষ্ঠীর স্থায়ী সদস্য হিসাবে নির্বাচিত করেছে ভারত ৷ সম্প্রতি এআই সম্মেলন হয়েছে ভারতে ৷ আমাদের প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছেন, আমরা মানবকেন্দ্রিক এআই চাই, যা সমগ্র মানব সভ্যতাকে সাহায্য করবে ৷"

এদিকে বৈঠকের মাঝপথে বেরিয়ে যান হেলে লিং ৷ বিদেশ সচিব বলতে থাকেন, "আমাদের ভারতে সংবিধান আছে ৷ ভারত বিশ্বে বৃহত্তম গণতন্ত্র ৷ শেষবার যখন ভারতে নির্বাচন হয়, তখন 100 কোটিরও বেশি মানুষ তাতে অংশ নিয়েছিল ৷ গণতন্ত্রের উৎসবের উদযাপন হয়েছে ভারতে ৷ বিশ্বের খুব কম দেশে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতার হস্তান্তর হয়, ভারতে সেটা হয়েছে ৷" তিনি মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের কথা তুলে ধরেন ৷ সংবিধানের প্রস্তাবনা শোনান সাংবাদিকদের ৷

জর্জ আরও বলেন, "সংবিধান মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে ৷ প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিক সংবিধানকে শ্রদ্ধা করে ৷ "আমরা বিশ্বের জনসংখ্যার এক-ষষ্ঠাংশ ৷ কিন্তু বিশ্বের সমস্যার এক-ষষ্ঠাংশ নই ৷"

উপস্থিত সাংবাদিকদের উদ্দেশে করে জর্জ বলেন, "আপনারা যাঁরা এখানে আছেন, আপনারা জানেন, সন্ধ্যায় কত ব্রেকিং নিউজ হয় ? শুধু দিল্লিতে কমপক্ষে 200টি ভারতীয় চ্যানেল আছে ৷ ইংরেজি, হিন্দি এবং আরও বহু ভাষার ৷ ভারত কত বিশাল, ব্যাপক, তার কোনও আন্দাজই অনেকেরই নেই ৷ উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত কয়েকটি এনজিও কী খবর ছাপাল, সেগুলো দেখে এসে প্রশ্ন করে, এগুলো নিয়ে কিছু বলার নেই ৷ আমরা গর্বিত গণতন্ত্র ৷ কয়েকশো বছর ধরে আমরা গণতান্ত্রিক ৷ বহু দেশেই একটি ধর্ম রয়েছে ৷ আমাদের সেটা নেই ৷ আমরা কোনও এথনিক ক্লিনজিং করিনি ৷"

