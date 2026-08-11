ঝাড়খণ্ডে ছাত্রদের পুলিশি আগ্রাসনের প্রতিবাদে বনধ বিজেপির ! পশ্চিমবঙ্গ থেকে কর্মী আনা হচ্ছে ; কংগ্রেসের তিরে বিদ্ধ পদ্ম
উলটপুরাণ ৷ ছাত্র বিক্ষোভে যোগ দিতে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ঝাড়খণ্ডে বিজেপি যুব মোর্চার সদস্যদের পাঠানো হচ্ছে বলে কংগ্রেসের অভিযোগ ।
By PTI
Published : August 11, 2026 at 1:14 PM IST
রাঁচি ও নয়াদিল্লি, 11 অগস্ট: ঝাড়খণ্ডে বিধানসভা অভিযান আটকাতে ছাত্রদের উপর বলপ্রয়োগের অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে ৷ সেই ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার রাজ্যজুড়ে বনধ পালন করছে গেরুয়া শিবির ৷ আর ঠিক সেই সময় কংগ্রেস অভিযোগ করেছে, বিজেপি যুব মোর্চার কিছু সদস্যকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ট্রাকে করে ঝাড়খণ্ডে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ।
এর আগে পশ্চিমবঙ্গে যখন তৃণমূল ক্ষমতায় ছিল তখন বারবার অভিযোগ করা হয়েছে, বিহার-ঝাড়খণ্ড থেকে বাংলায় লোক নিয়ে এসে অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করছে বিজেপি ৷ আর এবার পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ক্ষমতায় আসতেই উলটপুরাণ ৷ কংগ্রেসের অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গ থেকে ট্রাকে করে ঝাড়খণ্ডে লোক নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ৷ হাত শিবিরের এই অভিযোগকে ঘিরে শোরগোল দেশের রাজনীতিতে ।
নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগে ঝাড়খণ্ডে আন্দোলন করছেন চাকরিপ্রার্থীরা ৷ সেই আন্দোলন মঙ্গলবার 18তম দিনে পড়ল ৷ এর আগে সোমবার আন্দোলনকারীদের তরফে বিধানসভা অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু বিধানসভা অভিযানে আটকাতে ছাত্রদের উপর জলকামান থেকে শুরু করে কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার এমনকী লাঠিচার্জ করারও অভিযোগ ঝাড়খণ্ড সরকারের বিরুদ্ধে ।
চাকরিপ্রার্থীদের উপর পুলিশের পদক্ষেপের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন অংশে রাজ্যব্যাপী বনধ পালন করছে বিজেপি ৷ যার ফলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়েছে । রাঁচি এবং অন্য বেশ কয়েকটি শহরে বেশিরভাগ স্কুল ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ এবং যানবাহন চলাচলও খুবই কম । পুলিশ জানিয়েছে, বিজেপি কর্মীরা রাঁচির কিশোরগঞ্জ, আর্গোরা এবং কাঙ্কে এলাকায় রাস্তা অবরোধ করেছে । তাঁরা হরমু চক এবং কিশোরগঞ্জ চকে টায়ারও পুড়িয়েছেন । বিক্ষোভের আঁচ গিয়ে পড়েছে দিল্লিতেও ।
বিজেপির রাজ্য সভাপতি আদিত্য সাহু বলেন, "সোমবার রাঁচিতে বিক্ষোভকারী ছাত্রদের উপর পুলিশ জলকামান, কাঁদানে গ্যাস ও লাঠিচার্জ করার পর এই বনধের ডাক দেওয়া হয় । সকাল 8টা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত এই বনধ পালিত হবে এবং জরুরি পরিষেবা এর আওতার বাইরে রাখা হয়েছে ।"
ঝাড়খণ্ড পাবলিক সার্ভিস কমিশন (জেপিএসসি) এবং ঝাড়খণ্ড স্টাফ সিলেকশন কমিশন (জেএসএসসি) দ্বারা পরিচালিত নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ ৷ পরীক্ষা বাতিল থেকে সিবিআই তদন্তের দাবিতে বিক্ষোভ করছেন ছাত্ররা ৷ বিজেপি এই আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছে । অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সদস্যরা ছাত্রদের উপর পুলিশের বলপ্রয়োগের তীব্র নিন্দা করেছে ৷ তাঁরা এদিন একটি বিধানসভা অভিযানেরও ডাক দেন । তাঁদের পুরনো বিধানসভা থেকে নতুন বিধানসভা চত্বর পর্যন্ত মিছিলটি করার কথা ।
ছাত্রদের উপর বলপ্রয়োগ ঘটনায় সরব হয়েছে রাজ্যের শাসকদল তথা ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার শরিক দল কংগ্রেস । পুলিশি অতিসক্রিয়তায় বিরোধিতা করে সোমবার সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ আর তারপরে এই ছাত্র আন্দোলনক বড় করে দেখানোর পিছনে বিজেপির হাত দেখছে কংগ্রেস ৷ মঙ্গলবার কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কে সি ভেনুগোপাল একটি ভিডিয়ো ক্লিপ শেয়ার করেছেন, যেখানে ঝাড়খণ্ডের ছাত্র বিক্ষোভে অংশ নিতে বিজেপির পক্ষ থেকে যুবকদের পাঠানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে ।
সোশাল মিডিয়া পোস্টে ভেনুগোপাল বলেন, "দেখুন নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শাহের রাজনৈতিক দৈনতার আরও একটি উদাহরণ । বিজেপি যুব মোর্চার কিছু ছেলেকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ট্রাকে করে ঝাড়খণ্ডে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং সেখানে চলা ছাত্র আন্দোলনকে ভিন্ন রং দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে । বিজেপি মনে করছে এভাবে ঝাড়খণ্ডের আন্দোলনকে বড় করে দেখিয়ে তাদের বিরুদ্ধে তৈরি হওয়া জনরোষের হাত থেকে রক্ষা পাবে । মোদিজি, ভারতের মানুষকে বোকা ভাবা এবং তাদের সঙ্গে বোকার মতো আচরণ করা বন্ধ করুন ।"
ভেনুগোপাল আরও বলেন, "গত মাসে(দিল্লিতে ছাত্র আন্দোলন) যা ঘটেছে তা ছিল কেবল একটি ট্রেলার ছিল ৷ যুবক-যুবতী ও ছাত্রছাত্রীরা খুব ভালো করেই জানেন যে মোদি এবং তাঁর সরকারের ব্যর্থ নীতিই তাঁদের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করেছে । সুতরাং, ঝাড়খণ্ডের যুবকদের আড়ালে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা বন্ধ করুন । এই দেশে আপনাদের এই ধরনের ষড়যন্ত্রের আর কোনও স্থান নেই ।"
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