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ঝাড়খণ্ডে ছাত্রদের পুলিশি আগ্রাসনের প্রতিবাদে বনধ বিজেপির ! পশ্চিমবঙ্গ থেকে কর্মী আনা হচ্ছে ; কংগ্রেসের তিরে বিদ্ধ পদ্ম

উলটপুরাণ ৷ ছাত্র বিক্ষোভে যোগ দিতে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ঝাড়খণ্ডে বিজেপি যুব মোর্চার সদস্যদের পাঠানো হচ্ছে বলে কংগ্রেসের অভিযোগ ।

Jharkhand student protest
ঝাড়খণ্ডে ছাত্রদের পুলিশি বলপ্রয়োগের প্রতিবাদে বনধ পালন বিজেপির (ইটিভি ভারত)
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By PTI

Published : August 11, 2026 at 1:14 PM IST

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রাঁচি ও নয়াদিল্লি, 11 অগস্ট: ঝাড়খণ্ডে বিধানসভা অভিযান আটকাতে ছাত্রদের উপর বলপ্রয়োগের অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে ৷ সেই ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার রাজ্যজুড়ে বনধ পালন করছে গেরুয়া শিবির ৷ আর ঠিক সেই সময় কংগ্রেস অভিযোগ করেছে, বিজেপি যুব মোর্চার কিছু সদস্যকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ট্রাকে করে ঝাড়খণ্ডে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ।

এর আগে পশ্চিমবঙ্গে যখন তৃণমূল ক্ষমতায় ছিল তখন বারবার অভিযোগ করা হয়েছে, বিহার-ঝাড়খণ্ড থেকে বাংলায় লোক নিয়ে এসে অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করছে বিজেপি ৷ আর এবার পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ক্ষমতায় আসতেই উলটপুরাণ ৷ কংগ্রেসের অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গ থেকে ট্রাকে করে ঝাড়খণ্ডে লোক নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ৷ হাত শিবিরের এই অভিযোগকে ঘিরে শোরগোল দেশের রাজনীতিতে ।

Jharkhand student protest
রাজ্যব্যাপী বনধ পালন করছে বিজেপি (ইটিভি ভারত)

নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগে ঝাড়খণ্ডে আন্দোলন করছেন চাকরিপ্রার্থীরা ৷ সেই আন্দোলন মঙ্গলবার 18তম দিনে পড়ল ৷ এর আগে সোমবার আন্দোলনকারীদের তরফে বিধানসভা অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু বিধানসভা অভিযানে আটকাতে ছাত্রদের উপর জলকামান থেকে শুরু করে কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার এমনকী লাঠিচার্জ করারও অভিযোগ ঝাড়খণ্ড সরকারের বিরুদ্ধে ।

Jharkhand student protest
রাস্তা অবরোধ করে বনধ পালন (ইটিভি ভারত)

চাকরিপ্রার্থীদের উপর পুলিশের পদক্ষেপের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন অংশে রাজ্যব্যাপী বনধ পালন করছে বিজেপি ৷ যার ফলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়েছে । রাঁচি এবং অন্য বেশ কয়েকটি শহরে বেশিরভাগ স্কুল ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ এবং যানবাহন চলাচলও খুবই কম । পুলিশ জানিয়েছে, বিজেপি কর্মীরা রাঁচির কিশোরগঞ্জ, আর্গোরা এবং কাঙ্কে এলাকায় রাস্তা অবরোধ করেছে । তাঁরা হরমু চক এবং কিশোরগঞ্জ চকে টায়ারও পুড়িয়েছেন । বিক্ষোভের আঁচ গিয়ে পড়েছে দিল্লিতেও ।

Jharkhand student protest
টায়ারও পুড়িয়েছেন বিজেপি কর্মীরা (ইটিভি ভারত)

বিজেপির রাজ্য সভাপতি আদিত্য সাহু বলেন, "সোমবার রাঁচিতে বিক্ষোভকারী ছাত্রদের উপর পুলিশ জলকামান, কাঁদানে গ্যাস ও লাঠিচার্জ করার পর এই বনধের ডাক দেওয়া হয় । সকাল 8টা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত এই বনধ পালিত হবে এবং জরুরি পরিষেবা এর আওতার বাইরে রাখা হয়েছে ।"

Jharkhand student protest
বিধানসভা অভিযানে এবিভিপি (ছবি সূত্র-পিটিআই)

ঝাড়খণ্ড পাবলিক সার্ভিস কমিশন (জেপিএসসি) এবং ঝাড়খণ্ড স্টাফ সিলেকশন কমিশন (জেএসএসসি) দ্বারা পরিচালিত নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ ৷ পরীক্ষা বাতিল থেকে সিবিআই তদন্তের দাবিতে বিক্ষোভ করছেন ছাত্ররা ৷ বিজেপি এই আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছে । অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সদস্যরা ছাত্রদের উপর পুলিশের বলপ্রয়োগের তীব্র নিন্দা করেছে ৷ তাঁরা এদিন একটি বিধানসভা অভিযানেরও ডাক দেন । তাঁদের পুরনো বিধানসভা থেকে নতুন বিধানসভা চত্বর পর্যন্ত মিছিলটি করার কথা ।

Jharkhand student protest
বিধানসভা অভিযানে এবিভিপি (ছবি সূত্র-পিটিআই)

ছাত্রদের উপর বলপ্রয়োগ ঘটনায় সরব হয়েছে রাজ্যের শাসকদল তথা ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার শরিক দল কংগ্রেস । পুলিশি অতিসক্রিয়তায় বিরোধিতা করে সোমবার সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ আর তারপরে এই ছাত্র আন্দোলনক বড় করে দেখানোর পিছনে বিজেপির হাত দেখছে কংগ্রেস ৷ মঙ্গলবার কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কে সি ভেনুগোপাল একটি ভিডিয়ো ক্লিপ শেয়ার করেছেন, যেখানে ঝাড়খণ্ডের ছাত্র বিক্ষোভে অংশ নিতে বিজেপির পক্ষ থেকে যুবকদের পাঠানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে ।

সোশাল মিডিয়া পোস্টে ভেনুগোপাল বলেন, "দেখুন নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শাহের রাজনৈতিক দৈনতার আরও একটি উদাহরণ । বিজেপি যুব মোর্চার কিছু ছেলেকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ট্রাকে করে ঝাড়খণ্ডে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং সেখানে চলা ছাত্র আন্দোলনকে ভিন্ন রং দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে । বিজেপি মনে করছে এভাবে ঝাড়খণ্ডের আন্দোলনকে বড় করে দেখিয়ে তাদের বিরুদ্ধে তৈরি হওয়া জনরোষের হাত থেকে রক্ষা পাবে । মোদিজি, ভারতের মানুষকে বোকা ভাবা এবং তাদের সঙ্গে বোকার মতো আচরণ করা বন্ধ করুন ।"

ভেনুগোপাল আরও বলেন, "গত মাসে(দিল্লিতে ছাত্র আন্দোলন) যা ঘটেছে তা ছিল কেবল একটি ট্রেলার ছিল ৷ যুবক-যুবতী ও ছাত্রছাত্রীরা খুব ভালো করেই জানেন যে মোদি এবং তাঁর সরকারের ব্যর্থ নীতিই তাঁদের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করেছে । সুতরাং, ঝাড়খণ্ডের যুবকদের আড়ালে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা বন্ধ করুন । এই দেশে আপনাদের এই ধরনের ষড়যন্ত্রের আর কোনও স্থান নেই ।"

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STUDENT PROTEST
STUDENT PROTEST IN JHARKHAND
ঝাড়খণ্ডে ছাত্র আন্দোলন
ছাত্র আন্দোলন
JHARKHAND STUDENT PROTEST

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