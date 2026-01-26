কেদারনাথ, বদ্রীনাথ-সহ বেশকিছু মন্দিরে অ-হিন্দুদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা !
অ-হিন্দুদের বদ্রীনাথ এবং কেদারনাথ মন্দির-সহ বেশকিছু মন্দিরে প্রবেশ করা যাবে না ৷ মন্দির কমিটির আসন্ন বোর্ড সভায় পাশ হতে চলেছে এই প্রস্তাব ৷
দেরাদুন, 26 জানুয়ারি: কেদার ও বদ্রীনাথ মন্দির ভক্তকুলের কাছে অত্যন্ত দর্শনীয় ও পুণ্যস্থান ৷ মন্দির খোলা থাকাকালীন প্রতিদিন হাজার হাজার ভক্তের সমাগম হয় সেখানে ৷ পর্যটন কেন্দ্র হলেও, জায়গাটির সঙ্গে জড়িয়ে হিন্দুর ধর্মের আবেগ ৷ সম্প্রতি বদ্রী-কেদার মন্দির কমিটির (BKTC) সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এবার থেকে আর অ-হিন্দুদের প্রবেশ করা যাবে না ৷ শুধু এই দুই মন্দিরে যে নিষেধাজ্ঞা আসতে চলেছে এমনটা নয়, আরও বেশকিছু মন্দিরে প্রবেশ করতে গেলে হিন্দু হতে হবে ৷
এই মন্দিরগুলি হল বদ্রী-কেদার মন্দির কমিটির আওতাধীন যে সকল মন্দির রয়েছে সেগুলি ৷ মন্দির কমিটির হেমন্ত দ্বিবেদী জানিয়েছেন, আসন্ন বোর্ড সভায় এই বিষয়ে একটি প্রস্তাব পাশ হতে চলেছে ৷ রবিবার অনুষ্ঠিত শ্রী গঙ্গোত্রী মন্দির কমিটির সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । এই নিষেধাজ্ঞা কেবল গঙ্গোত্রী ধামেই নয়, গঙ্গার উৎপত্তিস্থলেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হতে চলেছে ৷
বিজেপির বর্ষীয়ান নেতা তথা মন্দির কমিটির সভাপতি হেমন্ত দ্বিবেদীর কথায়, "দেবভূমি উত্তরাখণ্ডের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখযোগ্যভাবে, কেদারখণ্ড থেকে মানসখণ্ড পর্যন্ত যে মন্দির রয়েছে সেখানে অ-হিন্দুদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ৷ কিন্তু বিরোধী তথা অ-বিজেপি সরকারের আমলে এই ঐতিহ্যে লঙ্ঘন হচ্ছে ৷ এরপরও যদি সেখানে অ-হিন্দুদের প্রবেশ হয় তাহলে যথাযথ পদক্ষেপ করা হবে।" এই দুই প্রাচীন মন্দিরে অ-হিন্দুদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা নিয়ে পুষ্কর সিং ধামি বলেন, "দেবভূমি উত্তরাখণ্ডের সব তীর্থস্থানে যা ব্যবস্থা নেওয়া হবে তা মন্দির কমিটি ও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেই নেওয়া হবে।"
উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামির নির্দেশে রাজ্যজুড়ে অবৈধ মন্দির সরানোর পদক্ষেপেরও প্রশংসা করেছেন BKTC সভাপতি । বিষয়টিকে উত্তরাখণ্ডের ধর্মীয় পরিচয়, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং আইনশৃঙ্খলা জোরদার করার দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করছেন হেমন্ত দ্বিবেদী। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার ও BKTC-র মধ্যে আরও ভালো সমন্বয়ের ফলে দেবভূমি উত্তরাখণ্ডের পবিত্রতা এবং ঐতিহ্য আরও বেশি সুরক্ষিত হবে। মন্দির কমিটি সেই পদক্ষেপই করতে চলেছে ৷
এখন বন্ধ রয়েছে কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ মন্দিরের দরজা। আগামী এপ্রিল খুলবে বদ্রীনাথ মন্দিরের দরজা । আর কেদারনাথ মন্দিরের দ্বার খোলার তারিখ জানা যাবে মহা শিবরাত্রির দিন। এর আগে হরিদ্বারে গঙ্গার ঘাটের কাছে, একাধিক প্ল্যাকার্ড দেখা যায়। সেখানেও লেখা ছিল, হর-কি-পৌরিতে অ-হিন্দুদের প্রবেশ নিষেধ।
