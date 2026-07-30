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ঐশী ঘোষের বিরুদ্ধে জামিন-অযোগ্য পরোয়ানা খারিজ; 1000 টাকা জরিমানা

গত 29 জুলাই আদালত ঐশীর বিরুদ্ধে জারি করা জামিন-অযোগ্য পরোয়ানাটির কার্যকারিতা বৃহস্পতিবার পর্যন্ত স্থগিত রেখেছিল আদালত ৷

Aishe Ghosh warrant quashed
ঐশী ঘোষের বিরুদ্ধে জামিন-অযোগ্য পরোয়ানা খারিজ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 30, 2026 at 5:34 PM IST

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নয়াদিল্লি, 30 জুলাই: 2021 সালের একটি বিক্ষোভের ঘটনায় দায়ের করা এফআইআর-এর প্রেক্ষিতে জেএনইউ ছাত্র সংসদের প্রাক্তন সভানেত্রী তথা বাম ছাত্র সংগঠন এসএফআই (SFI)-এর যুগ্ম সম্পাদক ঐশী ঘোষের বিরুদ্ধে জারি করা জামিন-অযোগ্য পরোয়ানা বাতিল করে দিল দিল্লির পাতিয়ালা হাউস কোর্ট। জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (প্রথম) বিজয়শ্রী রাঠোর ঐশীকে 1000 টাকা জরিমানা করেছেন ৷ একই সঙ্গে, ভবিষ্যতে শুনানির সময় আদালতে তাঁকে উপস্থিত থাকার কথাও বলেছেন ৷

উল্লেখ্য, গত 29 জুলাই আদালত ঐশীর বিরুদ্ধে জারি করা জামিন-অযোগ্য পরোয়ানাটির কার্যকারিতা এদিন পর্যন্ত স্থগিত রেখেছিল আদালত ৷ তাঁকে 30 জুলাই সশরীরে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। ঐশীর তরফে আইনজীবী কেএন জয়শঙ্কর, সুভাষচন্দ্রন কে আর এবং জাইমন অ্যান্ড্রুজ জানিয়েছেন যে, জামিন-অযোগ্য পরোয়ানাটি 11 এপ্রিল জারি করা হয়েছিল ৷ আইনজীবীরা জানান, তাঁর বিরুদ্ধে পরোয়ানা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি কারণ নথিবদ্ধ ঠিকানায় তাঁকে পাওয়া যায়নি ৷ যদিও ফোনে তাঁকে এ বিষয়ে জানানো হয়েছিল।

এরপর আদালত 30 জুলাই তাঁর হাজিরার জন্য জামিন-অযোগ্য পরোয়ানা জারি করে। বস্তুত, এই মামলায় ঐশীকে গ্রেফতার করতে 28 জুলাই পুলিশ সিপিএম-এর দিল্লি অফিসে গিয়েছিল ৷ সেখানে সিপিএম নেতা ও পুলিশের মধ্যে বচসাও হয় একপ্রস্থ। সিপিএম নেতাদের অভিযোগ, সাম্প্রতিক যন্তর মন্তরের বিক্ষোভে অংশ নেওয়ার কারণেই পুলিশ ঐশীকে গ্রেফতার করতে গিয়েছিল।

দিল্লির বঙ্গ ভবনে 2021 সালে হওয়া একটি বিক্ষোভের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই মামলাটি দায়ের করা হয়েছিল ৷ সেই সময় ভারতীয় দণ্ডবিধির (IPC) 188 ও 447 ধারায় ঐশীর বিরুদ্ধে এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়। ঐশী 2021 সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএম প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও পরাজিত হন। তিনি প্রথম দিন থেকেই 'ককরোচ জনতা পার্টি' (Cockroach Janta Party) বিক্ষোভে অংশ নিয়েছিলেন।

TAGGED:

PATIALA HOUSE COURT AISHE GHOSH
NONBAILABLE WARRANT AGAINST AISHE
ঐশী ঘোষ
জামিন অযোগ্য পরোয়ানা খারিজ
AISHE GHOSH WARRANT QUASHED

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