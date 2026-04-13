কর্মীদের বেতন বৃদ্ধির দাবি বিক্ষোভ, উত্তাল নয়ডা; অবরোধ ও অগ্নিসংযোগ

কর্মীদের বেতন বৃদ্ধির দাবি বিক্ষোভ, উত্তাল নয়ডা; অবরোধ ও অগ্নিসংযোগ
বকেয়া বেতন পরিশোধ, ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়ন এবং বর্ধিত বেতন কাঠামোর দাবিতে বিক্ষোভে উত্তাল নয়ডা ৷ বিভিন্ন কোম্পানির কর্মীরা রাস্তা অবরোধ ও গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করেন ৷
Published : April 13, 2026 at 2:46 PM IST
নয়ডা/নয়াদিল্লি, 13 এপ্রিল: বেতন বৃদ্ধির দাবিতে কর্মী বিক্ষোভে উত্তাল উত্তরপ্রদেশের নয়ডা এবং গ্রেটার নয়ডা ৷ বিভিন্ন কোম্পানির কর্মীরা বকেয়া বেতন পরিশোধ, ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়ন এবং বর্ধিত বেতন কাঠামোর দাবিতে সরব হয়েছেন ৷ প্রথমে তাঁরা প্ল্যাকার্ড হাতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন শুরু করলেও পরবর্তীতে তা ব্যাপক আকার ধারণ করে। পুলিশ দিল্লি-নয়ডা সীমানা বন্ধ করে দেয় ৷
নয়ডা ফেজ-2 এলাকায় পরিস্থিতি অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। কর্মীরা বেতন বৃদ্ধির দাবিতে সমবেত হলেও শীঘ্রই তাঁরা আগ্রাসী হয়ে ওঠেন ৷ পথ অবরোধের পাশাপাশি গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করেন বিক্ষোভকারীরা ৷ পুলিশ তাঁদের শান্ত করার চেষ্টা করলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে ৷ হাজার হাজার কর্মী রাজপথ দখল করায় চরম উত্তেজনা ছড়ায় ৷
বিক্ষোভ দ্রুত অন্যান্য এলাকাতেও ছড়িয়ে পড়ে ৷ মাদারসন (Motherson) কোম্পানির অদূরে সেক্টর 84-তে বিক্ষোভকারী ভাঙচুর চালায় এবং বেশ কিছু যানবাহনে আগুন ধরিয়ে দেয় ৷ এছাড়া নয়ডা সেক্টর 15 এলাকায় ইন্ডিয়ান অয়েল ভবনের বাইরেও বিক্ষোভের খবর পাওয়া গিয়েছে ৷
পুলিশ বিবৃতিতে জানিয়েছে, “পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ৷ সার্বক্ষণিক নজরদারি করা হচ্ছে ৷ বিক্ষোভকারীদের শান্ত করার এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রচেষ্টা চলছে ৷ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে যেখানে যেখানে প্রয়োজন, সেখানে ন্যূনতম বলপ্রয়োগ করা হচ্ছে ৷"
কর্মীদের অভিযোগ, বেতন বৃদ্ধির নাম করে কোম্পানিগুলো তাঁদের বিভ্রান্ত করেছে ৷ তাঁরা জানায়, ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধির এই সময়ে তাঁদের বর্তমান বেতন-ভাতা জীবনধারণের জন্য একেবারেই অপর্যাপ্ত ৷ গ্রেটার নয়ডার ইকোটেক এলাকায় উত্তেজনা আরও তীব্র আকার ধারণ করে, যখন কর্মীরা পথ অবরোধ করে ৷ এর জেরে পুলিশের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ বাধে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায় ৷
সোমবার সকালে সেক্টর-62 এলাকায় নতুন করে বিক্ষোভ শুরু হয় ৷ সেখানে বিভিন্ন কোম্পানীর কর্মীরা সেক্টর-16 এবং এনএইচ-9 (NH-9) অবরোধ করে ৷ এর ফলে যান চলাচল ব্যাহত হয়। অভিযোগ, পুলিশের লাঠিচার্জের ফলে বেশ কয়েকজন মহিলা কর্মী আহত হয়েছেন ৷
এই অস্থির পরিস্থিতির মধ্যেই গৌতম বুদ্ধ নগরের জেলাশাসক (DM) মেঘা রূপম একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন এবং প্রশাসনিক পদক্ষেপ ঘোষণা করেন ৷ যার মধ্যে রয়েছে—ওভারটাইম বা অতিরিক্ত কাজের জন্য দ্বিগুণ পারিশ্রমিক প্রদান, সপ্তাহে একদিন বাধ্যতামূলক ছুটি, প্রতি মাসের 10 তারিখের মধ্যে বেতন এবং 30 নভেম্বরের মধ্যে বোনাস প্রদান ৷ শ্রমিকদের বিভিন্ন অভিযোগ ও সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কন্ট্রোল রুম খোলা ৷
পরিস্থিতি যাতে আর অবনতির দিকে না-যায়, তা নিশ্চিত করতে স্পর্শকাতর এলাকাগুলোতে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন রাখা হয়েছে ৷ পাশাপাশি ড্রোন দিয়ে সার্বক্ষণ নজরদারি চালানো হচ্ছে ৷ বিক্ষোভের জেরে নয়ডা থেকে দিল্লি ঢোকার রাস্তায় ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয় ৷ তীব্র যানজটের কারণে ওই এলাকায় যানবাহনের চলাচল কার্যত বন্ধ হয়ে যায় ৷ NH-9 সহ বেশ কিছু প্রধান সড়কে তীব্র যানজটের খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত গাড়ি দাঁড়িয়ে যাওয়ায় যাত্রীরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে ছিলেন।
পুলিশ জানিয়েছে, একটি শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যরা পথ অবরোধ করায় যানচলাচলের গতি স্লথ হয়ে পড়ে । পরিস্থিতি সামাল দিতে এবং যানচলাচলের পথ ঘুরিয়ে দিতে দিল্লি পুলিশ ও নয়ডা পুলিশের কর্মীদের মোতায়েন করা হয়েছিল; কিন্তু যানবাহনের অত্যধিক চাপের কারণে যানজট আরও তীব্র আকার ধারণ করে।
দিল্লিতে অফিস যাওয়ার পথে এক যাত্রী বলেন, “সকাল সাড়ে 8টা নাগাদ আমি সেক্টর-15 পৌঁছনোর, সে সময় বিক্ষোভকারীরা পথ অবরোধ করে থামিয়ে দেয়। তাঁরা রাস্তায় নেমে ‘বেতন বাড়াও’ স্লোগান দিচ্ছিল।" বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের এক কর্মী জানান, তিনি সকাল সাড়ে 7টায় বাড়ি থেকে বের হলেও এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে যানজটে আটকে ছিলেন। তিনি বলেন, "যানবাহন একদমই নড়ছিল না। কী ঘটছে তা দেখার জন্য মানুষ গাড়ি থেকে নেমে আসছিল।"