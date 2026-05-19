পণ না পেয়ে 'খুন' গর্ভবতী মেয়ে! অভিযুক্ত অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শাশুড়ি-আইনজাবী স্বামী

পণ না পেয়ে 'খুন' গর্ভবতী মেয়ে! অভিযুক্ত অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শাশুড়ি-আইনজাবী স্বামী
মেয়ের বাবার দাবি, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শাশুড়ি-আইনজাবী স্বামীর প্রভাব থেকে বাঁচতে অন্যত্র নিয়ে গিয়ে ময়নাতদন্ত হোক ৷ পাশাপাশি, ভিন রাজ্যে মেয়ের বিচারের ব্যবস্থা হোক ৷
Published : May 19, 2026 at 3:58 PM IST
ভোপাল, 19 মে: ভোপালের কাটারা হিলস এলাকায় ত্বিষা শর্মা (Twisha Sharma)-র রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় নতুন মোড়। সামনে এল মা-মেয়ের ও ত্বিষা ও তাঁর বান্ধবীর হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট ৷ তাতে ত্বিষা লিখেছেন, "মা এরা আমাকে বাঁচাতে দেবে না ৷ আমি এখানে পাগল হয়ে যাব।" অন্য একটি চ্যাটে সে এক বান্ধবীকে লেখেন, "আমি আটকে পড়েছি, তুমি পড়ো না। সঠিক সময় হলে তোমাকে ফোন করব।" এতে পরিষ্কার যে ত্বিষা তাঁর বান্ধবীকে বিয়ে না-করার পরামর্শ দেন।
ইনস্টাগ্রাম ও হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট সামনে এল
ত্বিষার মৃত্যুর ঘটনা সামনে আসার পর জানা গিয়েছে, প্রাক্তন মডেল এবং সোশাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার ত্বিষার মৃত্যুর তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই সামনে আসছে মানসিক নির্যাতন, জোর করে গর্ভপাত, পণের দাবির অভিযোগ। মৃত্যুর আগে ত্বিষার আতঙ্কে ভরা শেষ বার্তাগুলি তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। এখন প্রকাশ্যে এসেছে ত্বিষার ইনস্টাগ্রাম ও হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট, যা নিয়ে নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
ত্বিষার দেহ উদ্ধার
ঘটনাক্রমে জানা যায়, গত 12 তারিখ মধ্যপ্রদেশের ভোপালে শ্বশুরবাড়িতে নয়ডার ত্বিষা শর্মার রহস্যজনক মৃত্যুর খবর সামনে আসে ৷ পরিবাবের তরফে জানা যায়, তাঁদের মেয়ে মানসিক চাপের জেরে নিজের জীবন নিয়েছেন ৷ জানা গিয়েছে, দুই মাসের অন্তঃসত্ত্বা 31 বছর বয়সি ত্বিষার দেহ ভোপালের বাড়িতে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। দেহ উদ্ধারের পর একের পর এক ঘটনার কথা জানা যায় ৷ ঘটনায় অভিযুক্ত অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শাশুড়ি ও আইনজীবীর স্বামী ৷ এই জন্যই মেয়ের বাবার আস্থা নেই মধ্যপ্রদেশের বিচার ব্যবস্থায় ৷ কারণ, অভিযুক্তরা বিচার প্রক্রিয়ায় সরাসরি প্রভাব খাটাতে পারেন ৷ তাই এখানে ত্বিষার বিচার হবে না, বলে জানিয়েছেন ত্বিশার বাবা-মা ও ভাই ৷
মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের বাসভবনের সামনে ধরনা
মঙ্গলবার ত্বিষার পরিবার মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের বাসভবনের সামনে ধরনায় বসেন ৷ ত্বিষার পরিবারের সদস্যরা মুখ্যমন্ত্রীর ওএসডি (বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা)-র সঙ্গে দেখা করেন। তাঁরা সেখানে দু'টি প্রধান দাবি পেশ করেন ৷ প্রথমত, দিল্লির এইমস-এ দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্ত করা হোক ৷ দ্বিতীয়ত, এই মামলার বিচার অন্য কোনও রাজ্যে অনুষ্ঠিত হোক।
বিচার হোক ভিনরাজ্যে
মুখ্যমন্ত্রীর ওএসডি-র সঙ্গে দেখা করার পর ত্বিষার বাবা নবনিধি শর্মা বলেন, "আমাদের দু'টি দাবি। ময়নাতদন্ত অন্য কোনও রাজ্যে পুনরায় করতে হবে এবং বিচারও অন্য কোনো রাজ্যে হতে হবে। আমরা চাই না যে বিচার মধ্যপ্রদেশে হোক, কারণ অভিযুক্ত ব্যক্তিরা নিজেরাই এখানকার বিচার ব্যবস্থার অংশ।" ত্বিষার মা বলেন, "তাঁর মেয়েকে 20 লক্ষ টাকার জন্য খুন করা হয়েছে এবং ওর শ্বশুরবাড়ির লোকজন পণের জন্য তাকে ক্রমাগত হয়রানি করত। আমার মেয়ে ফোন করে জানিয়েছে যে তার শাশুড়ি ও স্বামী তাকে চরম হয়রানি করছে ৷"
এই মুহূর্তে, ত্বিষার মরদেহ ভোপালের এইমস-এ স্থানান্তর করা হয়েছে ৷ ইতিমধ্যেই ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়েছে। প্রশাসন জানিয়েছে, আদালতের অনুমতি না-পাওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্ত করা যাবে না।
ডেটিং অ্যাপে বিয়ে
মেয়েটির পরিবারের কাছ থেকে জানা গিয়েছে, নয়ডার বাসিন্দা ত্বিষার বিয়ে হয়েছিল 2025 সালের ডিসেম্বরে ৷ মধ্যপ্রদেশের ভোপালের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি গিরিবালা সিং-এর ছেলে সমর্থের সঙ্গে। সে পেশায় আইনজীবী ৷ তাঁদের পরিচয় হয়েছিল একটি ডেটিং অ্যাপের মাধ্যমে। বিয়ের পর কিছুদিন সবকিছু ঠিকঠাকই চলছিল ৷ তবে তার বাবা-মায়ের মতে, ত্বিষা ধীরে ধীরে মানসিক চাপে ভুগতে শুরু করে। বিয়ের কিছুদিন পর ত্বিষার গর্ভপাতও হয়।
পুলিশের বক্তব্য
আইনজীবী সমর্থ বর্তমানে পলাতক রয়েছে ৷ অন্যদিকে গিরিবালা সিং আগাম জামিন পেয়েছেন। পণের কারণে, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন এবং প্রমাণ নষ্ট করার অভিযোগে পুলিশ ছয় সদস্যের একটি বিশেষ তদন্ত দল (এসআইটি) গঠন করেছে। এসিপি রজনীশ কাশ্যপ সাংবাদিকদের বলেন, "মেয়েটির দেহ উদ্ধার ঘটনায় পণের জন্য চাপ দেওয়া, হয়রানি ও খুন-সহ বিভিন্ন ধারায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করা হয়েছে।"