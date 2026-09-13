রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব পদে বসেননি কোনও মহিলা, উল্লেখ ব্রিকসের ঘোষণাপত্রে
2027 সালের 1 জুলাই মহাসচিব পদে নির্বাচন হতে চলেছে । এবার আটজনের মধ্যে পাঁচজন প্রার্থী মহিলা । তার আগে এ নিয়ে চর্চা হল ব্রিকসে ।
By PTI
Published : September 13, 2026 at 12:38 AM IST
নয়াদিল্লি, 12 সেপ্টেম্বর: রাষ্ট্রসঙ্ঘের মাথায় কখনও কোনও মহিলা বসেননি । ব্রিকস সম্মেলনের যৌথ ঘোষণাপত্রে এ নিয়ে সবর হলেন সদস্য় দেশের নেতারা । তাঁরা আরও উল্লেখ করেন, এখনও পর্যন্ত মাত্র একজন ল্যাটিন আমেরিকান এবং ক্য়ারিবিয়ান রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব পদে বসেছেন । আফ্রিকা এবং এশিয়া থেকে দায়িত্ব পেয়েছেন দুজন করে ।
এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট ব্রিকসের সদস্য দেশগুলি এবার রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রধান হিসেবে কোনও মহিলাকে দেখতে চাইছে । নিরাপত্তা পরিষদ-সহ সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সংস্কারের কথাও উঠেছে । পাশাপাশি বলা হয়েছে বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর কথাও ।
2027 সালের 1 জুলাই এই শীর্ষপদের জন্য নির্বাচন হতে চলেছে । এখনও পর্যন্ত আটজন এই নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন জমা দিয়েছেন । তার মধ্যে পাঁচজনই মহিলা । পাশাপাশি লাতিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের অংশগ্রহণও চোখে পড়ার মতো ।
সেদিক থেকে ব্রিকসের ঘোষণাপত্র যে দুটি বিষয়ের উল্লেখ আছে সেগুলি বাস্তবে ঘটার সম্ভাবনাও রয়েছে পুরোমাত্রায় । তিন বছর আগে 2023 সালে জোহানেসবার্গে হওয়া সম্মেলনেও রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব কে হতে পারেন তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিল । সেবারও কোনও মহিলাকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব পদে নিয়ে আসা নিয়ে বিস্তারিত চর্চা হয়েছিল ।
সেই রেশ টেনে এদিনের দিল্লি ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে, "আমরা চাই নিরাপত্তা পরিষদ-সহ রাষ্ট্রসঙ্ঘের আমূল সংস্কার হোক । সংস্থাটিকে আরও বেশি গণতান্ত্রিক, প্রতিনিধিত্বমূলক, কার্যকর এবং দক্ষ হতে হবে । উন্নয়নশীল দেশের প্রতিনিধিত্বও বাড়াতে হবে । একমাত্র তাহলেই বদলে যাওয়া পৃথিবীর সঙ্গে তাল রেখে বিশ্বের সামনে থাকা বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারবে রাষ্ট্রসঙ্ঘ ।"
ঘোষণাপত্রে আরও উল্লেখ করা হয়, "আমরা স্পষ্ট করে জানাতে চাই, রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাজের বিভিন্ন স্তরে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব আরও বাড়াতে হবে । বিশেষ করে সংঘাতের অবসান ঘটিয়ে শান্তি স্থাপনের মতো প্রক্রিয়ার মহিলাদের আরও বেশি করে অংশ নেওয়া উচিত ।" এদিনের ঘোষণাপত্রে শিকি শতাব্দী আগে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের নেওয়া একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের কথাও তুলে ধরা হয় । সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিষদ, নারীদের অংশগ্রহণ, শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং নিরাপত্তা বৃদ্ধির ব্যাপারে তৎপর হবে।
এর আগে ব্রিকস সম্মেলনের প্রথম দিনই উল্লেখযোগ্য কূটনৈতিক সাফল্য় পেয়েছে ভারত । ইরান এবং আরব আমিরশাহির প্রবল বিরোধিতার পরও মধ্য়প্রাচ্যের যুদ্ধ নিয়ে সর্বসম্মতিক্রমে যৌথ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে । পাশাপাশি পহেলগাঁওয়ের জঙ্গি হানারও বিরোধিতা করেছে ব্রিকস । দু'দিনের সম্মেলনের প্রথম দিনের আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে 'দিল্লি ঘোষণাপত্র' গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । এ বছর ভারত সভাপতিত্ব করছে ব্রিকস সম্মেলনের ।