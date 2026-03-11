লোকসভার স্পিকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব ধ্বনি ভোটে খারিজ, বিরোধীদের নিন্দায় সরব শাহ

লোকসভার স্পিকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব ধ্বনি ভোটে খারিজ, বিরোধীদের নিন্দায় সরব শাহ
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সরকারের পক্ষে 56 মিনিট ধরে প্রস্তাবটির জবাব দেন এবং রাহুল গান্ধি এবং কংগ্রেসের তীব্র নিন্দা করেন।
নয়াদিল্লি, 11 মার্চ: বুধবার লোকসভায় স্পিকার ওম বিড়লাকে তাঁর পদ থেকে অপসারণের জন্য আনা অনাস্থা প্রস্তাব ধ্বনি ভোটে খারিজ হয়ে যায়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সরকারের পক্ষে 56 মিনিট ধরে প্রস্তাবটির জবাব দেন এবং রাহুল গান্ধি এবং কংগ্রেসের তীব্র নিন্দা করেন।
চলতি বছরের (2026 সালের) ফেব্রুয়ারিতে 118 জন সাংসদের স্বাক্ষরিত এই অনাস্থা প্রস্তাবটি বিরোধীরা পেশ করে। বিরোধীদের অভিযোগ, ওম বিড়লার লোকসভার কার্যক্রম পরিচালনা পক্ষপাতদুষ্ট এবং বেশ কয়েকবার বিরোধী নেতাদের বক্তব্য রাখার সুযোগ থেকে তিনি বঞ্চিত করেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার এই অভিযোগগুলি প্রত্যাখ্যান করে জানিয়েছে যে, ওম বিড়লা সর্বদা তাঁর সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা মেনে চলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও এর আগে স্পষ্ট করেছেন যে, ওম বিড়লা সব দলকে সঙ্গে নিয়ে চলার চেষ্টা করেছেন।
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কটাক্ষ করেন, 18তম লোকসভায় কংগ্রেস সাংসদরা বিজেপির তুলনায় দ্বিগুণ বেশি সময় ধরে কথা বলার সুযোগ পেয়েছেন। তবুও, বিরোধী নেতারা দাবি করেন যে তাদের কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না। সুযোগ পেলেই তারা জার্মানি বা ইংল্যান্ডে থাকেন।
অমিত শাহ বলেন, "প্রথমত, তাঁরা (বিরোধী নেতারা) কথা বলতে চান না। যখন তারা কথা বলেন, তখন তারা নিয়ম অনুযায়ী কথা বলতে চান না। এই সংসদ নিয়ম অনুযায়ী চলবে। যে কেউ নিয়ম লঙ্ঘন করলে তাঁকে থামিয়ে বাধা দেওয়ার অধিকার স্পিকারের আছে। যাঁরা নিয়ম মেনে চলেন না, তাঁদের মাইক্রোফোন বন্ধ করে দেওয়া হবে।"
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, "রাহুল সংসদে এসে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে জড়িয়ে ধরেন। তিনি চোখ মারেন। তিনি তাঁকে 'ফ্লাইং কিস' ছুড়ে দেন। আমার এইসব কথা বলতেও লজ্জা করছে। তিনি স্পিকারের আচরণ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন! তাঁর নিজের আচরণ নিয়েও তো প্রশ্ন তোলা উচিত।"
শাহ বলেন যে, স্পিকারের প্রতি আস্থার অভাব দেশের জন্য অসম্মানের। স্পিকার হলেন সংসদের অভিভাবক। স্পিকারের পদ দলীয় লাইনের বাইরে। স্পিকারের সততা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা দুঃখজনক। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, "এই নিয়মগুলি আমাদের তৈরি নয়; নেহরুর সময় থেকেই এগুলি চালু রয়েছে। এমনকি সুপ্রিম কোর্টও স্পিকারের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে না। স্পিকারের ক্ষমতা সংবিধান থেকে পাওয়া। বিজেপি কখনও স্পিকারকে প্রশ্ন করেনি।"
শাহ বলেন, "17তম লোকসভায় রাহুল গান্ধির উপস্থিতির হার ছিল 51 শতাংশ। 16তম লোকসভায় তাঁর উপস্থিতির হার ছিল 52 শতাংশ। 15তম লোকসভায় তাঁর উপস্থিতির হার ছিল 43 শতাংশ। 16তম লোকসভায় বাজেট বিতর্কে রাহুল গান্ধি বক্তব্য রাখেননি। রাষ্ট্রপতির ভাষণের বিতর্কে তিনি অংশ নেননি। রাহুল পুরো অধিবেশনে অনুপস্থিত ছিলেন। রাহুল অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিল নিয়ে বক্তব্য রাখেননি। তিনি আলোচনায় অংশগ্রহণ নেন না। তিনি সংসদে বক্তব্য রাখতে চান না।"