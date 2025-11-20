রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালকে বিলের ক্ষেত্রে সময়সীমা বেঁধে দিতে পারে না সুপ্রিম কোর্ট
অনির্দিষ্টকাল কোনও বিল আটকে রাখা ঠিক নয় ৷ ‘প্রেসিডেন্সিয়াল রেফারেন্স’ মামলায় বৃহস্পতিবার এমনই পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের ৷
Published : November 20, 2025 at 1:43 PM IST
নয়াদিল্লি, 20 নভেম্বর: রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালকে বিল ক্ষেত্রে সময়সীমা বেঁধে দিতে পারে না সুপ্রিম কোর্ট ৷ শীর্ষ আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চ বৃহস্পতিবার জানিয়েছে, লোকসভা বা বিধানসভা থেকে পাশ হওয়া বিলগুলিতে সম্মতি দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালদের সময়সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া যায় না ৷ একই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, রাজ্যপালরা অনির্দিষ্টকালের জন্য বিল আটকে রাখতে পারেন না ৷ এটা আদতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি লঙ্ঘন করার সামিল।
কোনও বিলে রাজ্যপাল সম্মতি না-দিলে সেটি ফের বিধানসভায় ফেরত পাঠাতে হবে । রাজ্যপাল অনির্দিষ্টকাল বিল আটকে রাখতে পারবেন না। ‘প্রেসিডেন্সিয়াল রেফারেন্স’ মামলায় বৃহস্পতিবার এমনই পর্যবেক্ষণের সুপ্রিম কোর্টের ৷ প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের নেতৃত্বাধীন বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি বিক্রম নাথ, বিচারপতি পিএস নরসিংহ এবং বিচারপতি এএস চান্দুরকরের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া, ক্ষমতা পৃথকীকরণকে অসম্মান করার সামিল ৷ শীর্ষ আদালত এও জানিয়েছে, 200 এবং 201 অনুচ্ছেদ আদতে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এই ভারসাম্য রক্ষার জন্যই তৈরি করা হয়েছে ৷ ফলে সময়সীমা আরোপ করলে এর বিপরীত অবস্থানে যাওয়া হবে ।
আদালত নির্দেশে বলেছে, "আমাদের এই সিদ্ধান্তে আসতে কোনও দ্বিধা নেই যে, সময়সীমা আরোপ করা কার্যত একটি সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষের কার্যভারকে কেড়ে নেওয়া ৷" বেঞ্চ ভারতের গণতান্ত্রিক চরিত্র এবং বিলগুলিতে সম্মতি স্থগিত রাখার ক্ষেত্রে রাজ্যপালদের পদক্ষেপের প্রভাবও খতিয়ে দেখেছে । এক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, কোনও রাজ্যপালকে বিল বিধানসভায় ফেরত না-পাঠিয়ে তা স্থগিত রেখে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া মানেও এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিপন্থী ৷
সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী, রাজ্যপালের কাছে কেবল তিনটি বিকল্প রয়েছে: বিল স্থগিত রাখা, সম্মতি দেওয়া বা বিধানসভায় ফেরৎ পাঠানো ৷ কিন্তু সংসদ পাশ হওয়া বিলে রাজ্যপাল সম্মতি দিতে বাধ্য । আদালত রাষ্ট্রপতির রেফারেন্সের উপরও একইভাবে নিজেদের পর্যবেক্ষণ জানিয়েছে ৷ বেঞ্চ 10 দিন ধরে শুনানির গত 11 সেপ্টেম্বর রায় সংরক্ষণ রেখেছিল।
বিধানসভায় পাশ হওয়া বিলে সম্মতি দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য রাজ্যপাল ও রাষ্ট্রপতির জন্য সময়সীমা বেঁধে দিয়ে রায় দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট । তার পরেই এই বিষয়ে রাজ্যপাল ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ব্যাখ্যা করতে শীর্ষ আাদালতের সামনে 14টি প্রশ্ন পাঠিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু । এ ব্যাপারে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির থেকে মতামত নেওয়ার পর গত জুলাই মাস থেকে প্রেসিডেন্সিয়াল রেফারেন্স মামলার শুনানি চলছিল প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন সাংবিধানিক বেঞ্চে ৷
মে মাসের শুরুতে, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু শীর্ষ আদালতের কাছে জানতে চেয়েছিল, রাজ্য বিধানসভা কর্তৃক পাশ হওয়া বিলগুলি রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হলে আদালত তার উপর কোনও সময়সীমা আরোপ করতে পারে কি না । তিনি সংবিধানের 143(1) অনুচ্ছেদের অধীনে সর্বোচ্চ আদালতে রেফারেন্সের জন্য তার ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন৷ মুর্মুর রেফারেন্সে 14টি প্রশ্ন ছিল এবং রাজ্য বিধানসভা কর্তৃক পাশ হওয়া বিলগুলি মোকাবেলায় 200 এবং 201 অনুচ্ছেদের অধীনে রাজ্যপাল এবং রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সম্পর্কে তার মতামত জানতে চাওয়া হয়েছিল৷