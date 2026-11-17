মেধা আর পরিশ্রমের সাহায্যে প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিলেন রামোজি রাও, বার্তা শাহের

মেধা আর পরিশ্রমের সাহায্যে প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিলেন রামোজি রাও, বার্তা শাহের
Ramoji Excellence Awards 2026: মোদি মন্ত্রিসভার এই সদস্য মনে করেন রামোজি রাও দেশের উন্নয়নের জন্য যা করছেন তার তুলনা পাওয়া কঠিন ।
Published : November 17, 2026 at 12:38 AM IST
বিজয়ওয়াড়া, 17 নভেম্বর: রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডস প্রদান অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে প্রয়াত রামোজি রাওয়ের প্রশংসা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । তাঁর সঙ্গে রামোজি রাওয়ের প্রথম দেখা হওয়ার ঘটনার কথা এদিন দর্শকদের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন শাহ। পাশাপাশি রামোজি রাওয়ের দূরদৃষ্টির প্রশংসাও করলেন। মোদি মন্ত্রিসভার এই সদস্য মনে করেন রামোজি রাও দেশের উন্নয়নের জন্য যা করছেন তার তুলনা পাওয়া কঠিন ।
তেলেগু বলতে না পারার জন্য দর্শকদের কাছে মার্জনা চেয়ে ভাষণ শুরু করেন শাহ। প্রথমেই তিনি বলেন, "রামোজি রাও আজ আমাদের মধ্যে নেই । কিন্তু কিছু মানুষ নিজের কাজ দিয়ে নিজেরাই প্রতিষ্ঠানে পরিণত হন । রামোজি রাও ছিলেন সেরকমই একজন । মৃত্যুর পরও তিনি বহু মানুষকে অনুপ্রাণিত করে চলেছেন ।"
গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী পদে নরেন্দ্র মোদি যেদিন প্রথম শপথ নেন সেদিন শাহের সঙ্গে প্রথমবার দেখা হয়েছিল রামোজি রাওয়ের । সেই অনুষ্ঠানের কথা মনে করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, সেদিন প্রবল ভিড় হয়েছিল । নিজের গাড়ি খুঁজে পাচ্ছিলেন না শাহ। সেদিন শ্রী রামোজি রাও তাঁকে নিজের গাড়িতে লিফট দিয়েছিলেন । অনুষ্ঠানে শাহ আর রামোজি ছাড়াও ছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু।
এরপর ইনাডু সংবাদপত্রের প্রসঙ্গ আসে । কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনে করেন, সকলের কাছে নিরপেক্ষ সংবাদ পৌঁছে দেওয়ার দায়বদ্ধতা থেকেই ইনাডু সংবাদপত্রের পথ চলা শুরু হয়। শাহের অভিমত, এ ব্যপারে তাঁর সঙ্গে শুধু রামনাথ গোয়েঙ্কার তুলনা চলতে পারে ।
বিভিন্ন সময় একাধিকবার শাহের সঙ্গে দেখা হয়েছে রামোজি রাওয়ের । সেই প্রতিটি বৈঠক শ্রীরাওকে চিনতে শাহ-কে সাহায্য করেছে । শাহ জানান, একটা মানুষ কোনও জায়গায় না গিয়েও তার ব্যাপারে কত কত তথ্য় সংগ্রহ করত পারেন তার উদাহরণ ছিলেন রামোজি রাও । কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উত্তরপ্রদেশের একটি নির্বাচনের কথা তুলে ধরে জানান, ওই নির্বাচনের প্রচারের জন্য দেশের সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যার রাজ্যের সর্বত্র গিয়েছিলেন তিনি । এ নিয়ে রামোজি রাওয়ের সঙ্গে শাহের কথা হয় । সে কথা স্মরণ করে শাহ বলেন, নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে রামোজি রাও যা বলেছিলেন তা প্রায় অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছিল ।
সংবিধানের 370 ধারা বিলেপের পরও দুজনের দেখা হয়েছিল বলে মঞ্চে জানান শাহ । তিনি জানান, রামোজি তাঁকে বলেছিলেন কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বিলুপ্ত করার থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতের বাড়তে থাকা সন্ত্রাসবাদের দাপট নিয়ন্ত্রণ করা বেশি দরকারি । কীভাবে উত্তর-পূর্ব ভারতে জঙ্গিদের দাপট বাড়ল সেটাও তাঁর জানা ছিল । রামোজি রাওয়ের এই প্রজ্ঞা দেখে শাহের মনে হয়েছিল, উত্তর-পূর্ব ভারতকে সন্ত্রাস মুক্ত করতে হলে শ্রী রামোজি রাওকেই পরামর্শদাতা করা উচিত । সংবাদমাধ্য়মে রামোজি গ্রুপের অবাধ বিচরণ যে রামোজি রাওয়ের দূরদৃষ্টির ফল সেটাও জানান শাহ ।
এ প্রসঙ্গে রামোজি রাওয়ের জীবন ও আদর্শের বিশেষ দিক তুলে ধরেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । তিনি জানান, নিজের কাজের মধ্য়ে দিয়ে একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিলেন রামোজি রাও । তাই তাঁর প্রয়ানের পরও বহু মানুষের কাছে অনুপ্রেরণা হয়েই থেকে গিয়েছেন রামোজি ।
তাঁর কথায়, "আজ যখন আমরা সংবাদপত্র এবং নিউজ চ্য়ানেলের পরিবেশিত সংবাদ বিশ্লেষণ করি তখন বুঝতে পারি রামোজি রাত কত মহান ছিলেন । কেন্দ্রীয় সরকার হোক অথবা রাজ্য় সরকার- রামোজি কখনও নিজের মতামত প্রকাশের অধিকারের সঙ্গে সমঝোতা করেননি । সংবাদমাধ্যম যে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ তা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন রামোজি ।"