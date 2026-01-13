সেনা নয়, পরমাণু যুদ্ধ নিয়ে শোরগোল করেছিল পাক নাগরিক-নেতারা: সেনাপ্রধান জেনারেল দ্বিবেদী

সেনা নয়, পরমাণু যুদ্ধ নিয়ে শোরগোল করেছিল পাক নাগরিক-নেতারা: সেনাপ্রধান জেনারেল দ্বিবেদী
অপারেশন সিঁদুরে পরমাণু যুদ্ধ নিয়ে যে হইচই হয়েছিল, সে বিষয়ে দুই দেশের সেনার মধ্যে কোনও কথা হয়নি ৷ এটা পাকিস্তানের সাধারণ মানুষরা ছড়িয়েছিল ৷
By PTI
Published : January 13, 2026 at 7:41 PM IST
নয়াদিল্লি, 13 জানুয়ারি: পরমাণু যুদ্ধ নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের ডিজিএমও (ডিরেক্টর জেনারেল অফ মিলিটারি অপারেশনস)-দের মধ্যে কোনও আলোচনা হয়নি ৷ সেনাকর্তাদের বদলে এই শোরগোল তুলেছিল সাধারণ পাক নাগরিক ও রাজনৈতিক নেতারা ৷ মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে অপারেশন সিঁদুর নিয়ে এই তথ্য দিলেন দেশের চিফ অফ আর্মি স্টাফ জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী ৷
এদিকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বারবার দাবি করেছেন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পরমাণু যুদ্ধ বাধার অবস্থা তৈরি হয়ে গিয়েছিল ৷ তিনি আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যের টোপ দিয়ে দুই দেশকে থামিয়েছেন ৷ তাঁর জন্যই অপারেশন সিঁদুর বন্ধ হয় ৷ এই সাংবাদিক বৈঠকে সেনার শীর্ষ কর্তাকে প্রশ্ন করা হয়, 2025 সালের 6-10 মে অপারেশন সিঁদুর-এ পাকিস্তান কি ভারতকে পরমাণু যুদ্ধের হুমকি দিয়েছিল ?
এর উত্তরে জেনারেল দ্বিবেদী সংবাদসংস্থা এএনআইকে বলেন, "পরমাণু যুদ্ধ নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছিল ৷ এই বিষয়ে আমি বলতে চাই, ডিজিএমও-দের মধ্যে পরমাণু অস্ত্র যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা হয়নি ৷ এই শোরগোল তৈরি করেছিল পাকিস্তানের মানুষ আর রাজনৈতিক নেতারা ৷ দুই দেশের সেনার তরফে এমন কোনও ইঙ্গিত ছিল, এমন কিছু আমার জানা নেই ৷"
গত বছরের 22 এপ্রিল জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ের বৈসরন উপত্যকায় বেড়াতে যাওয়া পর্যটকরা জঙ্গিদের গুলিতে প্রাণ হারান ৷ 26 জনের মৃত্যু হয় ৷ তাঁদের মধ্যে একজন নেপালের নাগরিক ছিলেন ৷ এর নেপথ্যে ছিল লস্কর সমর্থিত জঙ্গি সংগঠন টিআরএফ (দ্য রেজিস্ট্যান্স ফোর্স) ৷ এর জবাবে গত 6 মে গভীর রাতে পাকিস্তানে পাল্টা হামলা চালায় ভারতীয় বায়ুসেনা ৷ ন'টি জঙ্গি পরিকাঠামো গুঁড়িয়ে দেয় তারা ৷ এরপর পাল্টা ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে ভারত-পাক সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে আক্রমণ করে পাকিস্তান ৷ 10 মে সকাল পর্যন্ত এই হামলা ও পাল্টা হামলা চলতে থাকে ৷
চার দিন ধরে চলা এই সংঘাত নিয়ে সেনা কর্তা উপেন্দ্র দ্বিবেদী বলেন, "পাকিস্তান বাড়াবাড়ি করলে আমরা পাকিস্তানের স্থলভাগে আক্রমণ চালানোর জন্য একেবারে তৈরি ছিলাম ৷" জম্মু-কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণ রেখা (এলওসি) এবং আন্তর্জাতিক সীমান্তে গুলিযুদ্ধে 100 জন পাকিস্তানির মৃত্যু হয়েছে বলে জানান তিনি ৷
চিফ অফ আর্মি স্টাফ জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী বলেন, "আমার মনে পড়ছে, 13 বা 14 অগস্ট পাকিস্তান ভুল করে 150 জনের মৃত্যুর তালিকা প্রকাশ করেছিল ৷ পরে তারা সেই তালিকা প্রত্যাহার করে নেয় ৷ আমরা ওই তালিকাটি বিশ্লেষণ করেছিলাম ৷ আমাদের হিসেব অনুযায়ী, ওই 150 জনের মধ্যে 100 জনের মৃত্যু হয়েছিল জম্মু-কাশ্মীরের আন্তর্জাতিক সীমান্তে বা নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে ৷ তারা গুলিতে প্রাণ হারায় ৷ এই সংঘাতে ড্রোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ৷ অপারেশন সিঁদুরের পর এই দিকে আমরা বিশেষ নজর দিয়েছি ৷"
ভারতের ড্রোনের মাধ্যমে যুদ্ধ করার কৌশল প্রসঙ্গে জেনারেল দ্বিবেদীর কথায়, "আমরা মরু উপত্যকা, অতি-উচ্চ উপত্যকায় ড্রোন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলাম ৷ কিন্তু তখন অপারেশন চলছিল ৷ তাই যত দ্রুত সম্ভব এটা চালু করতে হত ৷ নজরদারি চালানো থেকে বাহিনীর তরফে, অ্যান্টি-রেডিয়েশন, জ্যামিং, ঘুরে বেড়ানো অস্ত্রগুলিকে চিহ্নিত করার জন্য় ড্রোনকে সক্রিয়ভাবে কাজে লাগাতে হবে ৷ এর জন্য উচ্চদক্ষতা সম্পন্ন অপারেটর দরকার ছিল ৷ আর তার জন্য আমাদের আরও সময়োপযোগী করতে হবে ৷"
ড্রোনের ব্যবহারে গতি আনতে প্রথম পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে অশনি প্লেটুন গড়ে তোলা হয় ৷ এই প্লেটুনে যোগ দেওয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট স্তরের পড়াশোনা রয়েছে, এমন বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন ছিল ৷ একইভাবে ভৈরব লাইট কমান্ডো ব্যাটেলিয়নের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ৷ এখন 13টি ভৈরব ব্যাটেলিয়ন আছে বলে জানান সেনার শীর্ষ কর্তা ৷
এই ভৈরব ব্যাটেলিয়ন পদাতিক বাহিনীর সবচেয়ে দুর্ধর্ষ প্লেটুন এবং বিশেষ বাহিনীর মধ্যে সেতু হিসাবে কাজ করবে ৷ ভৈরব ব্যাটেলিয়নের কাছে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে ৷ মানব-বিহীন এয়ারক্রাফ্ট বা ড্রোন আছে এবং কাউন্টার ইউএএস আছে ৷ এছাড়া বিপুল সংখ্যায় অস্ত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রয়েছে ৷
জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী বলেন, "আমরা দিব্যাস্ত্র ব্যাটারি তৈরি করেছি ৷ এই ব্যাটারি আর্টিলারি রেজিমেন্টের অংশ ৷ ডিভিশন কম্যান্ডারকে সাহায্য করবে ৷ এর মধ্যেও ইউএএস (মানব-বিহীন এয়ারক্রাফ্ট বা ড্রোন)-এর ভূমিকা রয়েছে ৷ কাউন্টার-ইউএএস অস্ত্রের জন্য আমাদের একটি শক্তিশালী বাহিনী আছে ৷ এখন তিনটি বাহিনী গড়ে তোলা হচ্ছে ৷ পরে আরও 12টি বাহিনী হবে ৷"
এই সাংবাদিক বৈঠক থেকে তিনি আবারও পাকিস্তানকে কড়া বার্তা দেন, অপারেশন সিঁদুর এখনও চলছে ৷ কোনও ভুল চাল দেখলেই তার যোগ্য জবাব দেবে ভারত ৷ প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা বা এলএসি-তে চিনের সঙ্গে সম্পর্ক এখন স্থিতিশীল বলেই জানান চিফ অফ আর্মি স্টাফ জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী ৷ ওই এলাকায় সদা-সর্বদা নজরদারি চালানোর প্রয়োজন, উল্লেখ করেন তিনি ৷